26 نومبر کو کسانوں کا ملک گیر احتجاج، ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے کی منسوخی سمیت سات اہم مطالبات
کسان تنظیموں نے 26 نومبر کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے، دہلی سمیت ملک کے 100 مقامات پر احتجاج منعقد ہوگا۔
Published : November 23, 2026 at 6:16 PM IST
نئی دہلی: کسان تنظیموں نے ایک اور بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے جو سات اہم مطالبات پر مرکوز ہے۔ مطالبات میں بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے کی مخالفت اور 'ایم ایس پی' کی قانونی ضمانت شامل ہیں۔ کسانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 26 نومبر کو دہلی سمیت ملک بھر کے تقریباً 100 مقامات پر احتجاج کریں گے۔
احتجاج کی بنیادی وجوہات پر بات کرتے ہوئے، کسان رہنما یدھویر سنگھ نے کہا، "سب سے اہم مسئلہ بھارت-امریکہ تجارتی معاہدہ ہے، جس پر حکومت ہند فی الحال بات چیت کر رہی ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کرنے کے قریب ہے، لیکن اس پر عوامی سطح پر بہت کم بحث ہوئی ہے۔ امریکی وزیر زراعت نے واشنگٹن سے اعلان کیا ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں ہندوستان کے ساتھ تجارت 500 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی، اور دعویٰ کیا کہ اس سے امریکی کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا یا صرف ایک کو؟ اگر امریکی کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو ہندوستانی کسان تباہ ہو جائیں گے، یہ یقینی ہے۔"
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ہندوستان میں کاشتکاری روایتی طور پر ایک 'طرزِ زندگی' رہی ہے نہ کہ کوئی تجارت، جبکہ امریکہ میں زراعت کو خالصتاً ایک کاروبار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ امریکہ میں زرعی اراضی بہت وسیع ہوتی ہے، جو اکثر سینکڑوں یا ہزاروں ایکڑ پر محیط ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، ہندوستان میں تقریباً 85 فیصد کسانوں کے پاس ایک ہیکٹر سے بھی کم زمین ہے۔ اس تفاوت کے پیشِ نظر، وہ تجارتی میدان میں امریکی کسانوں کے ساتھ برابری کی سطح پر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یدھویر سنگھ نے کہا، "ہندوستانی کسانوں سے یہ کہنا کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کریں اور خود کو بین الاقوامی منڈی کے لیے تیار کریں، ایک مذاق سے کم نہیں ہے۔ جو کسان اپنی پیداوار مقامی منڈیوں میں بھی ٹھیک سے فروخت نہیں کر پاتے، انہیں اب بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچنے کے خواب دکھائے جا رہے ہیں۔ آج یہی حقیقت ہے۔"
کسانوں کے سات اہم مطالبات:
1- ہندوستان-امریکہ آزاد تجارتی معاہدے (ایف ٹی اے) کو منسوخ کیا جائے، اور اس طرح کے تمام آزاد تجارتی معاہدوں کو واپس لیا جائے۔
2- تمام فصلوں کے لیے 'C2+50%' فارمولے کی بنیاد پر 'کم از کم امدادی قیمت' (ایم ایس پی) کی ضمانت دینے والا قانون وضع کیا جائے، اور ساتھ ہی پیداوار کی سرکاری خریداری کی یقین دہانی بھی کرائی جائے۔
3- دیہی علاقوں میں قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے اور کسانوں و زرعی مزدوروں کی جانب سے خودکشیوں کو روکنے کے لیے تمام قرضے مکمل طور پر معاف کیے جائیں۔ خودکشی کرنے والے ہر فرد کے خاندان کو 25 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے۔
4- 'پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا' کو ختم کیا جائے، اور فصلوں اور مویشیوں کے بیمے کے لیے سرکاری شعبے (پبلک سیکٹر) کا ایک ادارہ قائم کیا جائے۔
5- 'الیکٹرسٹی پرائیویٹائزیشن بل 2025'، 'سیڈز بل 2025' (بیجوں سے متعلق بل)، اور 'نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ' (این ایف ایس اے) میں مجوزہ ترامیم کو واپس لیا جائے۔ سرکاری شعبے کے تمام اداروں کی نجکاری روکی جائے، اور زبردستی پری پیڈ اسمارٹ میٹر لگانے کا عمل بند کیا جائے۔
6- زمین کے جبری حصول اور کارپوریٹ اداروں کی پشت پناہی سے زمینوں کو یکجا کرنے کے عمل کو ختم کیا جائے۔ زمین کے حقوق کا تحفظ 'رائٹ ٹو فیئر کمپنسیشن اینڈ ٹرانسپرنسی ان لینڈ ایکوزیشن، ری ہیبلی ٹیشن اینڈ ری سیٹلمنٹ (ایل اے آر آر) ایکٹ، 2013'، 'فاریسٹ رائٹس ایکٹ (ایف آر اے)، 2006' اور 'پروویژنز آف دی پنچایتس (ایکسٹینشن ٹو شیڈولڈ ایریاز) ایکٹ (پی ای ایس اے)، 1996' کے تحت کیا جائے۔ اس کے علاوہ، حاصل کی گئی ایسی کوئی بھی زمین جو غیر استعمال شدہ پڑی ہو، اسے کسانوں کو واپس کر دیا جائے۔
7- مزدوروں سے متعلق چاروں قوانین (لیبر کوڈز) کو منسوخ کیا جائے، اور تمام مزدوروں کے لیے کم از کم اجرت 42 ہزار روپے ماہانہ مقرر کی جائے۔ 'منریگا' کو بحال کیا جائے، جس کے تحت سالانہ 200 دن کے کام اور 700 روپے یومیہ اجرت کی ضمانت ہو۔ 60 سال سے زائد عمر کے ہر کسان اور زرعی مزدور کو 21,000 روپے ماہانہ پنشن کی ضمانت دی جائے، اور دیہی علاقوں کے ہر گھرانے کو 'یونیورسل سوشل سیکیورٹی' (عوامی سماجی تحفظ) اور مفت سرکاری صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔
غیر ملکی مصنوعات کی بھرمار اور کارپوریٹ قبضے کا خدشہ
کسان رہنما ستیہ وان نے الزام لگایا کہ "ہمارے ملک کی منڈیاں درآمد شدہ زرعی مصنوعات سے بھر جائیں گی۔ ماضی میں بھی ہماری منڈیوں کو ملکی اور غیر ملکی کارپوریٹ اداروں کے حوالے کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں۔ اب یہ مجوزہ تجارتی معاہدہ انہیں مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ ایسے میں ہمارے کسان کہاں جائیں گے؟"
کارپوریٹ اداروں کی جانب سے پیدا ہونے والے چیلنجوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، "بڑی امریکی کمپنیاں اپنی زرعی پیداوار ہندوستان کے بڑے کارپوریٹ گھرانوں کو فروخت کریں گی۔ یہ بڑی کمپنیاں ان مصنوعات کو کم قیمت پر درآمد کریں گی اور ہندوستانی صارفین کو مہنگے داموں پر فروخت کریں گی۔ نتیجے کے طور پر، منڈیوں میں ہمارے کسانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ لہٰذا، ہم حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو آگے نہ بڑھائے۔ دہلی کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستوں کے دارالحکومتوں اور بڑے شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔"
آفات سے نمٹنے کے نظام (ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم) کا مطالبہ
دریں اثنا، کسان رہنما وجو کرشنن نے آفات سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 'ایل نینو' اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے باعث پیدا ہونے والے شدید خشک سالی، سیلاب اور ماحولیاتی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ فصلوں، مویشیوں، گھروں اور ذریعہ معاش کے نقصانات کے ازالے کے لیے آفات سے نمٹنے کا ایک جامع نظام قائم کیا جانا چاہیے۔"
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