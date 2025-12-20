پرینکا گاندھی نے مرکز پر دیا زور، کہا، بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کا مرکز کو جلد نوٹس لینا چاہیے
کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بنگلہ دیش میں ہندو نوجوان دیپو چندر داس کی موب لنچنگ پر تشویش کا اظہار کیا۔
Published : December 20, 2025 at 10:37 AM IST
نئی دہلی: کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے مرکز پر زور دیا ہے کہ وہ ہندو نوجوان دیپو چندر داس کے قتل کے بعد بنگلہ دیش میں ہندو، عیسائی اور بدھ اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کا نوٹس لے۔ واڈرا نے بنگلہ دیش میں مذہبی اقلیتوں کے وحشیانہ قتل کی طرف اشارہ کیا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "بنگلہ دیش میں ہندو نوجوان دیپو چندر داس کی وحشیانہ ہجومی تشدد کی خبریں انتہائی تشویشناک ہیں۔ ہندوستانی حکومت کو پڑوسی ملک میں ہندو، عیسائی اور بدھ اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کا نوٹس لینا چاہیے اور بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ ان کی حفاظت کا معاملہ سختی سے اٹھانا چاہیے۔
बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 19, 2025
भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के…
آسام کی سرحد سے صرف 90 کلومیٹر کا فاصلہ
آسام حکومت کے ترجمان پیجوش ہزاریکا نے اس وحشیانہ واقعے کی مذمت کی۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "آسام کی سرحد سے صرف 90 کلومیٹر کے فاصلے پر دیپو چندر داس کی ہولناک لنچنگ افسوسناک ہے۔ ہم ایک شخص کو سرعام زندہ جلانے کے اس وحشیانہ فعل کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس کی نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔"
The horrific lyn*hing of Dipu Chandra Das, just 90 km from Assam’s border, is a tragedy. We condemn in the strongest terms the barbaric act of publicly burning a man alive and pray for his Sadgati.— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) December 19, 2025
This incident is also a stark reminder of the dangers posed by demographic… https://t.co/NgIiDf7N4D
آسام ایک ٹِک ٹِک ٹائم بم پر بیٹھا ہے
یہ واقعہ آبادیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات کی بھی واضح یاد دہانی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ٹارگٹڈ دھمکیاں اور پروپیگنڈہ حقیقی زندگی کے تشدد میں بدل سکتا ہے۔ ہمارے لوگوں، ثقافت اور علاقے کی سالمیت کا تحفظ اب ایک قومی ترجیح ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ ہندو خطے کے بہت سے اضلاع میں اقلیت بن رہے ہیں۔ آسام ایک ٹِک ٹِک ٹائم بم پر بیٹھا ہے(Assam sits on a ticking time bomb making vigilance)، چوکسی، بیداری اور عمل کو اور بھی اہم بنا رہا ہے۔"
VIDEO | Dhaka, Bangladesh: Daily Star newspaper building was attacked in Dhaka following death of Sharif Osman Hadi, a prominent leader of the July Uprising and a spokesperson of the Inqilab Manch who was shot last week. Protests erupted in Dhaka as soon as the news of his death… pic.twitter.com/wJSfbc0E01— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025
ایک صحافی کی پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے ہزاریکا کا تبصرہ
ہزاریکا نے یہ تبصرہ اس واقعے پر ایک صحافی کی پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے کیا۔ بنگلہ دیش ہندو بدھسٹ کرسچن یونٹی کونسل نے بنگلہ دیش کے شہر میمن سنگھ کے بھلوکا میں دیپو چندر داس نامی نوجوان کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ '18 دسمبر کو، تقریباً 9:00 بجے، شرپسندوں کے ایک گروپ نے مبینہ توہین مذہب کے الزام میں، بھلوکا، میمن سنگھ میں، ایک ٹیکسٹائل ورکر دیپو چندر داس کو بے دردی سے مار ڈالا۔
انقلاب منچ کی تشدد، توڑ پھوڑ اور آتش زنی سے باز رہنے کی اپیل
بنگلہ دیش کے سب سے بڑے اقلیتی گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ پھر انھوں نے اس کی لاش کو ایک درخت سے لٹکا کر آگ لگا دی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والی کارروائیوں کو بھڑکا دیا۔ جیسا کہ عثمان ہادی کی موت کے بعد ملک بھر میں مظاہرے پھیل گئے، انقلاب منچ نے لوگوں سے تشدد، توڑ پھوڑ اور آتش زنی سے باز رہنے کی اپیل کی۔