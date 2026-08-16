جعلی پاسپورٹ کیس: احمد آباد کی عدالت نے تین افغان باشندوں کو جیل بھیج دیا
عدالت میں پیش کیے گئے شواہد سے ثابت ہوا کہ ساری سازش بیرون ملک پہنچانے کی نیت سے رچی گئی تھی۔
Published : August 16, 2026 at 10:17 PM IST
احمد آباد: احمد آباد کی ایک عدالت نے ایک افغان خاندان کے تین افراد کو جعلی اسرائیلی پاسپورٹ اور جعلی ویزا استعمال کرتے ہوئے احمد آباد ایئرپورٹ سے بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کرنے پر تین سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس 10 سال پرانے کیس میں ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ این این راول نے ذبیح اللہ عزیز اللہ یادگار، حمید اللہ عزیز اللہ یادگار اور مینا ذبیح اللہ یادگار کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔
عدالت میں ثابت ہونے والے کیس کے مطابق تینوں ملزمان اپنے اصل پاسپورٹ پر ہندوستانی ویزے کے ساتھ افغانستان سے دہلی آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بیرون ملک سفر کرنے کے لیے جعلی اسرائیلی پاسپورٹ، جھوٹی شناخت، جعلی ہندوستانی ویزا اور جعلی ممبئی امیگریشن سٹیمپ کا استعمال کیا۔
عدالت میں پیش کیے گئے شواہد سے ثابت ہوا کہ ساری سازش بیرون ملک پہنچانے کی نیت سے رچی گئی تھی۔ مقدمے کے مطابق ملزمان افغانستان میں شدت پسند سرگرمیوں سے بچنے اور روزگار کے حصول کے لیے غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے تھے۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے چچا رحمان کے ذریعے کابل سے 'حاجی' نامی ایجنٹ سے رابطہ کیا۔
الزامات کے مطابق ایجنٹ نے تینوں افراد سے $20,000 فی شخص وصول کیا، جو کہ کل $60,000 ہے۔ اس کے بعد، تینوں ملزمان اپنے اصلی افغان پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے دہلی پہنچے۔ دہلی میں، ایجنٹ نے جعلی اسرائیلی پاسپورٹ، جعلی ہندوستانی ویزا، اور جعلی امیگریشن سٹیمپ تیار کیے۔ ان دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے، تینوں افراد نے جھوٹی شناخت کی اور بیرون ملک سفر کرنے کی تیاری کی۔
10 ستمبر 2015 کو تینوں ملزمان اسرائیلی شہریوں کے جھوٹے ناموں سے احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے۔ وہاں سے وہ قطر ایئر لائن کی پرواز QR-535 میں سوار ہوئے اور دوحہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تاہم دوحہ ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام کو ان کی دستاویزات پر شک ہوا اور انہوں نے تلاشی لی۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ پاسپورٹ اور ویزا جعلی تھے اور تینوں کو 12 ستمبر 2015 کو قطر ایئر لائن کی پرواز QR-534 کے ذریعے احمد آباد واپس بھیجا گیا تھا۔
اس کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ کے امیگریشن آفیسر انچارج آر پی یادو نے سردار نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش کی۔ تحقیقات کے دوران دہلی، ممبئی میں سفارت خانے اور اسرائیلی سفارت خانے سے ای میل کے ذریعے دستاویزات کی تصدیق کی گئی۔ تفتیش کے بعد ضروری دستاویزی ثبوت اکٹھے کیے گئے، اور ملزم کے خلاف چارج شیٹ دائر کی گئی۔
مقدمے کی سماعت کے دوران، سرکاری وکیل کلپیش پی پاٹھک نے کل نو گواہوں سے جرح کی اور تقریباً 50 دستاویزی ثبوت عدالت کے سامنے پیش کیے۔ حکومت نے تحریری دلائل کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے متعلقہ فیصلوں پر بھی انحصار کیا۔ سرکاری وکیل کلپیش پاٹھک نے عدالت کو بتایا کہ پورے کیس میں ملزمین کے خلاف الزامات زبانی اور دستاویزی ثبوتوں سے شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ اصلی افغان پاسپورٹ رکھنے کے باوجود، ملزمان نے جعلی اسرائیلی پاسپورٹ، جھوٹی شناخت، اور جعلی ویزا اور امیگریشن سٹیمپ کا استعمال کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایسی جعلی دستاویزات کی بنیاد پر غیر قانونی بیرون ملک سفر کے معاملات میں قانون کا خوف پیدا کرنے اور سماجی مثال قائم کرنے کے لیے سخت سزا ضروری ہے۔ سرکاری وکیل کے دلائل، گواہوں کے بیانات اور دستاویزی شواہد پر غور کرتے ہوئے احمد آباد کی عدالت نے تینوں ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے تین سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے کیس بھی خارج کر دیا۔