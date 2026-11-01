فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی انڈیا اتحاد ریلی میں شرکت، این سی صدر نے کہا کسی ہندوستانی کو اس کے ووٹ سے محروم نہیں ہونا چاہیے
ریلی سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ وہ حقوق چھیننا چاہتے ہیں جو آئین نے آپ کو دیا ہے۔
Published : November 1, 2026 at 5:43 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی "ووٹ بچاؤ، ملک بچاؤ" ریلی منعقد ہوئی۔ اپوزیشن جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں، کارکنوں، طلبہ تنظیموں اور سماجی تنظیموں نے شرکت کی۔ راہل گاندھی، اکھلیش یادو، اور ممتا بنرجی سمیت کئی سرکردہ لیڈروں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ انڈیا اتحاد کی اس ریلی میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی شرکت کی۔دونوں رہنماؤں نے مرکزی حکوت پر سخت زبانی حملہ کیا۔
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ریلی میں شامل ہوئے حکومت پر تیکھے حملے کئے۔ انہوں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "یہ لوگ مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، انہیں پاکستانی کہتے ہیں، ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، سب ہندوستانی ہیں۔ ہم سب برابر ہیں، کسی ہندوستانی کو ان کے ووٹ سے محروم نہیں ہونا چاہیے، ان سے ڈرو نہیں، یہ چلے جائیں گے۔ فاروق عبداللہ نے کہا میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے اراکین سے کہتا ہوں کہ ہم اس ملک میں رہیں گے۔ ہم نے پہلے بھی اس ملک کے لیے اپنا خون دیا ہے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے کہو کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ جموں و کشمیر ہندوستانی تھا اور ہمیشہ ہندوستانی رہے گا۔
رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی اس ریلی میں جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی میں موجود تھیں۔ اس دوران محبوبہ مفتی نے کہا، "آپ اس ملک کے مسئلے کو بدلنا چاہتے ہیں، مودی جی نے 1947 سے 2014 تک ہماری حکومتوں نے جو دولت بنائی، وہ تمام دولت اپنے دوست کو دے دی۔ مودی جی وہ حقوق چھیننا چاہتے ہیں جو آئین نے آپ کو دیا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔"
محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ لوگ ہندوتو کی کیا بات کرتے ہیں۔ انہوں نے شری رام کی مندر سے چندہ چوری کیا ہے۔ اس سے بڑی شرم کی اور کیا بات ہوگی۔ محبوبہ نے کہا کہ یہ لوگ آئین کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ محبوبہ نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے آپ کو جاگنا پڑے گا۔
ریلی کے ذریعے اپوزیشن نے انتخابی بے ضابطگیوں کا مسئلہ اٹھایا، ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کی مخالفت کی اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
واضح رہے کہ رام لیلا میدان میں ریلی میں شامل ہونے کے لئے مختلف ریاستوں سے اپوزیشن رہنما، کارکنان اور ان کے حامی پہلے ہی جمع ہو چکے تھے اور پورا میدان بھر گیا۔ یہ تحریک ایس آئی آر کے دوران مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف شروع کی گئی ہے تاکہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے استعفے کا مطالبہ کیا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: ’گیانیش کمار کے بغیر مودی وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے‘، راہل گاندھی کا بڑا الزام: دہلی میں اپوزیشن انڈیا اتحاد کا طاقتور مظاہرہ