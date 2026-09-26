منریگا کی جگہ وی بی گرام اسکیم منظور نہیں، کسان تنظیموں کی جانب سے تحریک کی تیاریاں تیز
کسان تنظیمیں منریگا کو دوبارہ لاگو کرنے کا مطالبہ کررہی ہیں۔ جس کیلئے وہ تحریک چلانے کی منصوبہ بنا رہی ہیں۔ چنچل مکھرجی کی رپورٹ۔
Published : September 26, 2026 at 10:23 AM IST
نئی دہلی: کسان تنظیمیں مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (منریگا) کو دوبارہ شروع کرنے کے اپنے مطالبے کو لے کر تحریک شروع کرنے والی ہیں۔ یہ معاملہ دہلی میں کسان رہنماؤں اور زرعی مزدوروں کی یونینوں کے کوآرڈینیشن اجلاس میں بحث کے لیے سامنے آیا۔
تنظیموں نے دعویٰ کیا کہ اس سال جولائی اور اگست کے دوران نافذ کیے گئے نئے قانون 'وی بی-جی-رام جی ایکٹ' کے تحت پیدا ہونے والے روزگار کے دنوں کی تعداد میں 9.56 کروڑ کی کمی آئی، جسے انہوں نے تحریک تیز کرنے کی اپنی کال کے پیچھے ایک بڑی وجہ قرار دیا۔
سنیکت کسان مورچہ کی قومی رابطہ کونسل کا اگلا اجلاس آن لائن ہونے والا ہے۔ ساہا نے کہا کہ آج کی بحث کو مثبت طور پر دیکھا گیا ہے، جس سے تال میل اور مستقبل کی تحریکوں کو مل کر تیار کرنے کی بنیاد پڑ گئی ہے۔
کسان تنظیمیں منریگا کو دوبارہ لاگو کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جولائی-اگست سال 2026 میں پچھلے سال اسی عرصے کے مقابلے کام کے دنوں میں کمی آئی ہے۔ 'ای ٹی وی بھارت' سے بات کرتے ہوئے سنیکت کسان مورچہ کوآرڈینیشن کونسل کے رکن پی کرشنا پرساد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارا اہم مسئلہ منریگا کو دوبارہ لاگو کروانا ہوگا۔
پرساد نے مزید بتایا کہ ایک بڑا مسئلہ یہ اٹھایا گیا کہ خشک سالی کی وجہ سے کئی علاقوں میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ خشک سالی نے بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ایسے میں دیہی برادریوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بحث میں اس بات پر زور دیا گیا کہ مہاراشٹر، آندھرا پردیش، پنجاب، تمل ناڈو اور جنوبی بھارت کے دیگر حصوں سمیت کئی ریاستوں میں خشک سالی کی صورت حال کی رپورٹ ملی ہے۔
بحث میں ہریانہ اور دیگر مقامات پر ہونے والی مشکلات کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس معاملے پر شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ منریگا دیہی لوگوں کے لیے ریلیف اور امداد کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منریگہ نے 9 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیا ہے۔ وزارتِ دیہی ترقی کے ڈیش بورڈ کے ڈیٹا کی بنیاد پر 9.56 کروڑ مستفیدین کا اعداد و شمار بتایا گیا۔ اجلاس کے دوران اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔
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انہوں نے مزید کہا کہ شراکت داروں نے منریگا کو دوبارہ شروع کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اسے مؤثر طریقے سے لاگو کرنے کے لیے ضروری مالی امداد پر تبادلہ خیال کیا۔ کسان مزدور تنظیموں نے ان کوششوں کو اپنی حمایت دینے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے مختلف پلیٹ فارمز پر چلائے جانے والے پروگراموں اور مہمات کی بھی بھرپور حمایت کی۔
اس کے علاوہ، تنظیموں نے 26 نومبر سے شروع ہونے والی ریاستی سطح کی تحریک کو بھی غیر مشروط حمایت دینے کا اعلان کیا۔ کسان تنظیم کے دعوے کے مطابق، جولائی-اگست 2025 کے دوران منریگا کے تحت 29.77 کروڑ دن کام دیا گیا تھا، جب کہ نئے نافذ العمل وی بی-جی رام جی ایکٹ کے تحت 2026 سال میں اسی عرصے کے دوران 20.21 کروڑ دن کام دیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے دو ماہ کے عرصے میں 9.56 کروڑ دن کام یا 28.51 فیصد کی کمی آئی ہے۔
کسان تنظیموں کے مطابق، منریگا نے قانونی طور پر ہر دیہی خاندان کو 100 دنوں تک کے کام کی ضمانت دی تھی۔ تاہم، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہر مستفید خاندان کو دیے جانے والے کام کے دنوں کی اصل اوسط تعداد سالانہ 45 سے 52 دنوں کے درمیان رہی ہے۔ پورے بھارت میں حصہ لینے والے دیہی خاندانوں میں سے صرف 7 سے 10 فیصد ہی ایک مالیاتی سال میں پورے 100 دن کا کام مکمل کر پائے۔
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کسانوں کی تنظیم نے اپنے بڑے مطالبات کو بھی دہرایا، جن میں سی ٹو پلس 50 فیصد فارمولے پر کم از کم امدادی قیمت کی ضمانت دینے والا قانون، یقینی خریداری، زرعی قرضوں کی مکمل معافی، اور خودکشی کرنے والے کسانوں اور یومیہ مزدوروں کے خاندانوں کے لیے 25 لاکھ روپے کا معاوضہ شامل ہے۔
اجلاس میں ہونے والی بحث کے نکات پر روشنی ڈالتے ہوئے، سنیکت کسان مورچہ کے رکن اوک ساہا نے 'ای ٹی وی بھارت' کو بتایا کہ سنیکت کسان مورچہ اور زرعی مزدوروں کی نمائندگی کرنے والی تنظیموں کے درمیان ایک مشترکہ اجلاس ہوا۔ ایس کے ایم نے یہ مشترکہ اجلاس اس لیے بلایا تھا کیونکہ زراعت کا بحران کسانوں اور زرعی مزدوروں دونوں کو متاثر کر رہا ہے۔
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ساہا نے مزید کہا کہ زرعی شعبے کا بحران جتنا مزدوروں کے لیے ہے، اتنا ہی کسانوں کے لیے بھی ہے۔ اسی سمجھ بوجھ کے ساتھ، دونوں طبقوں پر اثر انداز ہونے والے مسائل پر یکساں نظریہ بنانے اور مستقبل میں مل کر تحریک چلانے کی سمت میں کام کرنے کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اجلاس کے دوران کئی مطالبات اٹھائے گئے۔
اس میں حصہ لینے والوں کو کسانوں اور مزدوروں کی تنظیموں کے درمیان تعاون اور تال میل کی کافی گنجائش نظر آئی۔ سب کی رائے یہ تھی کہ ان کے کئی خدشات اور مسائل ایک جیسے ہیں اور مل کر کام کرنے سے ان کی کوششیں مزید ثمر آور ہو سکتی ہیں۔
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