گجرات کے احمد آباد میں پٹاخوں کی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکہ، 5 ہلاک، متعدد زخمی
گجرات کے احمد آباد میں پٹاخوں کی ایک غیر قانونی فیکٹری میں دھماکے سے پانچ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔
Published : July 18, 2026 at 6:13 PM IST
احمد آباد: گجرات کے احمد آباد میں پٹاخہ بنانے والی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکے سے بڑا حادثہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق دھماکے اور آگ لگنے سے 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے۔
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: A major fire breaks out at the Talent Fireworks factory on Ramol-Gatrad Road in the Mehmudpura area.— ANI (@ANI) July 18, 2026
The Ahmedabad Fire Department has rushed emergency services to the spot to control the blaze. Further details awaited. pic.twitter.com/8qBgYzdY6h
ڈی جی پی (زون 1) کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق، اب تک پانچ افراد کی موت ہو چکی ہے اور نو زخمی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فیکٹری میں آگ لگنے کے بعد قریبی آر اے ایف کیمپ کے اہلکار امداد فراہم کرنے کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ مزید برآں، مقامی پولیس اور احمد آباد میونسپل کارپوریشن کی فائر ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچیں۔ آگ پر اب قابو پا لیا گیا ہے، اور رامول پولیس دھماکہ خیز مواد ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کرے گی۔
پولیس نے بتایا کہ آٹھ زخمیوں کو علاج کے لیے منی نگر کے ایل جی اسپتال بھیجا گیا ہے۔ ان میں سے چار افراد ہلاک ہو گئے۔ اساروا سول اسپتال میں کل چھ افراد کو لایا گیا جن میں سے ایک خاتون کی موت ہوگئی۔
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: JCP (Crime Branch) Sharad Singhal says, " the rescue operation is currently underway, and the police are present at the hospital. the top priority is ensuring that everyone injured here receives full medical treatment. simultaneously, an fir is being… https://t.co/fFXn0sWtu4 pic.twitter.com/Xu6J0nlibu— ANI (@ANI) July 18, 2026
ڈی سی پی (زون 6) بھاگیرتھ گدھوی نے میڈیا کو بتایا کہ پٹاخہ فیکٹری کے حادثے کے بعد زخمیوں کو منی نگر کے ایل جی اسپتال لایا گیا تھا۔ ان میں سے چار افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، اور چار زیر علاج ہیں۔ کچھ کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ زخمیوں کی عمریں ابھی معلوم نہیں ہوسکی ہیں۔ زخمیوں میں دو خواتین اور دو مرد شامل ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ ان میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔مقتول کے لواحقین سے رابطہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
سیکٹر 2 کے جوائنٹ کمشنر آف پولیس (جے سی پی) جے پال سنگھ راٹھور نے بتایا کہ رامول پولیس اسٹیشن کے علاقے میں آر اے ایف کیمپ کے پیچھے پٹاخوں کی ایک غیر قانونی فیکٹری چل رہی تھی۔ میہول ڈوڈیا نامی شخص فیکٹری چلا رہا تھا۔ میہول ڈوڈیا کا لائسنس پہلے ہی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ رامول پولیس اسٹیشن میں اس معاملے میں مقدمہ درج کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ قتل اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔
Extremely saddened to hear about the loss of lives due to a mishap at a fireworks factory in Ahmedabad, Gujarat. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured. The local administration is providing all possible…— PMO India (@PMOIndia) July 18, 2026
وزیر اعظم نے پٹاخہ فیکٹری حادثے پر دکھ کا اظہار کیا
وزیر اعظم نریندر مودی نے پٹاخہ فیکٹری حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پی ایم نے کہا، "دکھ کی اس گھڑی میں میری تعزیت متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ ہے۔میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ مقامی انتظامیہ متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا قومی ریلیف فنڈ ہر جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں کو 2 لاکھ روپے کی امداد فراہم کرے گا۔ زخمیوں کو 50,000 روپے ملیں گے۔