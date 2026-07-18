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گجرات کے احمد آباد میں پٹاخوں کی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکہ، 5 ہلاک، متعدد زخمی

گجرات کے احمد آباد میں پٹاخوں کی ایک غیر قانونی فیکٹری میں دھماکے سے پانچ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔

گجرات کے احمد آباد میں پٹاخوں کی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکہ، 5 ہلاک، متعدد زخمی
گجرات کے احمد آباد میں پٹاخوں کی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکہ، 5 ہلاک، متعدد زخمی (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 18, 2026 at 6:13 PM IST

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احمد آباد: گجرات کے احمد آباد میں پٹاخہ بنانے والی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکے سے بڑا حادثہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق دھماکے اور آگ لگنے سے 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے۔

ڈی جی پی (زون 1) کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق، اب تک پانچ افراد کی موت ہو چکی ہے اور نو زخمی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فیکٹری میں آگ لگنے کے بعد قریبی آر اے ایف کیمپ کے اہلکار امداد فراہم کرنے کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ مزید برآں، مقامی پولیس اور احمد آباد میونسپل کارپوریشن کی فائر ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچیں۔ آگ پر اب قابو پا لیا گیا ہے، اور رامول پولیس دھماکہ خیز مواد ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کرے گی۔

پولیس نے بتایا کہ آٹھ زخمیوں کو علاج کے لیے منی نگر کے ایل جی اسپتال بھیجا گیا ہے۔ ان میں سے چار افراد ہلاک ہو گئے۔ اساروا سول اسپتال میں کل چھ افراد کو لایا گیا جن میں سے ایک خاتون کی موت ہوگئی۔

ڈی سی پی (زون 6) بھاگیرتھ گدھوی نے میڈیا کو بتایا کہ پٹاخہ فیکٹری کے حادثے کے بعد زخمیوں کو منی نگر کے ایل جی اسپتال لایا گیا تھا۔ ان میں سے چار افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، اور چار زیر علاج ہیں۔ کچھ کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ زخمیوں کی عمریں ابھی معلوم نہیں ہوسکی ہیں۔ زخمیوں میں دو خواتین اور دو مرد شامل ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ ان میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔مقتول کے لواحقین سے رابطہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔

سیکٹر 2 کے جوائنٹ کمشنر آف پولیس (جے سی پی) جے پال سنگھ راٹھور نے بتایا کہ رامول پولیس اسٹیشن کے علاقے میں آر اے ایف کیمپ کے پیچھے پٹاخوں کی ایک غیر قانونی فیکٹری چل رہی تھی۔ میہول ڈوڈیا نامی شخص فیکٹری چلا رہا تھا۔ میہول ڈوڈیا کا لائسنس پہلے ہی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ رامول پولیس اسٹیشن میں اس معاملے میں مقدمہ درج کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ قتل اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔

وزیر اعظم نے پٹاخہ فیکٹری حادثے پر دکھ کا اظہار کیا

وزیر اعظم نریندر مودی نے پٹاخہ فیکٹری حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پی ایم نے کہا، "دکھ کی اس گھڑی میں میری تعزیت متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ ہے۔میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ مقامی انتظامیہ متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا قومی ریلیف فنڈ ہر جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں کو 2 لاکھ روپے کی امداد فراہم کرے گا۔ زخمیوں کو 50,000 روپے ملیں گے۔

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