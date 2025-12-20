پرینکا گاندھی نے مرکز پر دیا زور، کہا، بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کا مرکز کو جلد نوٹس لینا چاہیے

ETV Bharat / bharat

کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بنگلہ دیش میں ہندو نوجوان دیپو چندر داس کی موب لنچنگ پر تشویش کا اظہار کیا۔

پرینکا گاندھی نے مرکز پر زور دیا (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 20, 2025 at 10:37 AM IST

نئی دہلی: کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے مرکز پر زور دیا ہے کہ وہ ہندو نوجوان دیپو چندر داس کے قتل کے بعد بنگلہ دیش میں ہندو، عیسائی اور بدھ اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کا نوٹس لے۔ واڈرا نے بنگلہ دیش میں مذہبی اقلیتوں کے وحشیانہ قتل کی طرف اشارہ کیا۔

بنگلہ دیش میں بڑھتے ہوئے تشدد کی تصویر (ANI)

ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "بنگلہ دیش میں ہندو نوجوان دیپو چندر داس کی وحشیانہ ہجومی تشدد کی خبریں انتہائی تشویشناک ہیں۔ ہندوستانی حکومت کو پڑوسی ملک میں ہندو، عیسائی اور بدھ اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کا نوٹس لینا چاہیے اور بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ ان کی حفاظت کا معاملہ سختی سے اٹھانا چاہیے۔

آسام کی سرحد سے صرف 90 کلومیٹر کا فاصلہ

آسام حکومت کے ترجمان پیجوش ہزاریکا نے اس وحشیانہ واقعے کی مذمت کی۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "آسام کی سرحد سے صرف 90 کلومیٹر کے فاصلے پر دیپو چندر داس کی ہولناک لنچنگ افسوسناک ہے۔ ہم ایک شخص کو سرعام زندہ جلانے کے اس وحشیانہ فعل کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس کی نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔"

آسام ایک ٹِک ٹِک ٹائم بم پر بیٹھا ہے

یہ واقعہ آبادیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات کی بھی واضح یاد دہانی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ٹارگٹڈ دھمکیاں اور پروپیگنڈہ حقیقی زندگی کے تشدد میں بدل سکتا ہے۔ ہمارے لوگوں، ثقافت اور علاقے کی سالمیت کا تحفظ اب ایک قومی ترجیح ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ ہندو خطے کے بہت سے اضلاع میں اقلیت بن رہے ہیں۔ آسام ایک ٹِک ٹِک ٹائم بم پر بیٹھا ہے(Assam sits on a ticking time bomb making vigilance)، چوکسی، بیداری اور عمل کو اور بھی اہم بنا رہا ہے۔"

ایک صحافی کی پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے ہزاریکا کا تبصرہ

ہزاریکا نے یہ تبصرہ اس واقعے پر ایک صحافی کی پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے کیا۔ بنگلہ دیش ہندو بدھسٹ کرسچن یونٹی کونسل نے بنگلہ دیش کے شہر میمن سنگھ کے بھلوکا میں دیپو چندر داس نامی نوجوان کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ '18 دسمبر کو، تقریباً 9:00 بجے، شرپسندوں کے ایک گروپ نے مبینہ توہین مذہب کے الزام میں، بھلوکا، میمن سنگھ میں، ایک ٹیکسٹائل ورکر دیپو چندر داس کو بے دردی سے مار ڈالا۔

انقلاب منچ کی تشدد، توڑ پھوڑ اور آتش زنی سے باز رہنے کی اپیل

بنگلہ دیش کے سب سے بڑے اقلیتی گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ پھر انھوں نے اس کی لاش کو ایک درخت سے لٹکا کر آگ لگا دی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والی کارروائیوں کو بھڑکا دیا۔ جیسا کہ عثمان ہادی کی موت کے بعد ملک بھر میں مظاہرے پھیل گئے، انقلاب منچ نے لوگوں سے تشدد، توڑ پھوڑ اور آتش زنی سے باز رہنے کی اپیل کی۔

