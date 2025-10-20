ETV Bharat / bharat

تینوں افواج کے بیچ غیر معمولی ہم آہنگی نے پاکستان کو آپریشن سندور کے دوران سرینڈر کرنے پر مجبور کیا: پی ایم مودی

پی ایم مودی نے یہ بات دیوالی کے موقعے پر آئی این ایس وکرانت پر بحریہ کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔

وزیر اعظم نریندر مودی آئی این ایس وکرانت پر خطاب کرتے ہوئے
وزیر اعظم نریندر مودی آئی این ایس وکرانت پر خطاب کرتے ہوئے (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2025 at 1:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: اس بار وزیر اعظم نریندر مودی دیوالی تہوار آئی این ایس وکرانت پر جوانوں کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس موقعے پر انہوں نے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، "میں اس سال سودیسی (ملک میں بنے) طیارہ بردار بحری جہاز آئی این ایس وکرانت پر بحریہ کے جوانوں کے ساتھ دیوالی مناتے ہوئے بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔"

اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، "چند مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ کیسے وکرانت نام سے ہی پورے پاکستان میں دہشت پھیل گئی تھی۔ ایسی ہے اس کی طاقت- ایک ایسا نام جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی دشمن کے حوصلے پست کر سکتا ہے۔ یہی ہے آئی این ایس وکرانت کی طاقت۔ اس موقعے پر میں اپنی مسلح افواج کو خاص طور پر سلام کرنا چاہتا ہوں۔"

انہوں نے مزید کہا، "مجھے یاد ہے، جب آئی این ایس وکرانت کو قوم کے حوالے کیا جا رہا تھا، میں نے کہا تھا، 'وکرانت بہت بڑا، بہت وسیعم، بے مثال اور خاص ہے۔ یہ صرف ایک جنگی جہاز نہیں ہے؛ یہ 21ویں صدی میں بھارت کی کڑی محنت، ہنر، صلاحیت اور عزم کا ثبوت ہے۔" جس دن بھارت کو ملک میں بنا گیا آئی این ایس وکرانت حاصل ہوا، ہماری بھارتی بحریہ نے نوآبادیاتی محکومیت کی ایک نمایاں علامت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چھترپتی شیواجی مہاراج سے متاثر ہو کر ہماری بحریہ نے ایک نیا جھنڈا اپنایا۔

انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے خاندان کے ساتھ دیوالی منانا چاہتا ہے۔ مجھے بھی اپنے خاندان کے ساتھ دیوالی منانے کی عادت ہے۔ اس لیے میں یہاں آپ سب کے درمیان دیوالی منانے آیا ہوں، جنہیں میں اپنا خاندان سمجھتا ہوں۔ یہاں میں اپنے خاندان کے ساتھ اچھا وقت بھی گزار رہا ہوں۔ یہ دیوالی میرے لیے واقعی خاص ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں کل سے آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے ہر لمحہ کچھ نیا سیکھا ہے۔ پی ایم نے مزید کہا کہ سمندر میں گہری رات اور آج صبح طلوع آفتاب نے میری دیوالی کو کئی طریقوں سے خاص بنا دیا ہے۔ آئی این ایس وکرانت کے ڈیک سے میں اپنے ہم وطنوں کو دیوالی کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے قریب رہنا، آپ کی سانسوں کو محسوس کرنا، آپ کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا اور آپ کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر مجھے کچھ گہرا احساس ہوا۔ کل میں تھوڑی جلدی سونے گیا، جو میں عام طور پر نہیں کرتا۔ میں جلدی سو گیا کیونکہ سارا دن آپ کو دیکھنے کے بعد جو اطمینان مجھے محسوس ہوا وہ عام نیند نہیں بلکہ اطمینان کی نیند تھی۔

فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا، "میں فوجی سازوسامان کی طاقت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بڑے جہاز، یہ ہوا سے زیادہ تیز رفتار طیارے، یہ آبدوزیں- یہ اپنے آپ میں متاثر کن ہیں، لیکن جو چیز انہیں واقعی طاقتور بناتی ہے وہ ان کو چلانے والوں کی ہمت ہے۔ یہ جہاز لوہے کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان پر سوار ہوتے ہیں، تو وہ تو یہ ہتھیار سانس لیتی ہوئی زندہ طاقت بن جاتے ہیں۔ میں کل سے آپ کے ساتھ ہوں اور ہر پل کچھ نہ کچھ میں نے سیکھا ہے۔

مزید پڑھیں:

ہند۔پاک سرحد پر دیوالی کا جشن: بھارتی فوجی جوانوں نے گھروں سے دور رہ کر منایا روشنیوں کا تہوار

'فخر سے کہو سودیشی'، پی ایم مودی نے دیوالی کی مبارکباد دی، مقامی مصنوعات کے استعمال پر زور دیا

TAGGED:

INS VIKRANT
PM NARENDRA MODI
PM CELEBRATES DIWALI INS VIKRANT
وزیر اعظم کی جوانوں کے ساتھ دیوالی
PM MODI ON INS VIKRANT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.