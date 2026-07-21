کسانوں کا مہاپنچایت کے لیے دہلی کی طرف مارچ، شمبھو بارڈر سیل، پولیس چوکس
شمبھو بارڈر پر کسان جمع ہیں
Published : July 21, 2026 at 12:08 PM IST
نئی دہلی: منگل کو، دیش بچاؤ مورچہ کی کال کے بعد، پنجاب، ہریانہ اور کئی دیگر ریاستوں کے کسان مہاپنچایت کے لیے دہلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ دہلی کے کسان گھاٹ پر ایک زبردست ریلی نکالی جائے گی جس میں کسانوں کے مطالبات بشمول ہندوستان-امریکہ آزاد تجارتی معاہدے کی منسوخی کے مطالبات پر زور دیا جائے گا۔
پولیس کے مطابق بھارت امریکہ آزاد تجارتی معاہدے کے خلاف پنجاب کے کسان آج شمبھو بارڈر سے دہلی تک مارچ کر رہے ہیں۔ اس کے پیش نظر ہریانہ پولیس نے شمبھو بارڈر پر سکیورٹی سخت کر دی ہے۔ شمبھو بارڈر پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔
#WATCH आज दिल्ली की ओर अपने तय मार्च से पहले बड़ी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर (पंजाब-हरियाणा बॉर्डर) पहुंचे। वीडियो पटियाला (पंजाब) से है। pic.twitter.com/OWxjTRNj4v— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2026
دارالحکومت کی سرحدوں پر سکیورٹی سخت کر دی گئی
دہلی میں کسانوں کے مجوزہ مارچ کے پیش نظر، دارالحکومت کی سرحدوں پر سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ دہلی پولیس نے اضافی پولیس دستے تعینات کیے ہیں اور دہلی-اتر پردیش کے سیما پوری میں اپسرا سرحد پر وسیع رکاوٹیں تعینات کر دی ہیں۔ یہ علاقہ شاہدرہ ضلع کے سیما پوری پولیس اسٹیشن کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے، جہاں گاڑیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ پولیس کا مقصد کسانوں کے ٹریکٹر ٹرالیوں اور بھاری گاڑیوں کے دہلی میں داخلے کو کنٹرول کرنا ہے۔ کسان آج کسان گھاٹ پر احتجاج کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تمام اہم سرحدوں پر سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اپسرا سرحد پر دہلی پولیس اور اتر پردیش پولیس کے درمیان بھی رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ غازی آباد اے سی پی نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ پولس سرحد پر پوری طرح چوکس ہے اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔
#WATCH शंभू बॉर्डर (पंजाब-हरियाणा बॉर्डर) पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भारत-अमेरिका FTA के विरोध में किसानों के आज दिल्ली तक एक दिन के मार्च से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। pic.twitter.com/VSY1SoUD1W— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2026
ہریانہ-پنجاب شمبھو بارڈر بند
شمبھو بارڈر کی بندش کی وجہ سے دہلی اور پنجاب کے درمیان جانے والی گاڑیوں کے لیے متبادل راستے بنائے گئے ہیں۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان راستوں پر عمل کریں۔
VIDEO | Patiala, Punjab: Farmer leader Sarwan Singh Pandher on being stopped at Shambhu border says, " we don't have plans to break barricades nor create any conflict; we want arrested farmers, including gurnam singh chaduni be released and the government to hold dialogue with… pic.twitter.com/CQuBuWLQr5— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2026
دہلی سے پنجاب جانے والی گاڑیوں کے متبادل راستے:
راستہ 1: امبالہ چھاؤنی ➔ چندی گڑھ کا راستہ ➔ لالرو ➔ ڈیرہ بسی ➔ زیرک پور ➔ پنجاب
راستہ 2: لالرو یا ڈیرہ بسی سے، آپ پنجاب پہنچنے کے لیے متبادل راستے استعمال کر سکتے ہیں۔
پنجاب سے دہلی جانے والی گاڑیوں کے متبادل راستے:
راستہ 1: راج پورہ ➔ لالرو ➔ ڈیرہ بسی ➔ زیرک پور ➔ امبالہ چھاؤنی ➔ دہلی
راستہ 2: راجپورہ، لالرو اور ڈیرہ بسی سے، آپ امبالہ چھاؤنی اور پھر دہلی تک پہنچنے کے لیے متبادل راستے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔