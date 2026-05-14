Explainer: پٹرول، ڈیزل اور سونا بچانے کی اپیل؛ بھارت سے پہلے چالیس ممالک کر چکے ہیں یہ بڑا فیصلہ، پاکستان اور سری لنکا بھی ورک فرام ہوم موڈ پر
Energy Crisis Policy: بہت سے ممالک نے گھر سے کام 2.0 کو اپنایا ہے، جب کہ بھارت جیسے کئی ممالک تیاری کر رہے ہیں۔
Published : May 14, 2026 at 1:26 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: مغربی ایشیائی تنازعہ کے بعد پیدا ہونے والے تیل کے بحران کے درمیان، وزیر اعظم نریندر مودی کی "کم گاڑی چلانے، ایک سال کے لیے سونا خریدنے کو ملتوی کرنے اور غیر ملکی سفر پر تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل..." نے اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ کھڑا کردیا۔ تاہم، عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو پی ایم مودی کی اپیل نہ تو منفرد ہے اور نہ ہی غیر معمولی۔ وہ لوگوں کو توانائی بچانے کی ترغیب دینے میں اکیلے نہیں ہیں۔
بین الاقوامی توانائی ایجنسی (International Energy Agency، IEA) کے مطابق 40 سے زائد ممالک نے نہ صرف اپیل کی ہے بلکہ ایسے سخت اقدامات بھی کیے ہیں۔ ان میں بھارت کے پڑوسی ممالک پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، چین اور سری لنکا شامل ہیں۔ ان ممالک نے COVID-19 کی وبا کے بعد دوسری بار گھر سے کام کرنے کا کلچر اپنایا ہے، گاڑیوں پر بھی پابندی لگا دی ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کا راشن دینا شروع کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ETV Bharat کے Explainer میں ہر ملک نے توانائی کے تحفظ کے لیے کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔
توانائی کے تحفظ کی ضرورت کیوں ہے؟
سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ توانائی کا یہ بحران کیوں پیدا ہوا۔ درحقیقت مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا میں کشیدگی، آبنائے ہرمز کی بندش، جہاز رانی کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور روس یوکرین جنگ نے سپلائی چین کو درہم برہم کر دیا ہے۔ اس نے دنیا کو توانائی کے عدم تحفظ کے دور میں دھکیل دیا ہے۔ اگر سپلائی چین میں خلل پڑا تو تیل کی قیمتوں میں دھماکہ خیز اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے بجلی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے اور معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتیں اب تیل کو بچانے کے لیے حکمت عملیوں پر کام کر رہی ہیں، نہ کہ صرف تیل خریدنا۔
پاکستان میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوتی ہیں، 50 فیصد گھر سے کام کرتے ہیں
پاکستانی میڈیا کے مطابق، پاکستان نے توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات نافذ کیے ہیں۔ حکومت نے صنعتی صلاحیت میں 25 فیصد کمی، راشن فیول، 50 فیصد دفاتر کو گھر سے کام کرنے کی اجازت دینے (WFH) اور شمسی/قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ حکومت سکولوں اور کالجوں میں آن لائن کلاسز پر بھی غور کر رہی ہے۔ وزراء، سیاست دانوں اور عہدیداروں کے غیر ملکی سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور گاڑیوں کی رفتار کی حد نافذ کر دی گئی ہے۔
پاکستان میں توانائی کے تحفظ کے اقدامات
ایندھن کی کھپت کو کم کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کے لیے 50 فیصد ریموٹ کام کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔
توانائی کے تحفظ کے لیے جمعہ کو چار دن کے کام کا ہفتہ یا گھر سے کام کرنے کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔
دکانوں، بازاروں اور شاپنگ مالز کو رات 8 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توانائی کی کھپت کو کم کرنے کے لئے.
بجلی کی بچت کے لیے نیون سائنز اور غیر ضروری لائٹنگ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔
صنعتی یونٹس کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اوقات کار میں بجلی کے استعمال میں 25 فیصد تک کمی کریں۔
توانائی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے سمارٹ میٹرنگ اور توانائی کی بچت کرنے والے آلات کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
حکومت نے 2025 تک اپنی توانائی کا 20 فیصد اور 2030 تک 30 فیصد توانائی قابل تجدید ذرائع (شمسی توانائی) سے حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔
دیہی علاقوں میں بائیو گیس اور ونڈ پاور پلانٹس بنائے جا رہے ہیں۔
ایندھن کی کھپت کو کم کرنے کے لیے گاڑیوں کی رفتار کی حد مقرر کی گئی ہے۔
ایندھن کے راشن کے لیے کیو آر کوڈ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔
سری لنکا میں ایئر کنڈیشنر، اسکول اور کالج بند، پیٹرول اور ڈیزل کیو آر کوڈز کے ذریعے دستیاب
سری لنکا میں ایندھن کی قلت اور شدید معاشی بحران کی وجہ سے، حکومت نے توانائی کے تحفظ کے لیے چار دن کے کام کا ہفتہ لاگو کیا ہے، سرکاری دفاتر میں ایئر کنڈیشنر (ACs) کو سہ پہر 3 بجے کے بعد بند کر دیا ہے، سٹریٹ لائٹس کو بند کر دیا گیا ہے، QR-10 سے 6m. نظام
تیل کے بحران سے نمٹنے کے لیے سری لنکا کے اقدامات
ایندھن کی بچت کے لیے چار روزہ ورک ہفتہ لاگو کیا گیا ہے۔
سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں گھر سے کام کرنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔
سرکاری دفاتر میں ایئر کنڈیشنر دوپہر 3 بجے کے بعد بند ہو رہے ہیں۔ اور لفٹ کا استعمال محدود کر دیا گیا ہے۔
سرکاری ملازمین کو پرائیویٹ گاڑیوں کے بجائے پبلک یا گروپ ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
پیٹرول پمپس پر لمبی قطاروں کو کم کرنے کے لیے کیو آر کوڈ پر مبنی فیول راشننگ سسٹم نافذ کیا گیا ہے۔
حکومت نے بجلی کی کھپت کم کرنے کے لیے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر دیا۔
مقامی کونسلوں کو شام 6 بجے کے درمیان اسٹریٹ لائٹس بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور رات 10 بجے
اشتہاری بل بورڈز کو رات 8 بجے کے بعد اتارنے کا حکم دیا گیا ہے۔
حکومت کا مقصد 2030 تک بجلی کی پیداوار میں 70 فیصد قابل تجدید توانائی (شمسی اور ہوا) حاصل کرنا ہے۔
بنگلہ دیش نے AC کا درجہ حرارت 25 ° C پر طے کیا، پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں 51 فیصد اضافہ کیا
تیل اور توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے، بنگلہ دیش نے بجلی کی پیداوار کے لیے ڈیزل کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے اور دفتری اوقات کو کم کر دیا ہے۔ مزید برآں، ایندھن کی راشننگ، پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دینے، اور ایئر کنڈیشنرز کو 25°C تک محدود کرنے جیسے اقدامات نافذ کیے گئے ہیں۔
تیل کے بحران سے نمٹنے کے لیے بنگلہ دیش کے اقدامات
حکومت نے بجلی کی کھپت کم کرنے کے لیے پاور پلانٹس میں ڈیزل کا استعمال روک دیا ہے۔
سرکاری دفاتر کے اوقات کار صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ بجلی کو بچانے کے لیے۔
شاپنگ مالز اور بازاروں کو رات 8 بجے کے بعد بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بجلی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے۔
پیٹرول پمپس پر ایندھن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فیول راشننگ متعارف کرائی گئی ہے۔
کھپت کو کم کرنے کے لیے ایندھن کی قیمتوں میں 51 فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے۔
چین نے الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرائیں
تیل کی کھپت کو کم کرنے اور اپنی توانائی کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے، چین نے الیکٹرک گاڑیوں (EVs) کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے تیل کی کھپت میں کمی آئی ہے۔ مزید برآں، چین بڑے پیمانے پر شمسی توانائی کا استعمال کرکے، تیل کی ملکی پیداوار میں اضافہ کرکے، اور 1.2 بلین بیرل کا اسٹریٹجک ذخیرہ بنا کر تیل کی درآمدات پر انحصار کم کر رہا ہے۔
تیل کے بحران سے نمٹنے کے لیے چین کے اقدامات
چین نے الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال میں اضافہ کر دیا ہے جس سے تیل کی طلب کم ہو رہی ہے۔
شمسی اور ہوا کی توانائی میں سرمایہ کاری بجلی کی پیداوار کے لیے تیل اور کوئلے پر انحصار کم کر رہی ہے۔
تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے چین نے اپنے گھریلو تیل کے شعبوں میں پیداوار بڑھانے پر بھی توجہ مرکوز کی ہے۔
مشرق وسطیٰ کے بجائے چین اب وسطی ایشیا اور روس سے پائپ لائنوں کے ذریعے تیل حاصل کرتا ہے۔
نیپال نے دو دن کی ہفتہ وار تعطیل متعارف کرائی، سرکاری گاڑیوں کے لیے تیل کا کوٹہ مقرر کیا
تیل کی کھپت کو کم کرنے کے لیے، نیپالی حکومت نے دو دن کی ہفتہ وار چھٹی، پٹرول اور ڈیزل پر ٹیکسوں میں 50 فیصد کمی، سرکاری گاڑیوں کے لیے کار پولنگ، اور پیٹرول اور ڈیزل کے کوٹے میں کمی کا نفاذ کیا ہے۔ نیپال نے یہ اقدامات مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے باعث ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سپلائی کی کمی کو دور کرنے کے لیے کیے ہیں۔
تیل کی کھپت کو کم کرنے کے لیے نیپال کے اقدامات
تیل کی کھپت کو کم کرنے کے لیے سرکاری دفاتر میں دو دن (ہفتہ اور اتوار) کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔
کھٹمنڈو میٹروپولیٹن میونسپلٹی نے ایندھن کی بچت کے لیے اہلکاروں کے لیے کارپولنگ کا نظام متعارف کرایا ہے۔
سرکاری گاڑیوں کا استعمال کم کرنے کے لیے تیل کا کوٹہ سسٹم نافذ کیا گیا ہے۔
تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔
کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے پابندیاں عائد کر دی
اردن، مصر، انڈونیشیا، ملائیشیا، کوریا، پاناما اور تنزانیہ سمیت سات ممالک نے گاڑی چلانے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ تیل کے بحران پر قابو پانے کے لیے، اردن، مصر، انڈونیشیا، ملائیشیا، کوریا، پاناما اور تنزانیہ سمیت کئی ممالک نے کارپولنگ پابندیاں عائد کی ہیں۔ لوگوں کو کارپول کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک روٹ پر سفر کرنے والے لوگ اکیلے سفر نہ کریں۔ سب کو ایک ہی گاڑی میں سفر کرنا چاہیے۔ حکومت نے دفاتر میں گاڑیوں میں کمی کا حکم دے دیا۔ اسکولوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور آن لائن کلاسز کے انعقاد پر زور دیا جا رہا ہے۔ ان ممالک میں سفری پابندیاں لاگو کر دی گئی ہیں۔ مزید برآں، جنوبی ایشیا کے کئی ممالک نے پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی پر پابندی لگا دی ہے، لوگوں کو گھروں سے باہر جانے سے روک دیا ہے۔
تھائی لینڈ، ملائیشیا اور سنگاپور نے AC کا درجہ حرارت طے کیا ہے
جس طرح بنگلہ دیش نے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے دفاتر میں AC کا درجہ حرارت 25 ° C تک محدود کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور سنگاپور سمیت کئی ممالک نے بھی AC کا درجہ حرارت طے کیا ہے۔ ملائیشیا نے 24 ڈگری سینٹی گریڈ کا اصول نافذ کیا ہے، جبکہ تھائی لینڈ اور سری لنکا نے 26 ڈگری سینٹی گریڈ کی ترتیب کے لیے ضابطے جاری کیے ہیں۔ اردن نے سرکاری دفاتر میں اے سی پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ سنگاپور کی حکومت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اے سی بند کر کے پنکھے استعمال کریں۔
18 ممالک نے پیٹرول اور ڈیزل کی خریداری کی حدیں مقرر کر دیں
توانائی کے بحران کا سب سے زیادہ اثر عالمی ٹرانسپورٹ سیکٹر پر پڑا ہے۔ بہت سے ممالک نے طاق جفت نظام نافذ کر رکھا ہے۔ ایندھن کی راشننگ بھی لاگو کر دی گئی ہے، یعنی پٹرول اور ڈیزل کی خریداری پر حد مقرر کر دی گئی ہے۔ مزید برآں رفتار کی حد بھی مقرر کی گئی ہے۔ لوگوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ، جیسے کہ سرکاری بسیں اور ٹرینیں استعمال کریں۔ الیکٹرک گاڑیوں کی خریداری پر زور دیا جا رہا ہے۔
کوریا اور میانمار نے بھی پابندیاں عائد کی ہیں
کوریا نے تیل کے بحران پر قابو پانے کے لیے طاق-جفت کا اصول نافذ کیا ہے۔ میانمار نے متبادل دن کا نظام نافذ کیا ہے۔ 13 ممالک میں سرکاری ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انڈونیشیا نے ایک دن گھر سے کام کرنے کا اصول نافذ کیا ہے۔ تمام ملازمین اور اہلکار جمعہ کو گھر سے کام کریں گے۔ اردن، ملائیشیا، انڈونیشیا اور مصر جیسے ممالک نے غیر ملکی سفر اور سرکاری دوروں پر عارضی طور پر پابندی لگا دی ہے۔ کئی ممالک نے ایل پی جی سلنڈر آدھا بھرنے جیسے اقدامات کو نافذ کیا ہے۔ مڈغاسکر نے 15 روزہ توانائی کی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔
بھارت میں تیل کے بحران پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟
تیل کے بحران پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے دو عوامی جلسوں میں لوگوں سے کم گاڑی چلانے، ایک سال تک سونا خریدنے سے گریز کرنے اور کیمیائی کھاد کے بجائے قدرتی کھیتی کو اپنانے کی اپیل کی ہے۔ اس اقدام کے ایک حصے کے طور پر، کئی وزرائے اعلیٰ نے اپنے ریاستی وزارتی بیڑے کو کم کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ مودی نے اپنے بیڑے کو نصف تک کم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ مزید برآں، ملک میں گھر سے کام اور طاق جفت نظام کو نافذ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔