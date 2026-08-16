سوشل میڈیا پر جعلی خبریں دو گھنٹے میں ہوں گی بے نقاب، اس طرح کام کرے گی سرکاری محکموں کی کوئیک رسپانس ٹیم
سوشل میڈیا پر گمراہ کن اور جعلی خبروں کو روکنے کے لیے حکومت ایک 'کوئیک رسپانس ٹیم' بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔
Published : August 16, 2026 at 3:37 PM IST
نئی دہلی: سرکاری محکمے سوشل میڈیا پر گمراہ کن یا جعلی خبروں سے نمٹنے کے لیے "کوئیک رسپانس ٹیمیں" تشکیل دے رہے ہیں۔ ایک اہلکار نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ساتھ مثبت انداز میں مشغول ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ افواہوں، غلط معلومات، جعلی خبروں، اور گمراہ کن پوسٹس پر بروقت اور فوری ردعمل کو یقینی بنانا بھی بہت ضروری ہے۔
اس کا بنیادی مقصد سوشل میڈیا پر سرکاری محکموں کے کام اور کردار سے متعلق معاملات کی کڑی نگرانی کرنا اور جعلی یا گمراہ کن خبروں کی فوری تحقیقات، ہم آہنگی اور جواب دینا ہے۔ ٹیم کے کاموں اور ذمہ داریوں میں سوشل میڈیا پر جعلی یا گمراہ کن خبروں کا فوری جواب دینا شامل ہے۔
بجلی، زراعت اور تجارت جیسے محکموں نے پہلے ہی اپنی کوئیک رسپانس ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ اہلکار نے وضاحت کی کہ حقیقت پسندانہ طور پر، وزارتوں کو ایسی خبریں موصول ہونے کے دو گھنٹے کے اندر جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعلقہ وزارتوں کی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا ٹیمیں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی نگرانی کریں گی۔
اس مقصد کے لیے، وہ وزارت اطلاعات و نشریات کے "نیو میڈیا ونگ" سے ضروری ان پٹ اور تعاون بھی حاصل کریں گے۔ یہ سوشل میڈیا ٹیمیں اپنی وزارت یا محکمہ سے متعلق خبروں کی باقاعدگی سے نگرانی کریں گی، بشمول اس کی پالیسیوں، منصوبوں، پروگراموں، فیصلوں اور سرکاری اعلانات۔
اہلکار نے بتایا کہ کوئی بھی خبر یا مواد جو جعلی، گمراہ کن، حقیقت میں غلط، مسخ شدہ، سیاق و سباق سے ہٹ کر، یا عوام کو گمراہ کرنے کا امکان ظاہر ہوتا ہے، فوری طور پر "کوئیک رسپانس ٹیموں" کی توجہ میں لایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ٹیمیں ایسی معلومات کی تصدیق کر کے اصل اور درست حقائق پیش کریں گی۔ یہ ٹیمیں پریس انفارمیشن بیورو (پی آئی بی) کے فیکٹ چیک یونٹ کے تعاون سے بھی کام کریں گی۔
ایک اور اہلکار نے کہا کہ ایسے معاملات جن میں بہت تیزی سے وائرل ہونے کا امکان ہے، جن میں اہم عوامی مفادات شامل ہیں، حساس پالیسی کے مسائل ہیں، عوام کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے، قانونی نتائج ہو سکتے ہیں، یا جان بوجھ کر افواہ پھیلانے یا وزارتوں کے درمیان تنازعہ سے متعلق ہیں فوری طور پر متعلقہ سینئر حکام کو بھیجے جائیں گے۔