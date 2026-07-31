’پولیس بھی انسان ہے‘: سنسد چلو مارچ میں زخمی اہلکاروں کے اہل خانہ سامنے آگئے، انصاف کا مطالبہ
اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کی اہلیہ اپنیت کور نے بتایا کہ ان کے شوہر 20 جولائی کی رات ڈیوٹی سے زخمی حالت میں گھر لوٹے۔
Published : July 31, 2026 at 7:00 PM IST
نئی دہلی : دہلی کے جنتر منتر پر منعقدہ 'سنسد چلو مارچ' کے دوران پیش آئے پرتشدد واقعات کے چند دن بعد زخمی دہلی پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ پہلی مرتبہ میڈیا کے سامنے آئے اور اپنے دکھ، خوف اور تکلیف کی داستان سنائی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر پتھر، جوتے، چپلیں، گملے اور دیگر اشیا پھینکی گئیں، جس کے نتیجے میں متعدد اہلکار شدید زخمی ہوئے۔
اہل خانہ نے کہا کہ اس تشدد کے بعد زخمی پولیس اہلکاروں کی قربانیوں اور تکالیف کو نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ سوشل میڈیا پر یکطرفہ بیانیہ پیش کرتے ہوئے سارا الزام پولیس پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ خون میں لت پت وردیاں، اسپتالوں کے چکر اور اہل خانہ کی بے چینی کو کسی نے نہیں دیکھا۔
اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس (اے سی پی) کی اہلیہ اپنیت کور نے بتایا کہ ان کے شوہر 20 جولائی کی رات ڈیوٹی سے زخمی حالت میں گھر لوٹے۔ ان کی دو سالہ بیٹی اپنے والد کو زخمی دیکھ کر خوفزدہ ہوگئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نے بتایا کہ وہ قانون و نظم برقرار رکھنے کی ذمہ داری نبھا رہے تھے کہ ان پر حملہ کیا گیا۔ اپنیت کور نے افسوس ظاہر کیا کہ سوشل میڈیا پر پولیس کی قربانیوں کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔
ایک سب انسپکٹر کی بیٹی کنجل نے بتایا کہ ان کے والد احتجاج کے مقام پر اگلی صف میں تعینات تھے۔ ان کے مطابق ابتدائی طور پر احتجاج پرامن تھا، لیکن بعد میں شرپسند عناصر اس میں شامل ہوگئے۔ 25 جولائی کے تشدد میں ان کے والد شدید زخمی ہوئے اور بے ہوشی کی حالت میں رام منوہر لوہیا اسپتال منتقل کیے گئے۔ جب وہ رات کو گھر پہنچے تو ان کی وردی خون سے لت پت تھی۔ کنجل نے کہا کہ ان کے والد نے صرف اتنا کہا کہ "معمولی چوٹیں پولیس کی نوکری کا حصہ ہیں"، لیکن حقیقت میں وہ اہل خانہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔
دہلی پولیس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر (اے ایس آئی) کی اہلیہ سیما نے بتایا کہ ان کے شوہر گزشتہ 33 برس سے پولیس میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران شرپسند عناصر نے پولیس پر پتھر، جوتے، چپلیں اور گملے پھینکے اور پارلیمنٹ کی سکیورٹی کے لیے لگائی گئی رکاوٹیں بھی توڑ دیں۔ جب ان کے شوہر گھر لوٹے تو ان کی وردی خون آلود تھی، جسم پر کئی زخم تھے اور ہیلمٹ تک ٹوٹ چکا تھا۔ سیما نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ میں پولیس اہلکاروں کی حفاظت پر بھی سنجیدہ بحث ہونی چاہیے۔
ایک اور زخمی اے سی پی کے بیٹے لکشیا نے بتایا کہ ان کے والد اپنے ماتحت افسران کو ہدایات دے رہے تھے کہ اچانک پولیس پر پتھراؤ شروع ہوگیا اور ان کے والد کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ بعد میں ان کے سر پر چار ٹانکے لگے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سوشل میڈیا پر پولیس کو قصوروار ٹھہرایا گیا، جبکہ زخمی اہلکاروں کی تکلیف کو نظر انداز کر دیا گیا۔
اہل خانہ نے واضح کیا کہ وہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے بلکہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے حملوں کا شکار ہونے والے پولیس اہلکاروں کو انصاف ملے اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ان کے مطابق پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔
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اہل خانہ کے مطابق اس تشدد میں 250 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 110 سے زیادہ بیریکیڈز، 300 سے زائد باڈی پروٹیکٹرز، 350 سے زائد ہیلمٹ، 50 سے زائد شیلڈز، 20 سے زیادہ لاؤڈ ہیلرز، متعدد سکیورٹی آلات اور 25 سے زائد سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچا، جبکہ سرکاری املاک کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ تاہم حکام کی جانب سے اب تک نقصان کی مکمل سرکاری رپورٹ جاری نہیں کی گئی ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔