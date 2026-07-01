ڈریگن فروٹ اور اسٹرابیری کاشت کرنا آپ کو امیر بنا دے گا، صرف یہ طریقے جاننے کی کوشش کریں
سردار ولبھ بھائی پٹیل زرعی یونیورسٹی کے محکمہ باغبانی میں ڈریگن فروٹ کی سترہ قسمیں لگائی گئی ہیں۔
Published : July 1, 2026 at 8:34 AM IST
میرٹھ، اترپردیش: کاشتکاری کے طریقوں کو بدلنے سے آج کسانوں کو درپیش بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ کسان اب ایک کھیت میں دو فصلیں اگانے سے خاطر خواہ آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ فارمنگ وقت کی بچت بھی کرتی ہے۔ برسوں کی تحقیق کے بعد، "ڈریگن فروٹ اینڈ اسٹرابیری ہائی ویلیو کراپنگ ماڈل" تیار کیا گیا ہے۔ آئیے سمارٹ فارمنگ کا طریقہ دریافت کریں، جو ایک چھوٹے فارم لیکن کافی آمدنی کی اجازت دیتا ہے۔ شیوتا مشرا کے ساتھ رپورٹر شریپال تیوتیا کی یہ خصوصی رپورٹ پڑھیں۔
حکومت کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنا چاہتی ہے، تاکہ وہ اپنے معاشی چیلنجوں سے نمٹ سکیں اور خود انحصاری کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے خوشحال بن سکیں۔ تاہم کوششیں جاری ہیں۔ ریاست بھر میں زرعی تنوع کو فروغ دینے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
یونیورسٹی کی تحقیق سے حل
برسوں کی تحقیق کے بعد، سردار ولبھ بھائی پٹیل زرعی یونیورسٹی کے محکمہ باغبانی نے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کا حل تلاش کیا ہے۔ پھلوں کی فصل کا یہ منفرد ماڈل کامیاب ثابت ہوا ہے، اور کسانوں کو اب اسے اپنانے کی ترغیب دی جائے گی۔ یہ رپورٹ کچھ ایسی اقسام کو تلاش کرے گی جو سال بھر کی آمدنی پیدا کر سکتی ہیں۔
ایک اعلی قیمت کا فصل کا ماڈل کیا ہے؟
ووند وشوکرما بتاتے ہیں کہ اسٹرابیری اور ڈریگن فروٹ کی کاشت کو ملا کر ایک اعلیٰ قیمت والی فصل کا ماڈل تیار کیا گیا ہے۔ نتائج شاندار رہے ہیں۔ اس پر کافی عرصے سے تحقیق جاری ہے۔
اسے کاشت کرنے کا طریقہ
پودے لگانے کا طریقہ: طریقہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ڈریگن فروٹ کے کھمبے 4 بائی 2 فٹ کے فاصلے پر لگائے گئے تھے۔ ان کے درمیان جو جگہ رہ گئی تھی اسے استعمال میں لایا گیا اور وہاں اسٹرابیری کے پودے لگائے گئے۔ اگر اس طرح اگایا جائے تو ڈریگن فروٹ ہوا میں اور اسٹرابیری کو زمین میں لگایا جاتا ہے۔
سال بھر کی آمدنی کا ماڈل
ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو سال بھر اچھا منافع فراہم کر سکتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دونوں کی بڑی مارکیٹ ہے۔ دونوں پھلوں کی زیادہ مانگ ہے۔ کسان اگر اس ماڈل کو اپنائیں تو زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔
کون سی قسمیں لگائی گئیں
گووند وشوکرما بتاتے ہیں کہ چاندلر اسٹرابیری کی قسم اگائی گئی تھی، جو اسٹرابیری کی سب سے مشہور اور بڑے پیمانے پر اگائی جانے والی اقسام میں سے ایک ہے۔ ڈریگن فروٹ کی سترہ اقسام کے پودے لگائے گئے۔
لاگت اور منافع؟
ایک ایکڑ کی قیمت تقریباً 6 لاکھ روپے ہے۔ انسٹال ہونے کے بعد، یہ سیٹ اپ 20 سال تک چل سکتا ہے۔ ڈریگن فروٹ تقریباً 1.5 سال کی عمر کے بعد پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھل دار جون سے اکتوبر تک مختلف مراحل میں ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کو اسی خالی زمین میں 40 سینٹی میٹر کے فاصلے پر لگایا جاتا ہے جہاں ڈریگن فروٹ لگایا گیا تھا۔ اس سے اسٹرابیری کے ساتھ 2.5 سے 3 لاکھ روپے فی ایکڑ کی بچت ہوتی ہے، جب کہ ڈریگن فروٹ سے سالانہ 5 سے 6 لاکھ روپے کی بچت ہوتی ہے۔
کون سا پھل کب ملے گا؟
گر ڈریگن فروٹ جون سے اکتوبر اور سٹرابری کو اکتوبر میں لگایا جائے تو فروری سے اپریل تک اسٹرابیری دستیاب ہو گی۔ یہ طریقہ زمین کے ہر انچ کو استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 8 سے 10 لاکھ روپے فی ایکڑ کی خالص بچت ہوتی ہے۔
محکمہ کے سربراہ کا بیان
حکومت کے ارادوں کے مطابق ماڈل: سردار ولبھ بھائی پٹیل زرعی یونیورسٹی میں فروٹ سائنس کے شعبہ کے سربراہ ڈاکٹر اروند کمار رانا وضاحت کرتے ہیں کہ حکومت بھی کسانوں کی ترقی چاہتی ہے۔ یونیورسٹی نے بھی اس کا تعین کر لیا ہے اور اس سمت میں کام کر رہی ہے۔ مزید برآں، یہاں پھلوں سے متعلق فصل کا ماڈل تیار کیا گیا ہے۔ کسان اکثر پوچھتے ہیں کہ کون سا ماڈل زیادہ آمدنی پیدا کر سکتا ہے۔
ایسی صورت حال میں کسانوں کو یہ تجسس تھا کہ وہ کون سی فصلیں اگائیں گے جو روایتی فصلوں کے مقابلے میں "زیادہ قیمت اور زیادہ پیداوار دینے والی" (زیادہ قیمت اور زیادہ پیداوار دینے والی) ہوں۔ چنانچہ اس سمت میں کام شروع کیا گیا۔
کٹائی کا وقت
محکمہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ڈریگن فروٹ کے پھول آنے سے لے کر کٹائی تک 40 دن لگتے ہیں۔ یہ عمل تقریباً دسمبر تک جاری رہتا ہے اور اسٹرابیری کی کاشت دسمبر کے بعد شروع ہوتی ہے اور کٹائی اپریل تک جاری رہتی ہے۔ ان دونوں فصلوں سے سالانہ 7 سے 8 لاکھ روپے فی ایکڑ کی مشترکہ آمدنی ہو سکتی ہے۔
فارم سے آرگینک اسٹرابیری
یہ ماڈل پی ایم مودی کے وژن کو پورا کرے گا
کالج کے ریسرچ اسٹوڈنٹس کا بھی ماننا ہے کہ یہ ماڈل انتہائی کارآمد ثابت ہوگا اور وزیر اعظم نریندر مودی کی کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنے کی خواہش کے تناظر میں ایک کامیاب ماڈل ہے۔ یونیورسٹی مستقبل میں ہونے والے پروگراموں میں اس ماڈل کو کسانوں کے ساتھ شیئر کرے گی، انہیں اس ماڈل کو اپنانے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دے گی۔
4 اقسام کے ساتھ تجربہ شروع ہوا، KVK نے بھی بتایا
پروفیسر اروند کمار رانا کا کہنا ہے کہ ڈریگن فروٹ کی چار اقسام کا سب سے پہلے اسٹرابیری کے ساتھ تجربہ کیا گیا، جس کے نتائج حیران کن تھے۔ اب زرعی اسکول سے منسلک تمام زرعی سائنس مراکز کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے، تاکہ کسان اس طریقۂ کار کے ذریعے مالی طور پر خوشحال ہو سکیں۔