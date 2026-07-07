Explainer: کیا پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں سستی ہوں گی؟ اوپیک نے تیل کی پیداوار میں کیا اضافہ، بھارت کی خام تیل کی درآمد پہلی سطح پر پہنچی
جنگ ختم ہونے کے بعد تیل کی سپلائی معمول پر آنا شروع ہوگئی۔ سعودی عرب نے خام تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی کی ہے۔
Published : July 7, 2026 at 5:09 PM IST
تہران، ریاض، ممبئی: دنیا میں دو دنوں میں دو بڑے اور تاریخی فیصلے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ بھارت میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جلد ہی کم ہو جائیں گی۔ یعنی پٹرول اور ڈیزل سستا ہو جائے گا۔ درحقیقت، اوپیک+ (OPEC+) نے اگست سے تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک ساتھ، اوپیک+ (OPEC+) ممالک یومیہ 188,000 بیرل مزید پیدا کریں گے۔ اوپیک+ (OPEC+) کے اس فیصلے سے بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔
اس وقت بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت 72 سے 73 ڈالر فی بیرل کے قریب ہے۔ اوپیک+ (OPEC+) کے اس فیصلے کے ساتھ سعودی عرب نے بھی تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ اس نے اپنے خام تیل کی قیمت میں 11 ڈالر فی بیرل کی تاریخی کمی کی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق یہ 26 سال میں سعودی عرب کی سب سے بڑی کٹوتی ہے۔ ان دو فیصلوں کے بعد، آئیے سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کیوں متوقع ہے۔
اوپیک+ (OPEC+) ممالک روزانہ کتنا خام تیل پیدا کرتے ہیں؟ پٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک+ (OPEC+) کے رکن ممالک روزانہ 33.5 ملین بیرل خام تیل پیدا کرتے ہیں۔ اتوار کو تنظیم نے تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے اعلان میں، اوپیک+ (OPEC+) نے کہا کہ سات رکن ممالک: سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قازقستان، الجزائر اور عمان نے اگست میں اضافی 188,000 بیرل یومیہ پیداوار کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ کل عالمی طلب کا 0.2 فیصد ہے۔ یہ لگاتار پانچواں مہینہ ہوگا جب اوپیک+ (OPEC+) کے رکن ممالک نے تیل کی پیداوار بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے تنظیم کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ممالک مارکیٹ کے حالات کی نگرانی اور جائزہ لیتے رہیں گے اور مارکیٹ کے استحکام کی حمایت کے لیے جاری کوششوں میں محتاط رویہ اپنائیں گے۔
سعودی عرب نے خام تیل کی قیمتوں میں کمی کردی
اوپیک+ کے تیل کی پیداوار بڑھانے کے فیصلے کے بعد، سعودی عرب نے بھی تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے خام تیل کی قیمتوں میں 11 ڈالر فی بیرل کمی کا اعلان کیا ہے۔ بلومبرگ نے اسے 26 سال میں سعودی عرب کی سب سے بڑی کمی قرار دیا۔ اس لیے اسے تاریخی فیصلہ کہا جا رہا ہے۔ بلومبرگ کی قیمتوں کی فہرست کے مطابق، سعودی آرامکو، سعودی عرب کی سرکاری کمپنی، اگست سے اپنے 'عرب لائٹ' تیل کی قیمت علاقائی بینچ مارک سے 1.50 ڈالر تک کم کر دے گی۔
درحقیقت، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی حال ہی میں کم ہوئی ہے، اور آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی معمول پر آ گئی ہے۔ مزید برآں، اوپیک+ (OPEC+) کی بڑھتی ہوئی تیل کی پیداوار نے عالمی رسد میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب نے تیل کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔
امریکہ ایران جنگ سے پہلے خام تیل کی قیمت کتنی تھی؟ امریکہ ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے، فروری 2026 کے آخر میں بین الاقوامی مارکیٹ میں برینٹ خام تیل کی قیمت 80 ڈالر فی بیرل کے قریب منڈلا رہی تھی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد، قیمتیں 126 سے 138 ڈالر فی بیرل تک بڑھ گئیں۔ تاہم، جون میں امن معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد سے، خام تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر تقریباً 72 ڈالر سے 73 ڈالر فی بیرل واپس آچکی ہیں۔
ہندوستان نے تیل کے بحران کو سنبھالا: 28 فروری 2026 کو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس سے توانائی کا عالمی بحران اور دیگر ضروری اشیاء کی قلت پیدا ہوگئی۔ بھارت بھی کافی متاثر ہوا۔ ہندوستان اپنی ضروریات کا تقریباً 90 فیصد خام تیل درآمد کرتا ہے۔
جنگ شروع ہونے سے پہلے، ہندوستان نے تقریباً 5.2 ملین بیرل خام تیل روزانہ تقریباً 80 ڈالر فی بیرل کی شرح سے خریدا۔ تاہم آبنائے ہرمز میں جنگ اور سپلائی میں خلل کی وجہ سے مارچ میں یہ مقدار 14 فیصد کم ہو کر تقریباً 4.47 ملین بیرل یومیہ رہ گئی۔ اس نے ہندوستان کو اپنی توانائی کی حفاظت کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرنے پر مجبور کیا۔ اس کمی کو روس اور وینزویلا سے درآمدات میں اضافے سے پورا کیا گیا۔
ہندوستان کی خام تیل کی درآمدات جنگی امن کی سطح پر واپس
امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے بعد، ہندوستان کی تیل کی درآمد اپنی سابقہ سطح پر واپس آگئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی تیل کی درآمدات پر قابو پا لیا گیا ہے، اور ملک اب روزانہ 50 لاکھ بیرل تیل درآمد کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے ریفائنریز نے طلب کو پورا کرنے کے لیے اہم خریداری کی ہے۔
اس درآمد کا نصف سے زیادہ روس سے آرہا ہے۔ جنگ کے دوران، بھارت نے سپلائی میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اپنے اسٹریٹجک پٹرولیم ذخائر کا بھی استعمال کیا۔ تاہم اب ریکارڈ درآمدات کے ساتھ صورتحال معمول پر آ رہی ہے۔
ہندوستان سعودی عرب سے کتنا خام تیل درآمد کرتا ہے؟ ہندوستان ہر ماہ سعودی عرب سے خام تیل کی ایک بڑی مقدار درآمد کرتا ہے۔ وزارت تجارت کے اعداد و شمار کے مطابق، ہندوستان سعودی عرب سے اوسطاً 25 سے 30 ملین بیرل خام تیل، یا تقریباً 650 سے 700,000 بیرل یومیہ درآمد کرتا ہے۔ جس کی کل سالانہ لاگت 1.25 لاکھ کروڑ سے 1.6 لاکھ کروڑ تک ہے۔
سعودی عرب کی تاریخی قیمتوں میں کمی سے ہندوستان میں تیل کی قیمتیں سستی ہونے کی توقع
اوپیک+ (OPEC+) کے تیل کی پیداوار بڑھانے کے اعلان کے بعد، بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ نتیجتاً، سعودی عرب کی قیمتوں میں کمی سے ہندوستانی تیل کمپنیوں جیسے IOC، BPCL، اور HPCL کی لاگت کم ہو جائے گی۔ وہ خام تیل کو کم قیمتوں پر پروسیس کرنے کے قابل ہوں گے، اپنے مجموعی ریفائننگ مارجن (GRM) کو بہتر بناتے ہوئے اور اپنے منافع میں اضافہ کر سکیں گے۔
اس کا سیدھا فائدہ عام صارفین کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ اعلیٰ بین الاقوامی نرخوں کے باوجود کمپنیوں نے عام صارفین کے لیے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا اور نقصانات اٹھاتے رہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ کمپنیاں اپنا نقصان پورا کرنے کے بعد قیمتیں کم کر دیں۔ تاہم، یہ بھی مختصر مدت میں ہونے کی توقع ہے۔
سعودی عرب کا فیصلہ ہندوستانی کرنسی کو مضبوط کرے گا
تیل کی قیمتوں میں سعودی عرب کی تاریخی کٹوتی سے نہ صرف ہندوستان کے درآمدی بل میں کمی آئے گی بلکہ اس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ (CAD) بھی کم ہونے کی امید ہے۔ اس سے ہندوستانی معیشت اور کرنسی، روپیہ بھی مضبوط ہوگا۔ جہاں خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے گھریلو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوں گی، وہیں اس سے ملک کو افراط زر کو کنٹرول کرنے اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں (OMCs) کے منافع کے مارجن کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔