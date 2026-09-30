EXPLAINER: ایف آئی آر اور این سی آر میں کیا فرق ہے؟
کیا این سی آر کو ایف آئی آر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے، لیکن اس کا انحصار حالات پر ہے۔
Published : September 30, 2026 at 10:08 PM IST
نئی دہلی: تلک نگر واقعے سے نمٹنے کے طریقے پر دہلی پولیس کو سخت تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ اس نے اسٹیٹ پی ڈبلیو ڈی کے انجینئرز کی شکایت پر عام آدمی پارٹی (عآپ) کے ایم ایل اے جرنیل سنگھ کے خلاف فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) درج کی، جبکہ بی جے پی کے وزیر پرویش ورما کے خلاف اتوار کو کیمرے پر تھپڑ کھانے والے نوجوان صاحب سنگھ کی شکایت پر صرف نان کاگنیزیبل رپورٹ (این سی آر) درج کی۔
دونوں شخصیات کے ساتھ مختلف رویے کے باعث پولیس فورس کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ایف آئی آر کے اندراج کا خود بخود مطلب تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ این سی آر پولیس کی ڈائری کے اندراج کی مانند ہوتی ہے۔ تو ایف آئی آر کیا ہے، اور یہ این سی آر سے کیسے مختلف ہے؟ کیا این سی آر کا مطلب ہے کہ معاملہ کم سنگین ہے؟ کیا این سی آر کی صورت میں پولیس ملزم سے تفتیش کر سکتی ہے؟ کیا این سی آر کو بعد میں ایف آئی آر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ 'ای ٹی وی بھارت' کا تفصیلی جائزہ۔
ان سوالات کے جوابات سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قانون جرائم کو 'قابلِ گرفتاری' اور 'ناقابلِ گرفتاری' میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کا تعین جرم کی سنگینی سے ہوتا ہے، اور یہی سے یہ طے ہوتا ہے کہ پولیس کس حد تک کارروائی کر سکتی ہے، بشمول تفتیش کے آغاز کے۔ قابلِ گرفتاری جرائم کو معاشرے کے لیے سنگین يا شدید خطرہ شمار کیا جاتا ہے، جبکہ ناقابلِ گرفتاری جرائم کو کم سنگین یا ذاتی تنازعات سمجھا جاتا ہے۔
بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا (بی این ایس ایس) کے تحت، قابلِ گرفتاری جرائم سے متعلق معلومات درج کرنے کا طریقہ کار دفعہ 173 میں دیا گیا ہے، جبکہ ناقابلِ گرفتاری جرائم سے متعلق معلومات کے اندراج کا طریقہ کار دفعہ 174 میں فراہم کیا گیا ہے۔
فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر)
جب کسی شکایت یا اطلاع سے کسی قابلِ گرفتاری جرم کے ارتکاب کا انکشاف ہوتا ہے، تو پولیس ایف آئی آر درج کر کے قانون کے مطابق تفتیش شروع کر سکتی ہے۔ بی این ایس ایس (بی این ایس ایس) کی دفعہ 173 قابلِ گرفتاری جرم کے بارے میں معلومات کے اندراج کا طریقہ بیان کرتی ہے اور شکایت کنندہ یا متاثرہ شخص کو درج شدہ معلومات کی نقل (کاپی) بلا معاوضہ فراہم کرنے کی شق شامل کرتی ہے۔ قابلِ گرفتاری جرم میں تفتیش شروع کرنے کے لیے پولیس کو عام طور پر عدالت سے پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک بار ایف آئی آر درج ہو جائے تو پولیس وقوعہ کی جگہ کی تفتیش کر سکتی ہے، گواہوں کے بیانات، دستاویزات اور دیگر ثبوت جمع کر سکتی ہے۔
نان کاگنیزیبل رپورٹ (این سی آر)
جب شکایت میں کوئی ایسا جرم سامنے آتا ہے جسے قانون کے تحت "ناقابلِ گرفتاری" قرار دیا گیا ہو، تو پولیس معلومات درج کرتی ہے، لیکن اسے ایف آئی آر کی طرح از خود تفتیش شروع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ بی این ایس ایس کی دفعہ 174 ناقابلِ گرفتاری معاملوں سے متعلق ہے۔ اس کے تحت پولیس کو تفتیش شروع کرنے کے لیے مجسٹریٹ کے حکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، این سی آر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملزم کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ شکایت پولیس کے پاس ریکارڈ رہتی ہے اور شکایت کنندہ مجسٹریٹ سے رجوع کر کے قانونی کارروائی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔
کیا این سی آر کو ایف آئی آر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے، لیکن اس کا انحصار حالات پر ہے۔ اگر پولیس تفتیش شروع کرتی ہے اور اس کے دوران یا مزید قانونی کارروائی کے دوران کوئی قابلِ گرفتاری جرم سامنے آتا ہے تو کیس کو ایف آئی آر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دہلی پولیس کے سابق ڈی سی پی اور سپریم کورٹ کے سینئر کرمنل ایڈووکیٹ ایل این راؤ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ پہلے ایف آئی آر سی آر پی سی (ضابطہ فوجداری) کی دفعہ 154 کے تحت درج کی جاتی تھی، جبکہ اب یہ بی این ایس ایس کی دفعہ 173 کے تحت درج کی جاتی ہے۔ اسی طرح این سی آر کے معاملے میں پہلے سی آر پی سی کی دفعہ 155 لاگو ہوتی تھی، جبکہ آج بی این ایس ایس کی دفعہ 174 لاگو ہے۔
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لہٰذا، تلک نگر کیس میں پولیس کے مختلف ردِعمل کو سمجھنے کے لیے دونوں شکایتوں میں لگائے گئے الزامات اور ان قانونی دفعات کو سمجھنا ضروری ہے جن کے تحت پولیس نے یہ کیس درج کیے ہیں۔