کسان، بے روزگاری اور مہنگائی: کانگریس نے بی جے پی حکومت کے خلاف قومی مہم کا اعلان کیا
کے سی وینوگوپال نے کہا کہ نیٹ اور سی بی ایس ای امتحانات میں مسائل کی وجہ سے طلباء انتہائی نازک صورتحال میں ہیں۔
Published : June 11, 2026 at 6:15 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے جمعرات کو کسانوں کے مسائل سمیت کئی مسائل پر مرکزی بی جے پی حکومت کے خلاف قومی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ مہم کے شیڈول کا اعلان 28 جون کو کیا جا سکتا ہے اور یہ تین ماہ تک جاری رہے گا۔ یہ فیصلہ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں لیا گیا، جس میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے شرکت کی۔ کانگریس جنرل سکریٹریز، انچارجز اور ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدور نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال نے پارٹی کے سینئر لیڈر جئے رام رمیش کے ساتھ کہا کہ جمعرات کو جنرل سکریٹریوں، انچارجوں اور پی سی سی صدور کی تین گھنٹے طویل میٹنگ ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال بالخصوص معاشی بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
مختلف عوامی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا پٹرول، ڈیزل، اور ایل پی جی کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ لوگ بہت پریشان ہیں، لیکن حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ بے روزگاری اپنے عروج پر ہے۔ پورا ایم ایس ایم ای سیکٹر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ نوکریاں نہیں ہیں۔
ملک کے تعلیمی نظام کا تذکرہ کرتے ہوئے کے سی وینوگوپال نے کہا کہ نیٹ اور سی بی ایس ای امتحانات میں مسائل کی وجہ سے طلباء انتہائی نازک صورتحال میں ہیں۔ حکومت ان میں سے کسی بھی معاملے کی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے۔ ہمیں وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟
حکومت پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات اس قدر مخدوش ہیں کہ ایک طرف جمہوریت نہیں ہے تو دوسری طرف عام لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے کہ پارٹی ملک گیر مہم شروع کر رہی ہے، وینوگوپال نے کہا کہ یہ نہ صرف قومی سطح پر بلکہ ریاست، ضلع اور بلاک کی سطح پر بھی منعقد کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ جہاں بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، کانگریس پارٹی وہاں جائے گی، ان کے جذبات جانیں گی، اور ان کے لیے لڑے گی۔ وینوگوپال نے کہا کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں گے جو پریشان اور تکلیف میں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم ان کے درد کو بانٹنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ احتجاج کے ذریعے ان کی آواز کو قومی سطح پر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کانگریس لیڈر نے مزید کہا کہ کانگریس کے ہر لیڈر اور کارکن کو سڑکوں پر اترنا چاہئے۔ ہم اگلے دو سے پانچ دنوں میں پروگرام کی تفصیلات تیار کر لیں گے۔ یہ جانکاری دیتے ہوئے رمیش نے کہا کہ شیڈول کا اعلان 28 جون کو کیا جائے گا۔ یہ تین ماہ تک جاری رہے گا۔