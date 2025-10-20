تینوں افواج کے بیچ غیر معمولی ہم آہنگی نے پاکستان کو آپریشن سندور کے دوران سرینڈر کرنے پر مجبور کیا: پی ایم مودی
پی ایم مودی نے یہ بات دیوالی کے موقعے پر آئی این ایس وکرانت پر بحریہ کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
Published : October 20, 2025 at 1:49 PM IST
نئی دہلی: اس بار وزیر اعظم نریندر مودی دیوالی تہوار آئی این ایس وکرانت پر جوانوں کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس موقعے پر انہوں نے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، "میں اس سال سودیسی (ملک میں بنے) طیارہ بردار بحری جہاز آئی این ایس وکرانت پر بحریہ کے جوانوں کے ساتھ دیوالی مناتے ہوئے بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔"
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " ... just a few months ago, we witnessed how the very name vikrant sent waves of fear across pakistan. such is its might — a name that shatters the enemy’s courage even before the battle begins. this is the power of ins vikrant... on… pic.twitter.com/TL03Z9CFdg— ANI (@ANI) October 20, 2025
اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، "چند مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ کیسے وکرانت نام سے ہی پورے پاکستان میں دہشت پھیل گئی تھی۔ ایسی ہے اس کی طاقت- ایک ایسا نام جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی دشمن کے حوصلے پست کر سکتا ہے۔ یہی ہے آئی این ایس وکرانت کی طاقت۔ اس موقعے پر میں اپنی مسلح افواج کو خاص طور پر سلام کرنا چاہتا ہوں۔"
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " i remember when ins vikrant was being handed over to the nation, i had said that vikrant is vast, immense, and magnificent. vikrant is unique and special. it is not just a warship; it is a testament to india’s hard work, talent,… pic.twitter.com/ljPguAuHD7— ANI (@ANI) October 20, 2025
انہوں نے مزید کہا، "مجھے یاد ہے، جب آئی این ایس وکرانت کو قوم کے حوالے کیا جا رہا تھا، میں نے کہا تھا، 'وکرانت بہت بڑا، بہت وسیعم، بے مثال اور خاص ہے۔ یہ صرف ایک جنگی جہاز نہیں ہے؛ یہ 21ویں صدی میں بھارت کی کڑی محنت، ہنر، صلاحیت اور عزم کا ثبوت ہے۔" جس دن بھارت کو ملک میں بنا گیا آئی این ایس وکرانت حاصل ہوا، ہماری بھارتی بحریہ نے نوآبادیاتی محکومیت کی ایک نمایاں علامت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چھترپتی شیواجی مہاراج سے متاثر ہو کر ہماری بحریہ نے ایک نیا جھنڈا اپنایا۔
انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے خاندان کے ساتھ دیوالی منانا چاہتا ہے۔ مجھے بھی اپنے خاندان کے ساتھ دیوالی منانے کی عادت ہے۔ اس لیے میں یہاں آپ سب کے درمیان دیوالی منانے آیا ہوں، جنہیں میں اپنا خاندان سمجھتا ہوں۔ یہاں میں اپنے خاندان کے ساتھ اچھا وقت بھی گزار رہا ہوں۔ یہ دیوالی میرے لیے واقعی خاص ہے۔
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " everyone wants to celebrate diwali with their family. i, too, am accustomed to celebrating diwali among my family members. that is why i come to celebrate diwali among all of you, whom i consider my family. i am also spending quality… pic.twitter.com/yQJwRQttXi— ANI (@ANI) October 20, 2025
انہوں نے کہا کہ میں کل سے آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے ہر لمحہ کچھ نیا سیکھا ہے۔ پی ایم نے مزید کہا کہ سمندر میں گہری رات اور آج صبح طلوع آفتاب نے میری دیوالی کو کئی طریقوں سے خاص بنا دیا ہے۔ آئی این ایس وکرانت کے ڈیک سے میں اپنے ہم وطنوں کو دیوالی کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے قریب رہنا، آپ کی سانسوں کو محسوس کرنا، آپ کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا اور آپ کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر مجھے کچھ گہرا احساس ہوا۔ کل میں تھوڑی جلدی سونے گیا، جو میں عام طور پر نہیں کرتا۔ میں جلدی سو گیا کیونکہ سارا دن آپ کو دیکھنے کے بعد جو اطمینان مجھے محسوس ہوا وہ عام نیند نہیں بلکہ اطمینان کی نیند تھی۔
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " being close to you, feeling your breath, sensing your heartbeat, and seeing the sparkle in your eyes, i realised something profound. i slept a little early yesterday, which i normally don’t do. the reason i slept early was that after… pic.twitter.com/8OWDSBhbYV— ANI (@ANI) October 20, 2025
فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا، "میں فوجی سازوسامان کی طاقت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بڑے جہاز، یہ ہوا سے زیادہ تیز رفتار طیارے، یہ آبدوزیں- یہ اپنے آپ میں متاثر کن ہیں، لیکن جو چیز انہیں واقعی طاقتور بناتی ہے وہ ان کو چلانے والوں کی ہمت ہے۔ یہ جہاز لوہے کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان پر سوار ہوتے ہیں، تو وہ تو یہ ہتھیار سانس لیتی ہوئی زندہ طاقت بن جاتے ہیں۔ میں کل سے آپ کے ساتھ ہوں اور ہر پل کچھ نہ کچھ میں نے سیکھا ہے۔
مزید پڑھیں:
ہند۔پاک سرحد پر دیوالی کا جشن: بھارتی فوجی جوانوں نے گھروں سے دور رہ کر منایا روشنیوں کا تہوار
'فخر سے کہو سودیشی'، پی ایم مودی نے دیوالی کی مبارکباد دی، مقامی مصنوعات کے استعمال پر زور دیا