Explainer: پاکستان میں پتنگ بازی کیوں جرم ہے؟ بھارت میں پتنگ اتسو کی خوبصورت روایت، جانیے پتنگ کہاں اور کب اڑائی گئی؟
پتنگوں کی آسمان پر اڑنے کی تاریخ ہے۔ جو 2000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ چین سے اڑنے والی پتنگوں کی تاریخ کے متعلق پڑھیں۔
Published : January 14, 2026 at 5:24 PM IST
حیدرآباد: تقریباً 40 سال قبل جب کوئی بچہ پتنگ اڑانے کا سوچتا تھا تو والدین اسے حوصلہ شکنی کرتے تھے کہ ’’اچھے بچے پتنگ نہیں اڑاتے…‘‘ لیکن آج پتنگ بازی ایک تہوار بن گئی ہے۔ پتنگ کا تہوار نہ صرف بھارت میں بلکہ بیرون ملک بھی منایا جاتا ہے۔ بڑے مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔
یہی نہیں بلکہ یہ ایک بڑا کاروبار بھی بن چکا ہے، جس سے ملکی معیشت کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ پتنگ اڑانا نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہیں بلکہ ملک کے فن اور ثقافت کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ مزید برآں، وہ صحت کو بہتر بناتے ہیں اور لوگوں کو صحت مند طرز زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔
اس رپورٹ میں، آئیے دریافت کرتے ہیں کہ پتنگیں پہلی بار کب اور کیسے اڑیں، بھارت میں پتنگ اُتسو کب اور کہاں منایا جاتا ہے، اور پتنگوں اور مکر سنکرانتی، یوم آزادی اور پونگل کے درمیان تعلق۔
پتنگوں کی تاریخ
امریکن کائٹ فلائر ایسوسی ایشن کے مطابق پتنگوں کی ابتدا چین سے ہوئی۔ پتنگ بازی کا سب سے قدیم تحریری ریکارڈ 200 قبل مسیح کا ہے، جو پتنگوں کی ابتدا کے بارے میں چین کے دعوے کی حمایت کرتا ہے۔ ہان خاندان کے ایک چینی جنرل ہان سین نے ایک شہر کی دیواروں پر پتنگیں اڑائیں جس پر اس نے حملہ کیا تاکہ ان سرنگوں کی تعداد کی پیمائش کی جا سکے جو اس کی فوج کو دفاع میں گھسنے کے لیے کھودنے کی ضرورت ہوگی۔
بھارت میں پہلی بار پتنگ کب اڑائی گئی
13ویں صدی تک، پتنگ بازی چین سے تاجروں، کوریا اور ایشیا سے ہندوستان اور مشرق وسطیٰ تک پھیل گئی۔ ہر علاقے نے اپنا مخصوص انداز اور ثقافتی مقصد تیار کیا۔
چینی ایک سفر کی کامیابی کی پیمائش کے لیے پتنگیں اڑاتے تھے
13ویں صدی کے آخر میں، یوروپی ایکسپلورر مارکو پولو نے اپنی کتاب (1295) میں بیان کیا کہ اس نے چینی تاجروں کو پتنگوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ تعین کرنے کے لیے دیکھا کہ آیا کوئی سفر کامیاب ہو گا۔
یوروپ میں پتنگ بازی
14ویں اور 15ویں صدی کے درمیان، پتنگ بازی پورے یوروپ میں پھیل گئی، اور اس کا ذکر واسکو ڈی گاما، جیوانی ڈیلا پورٹا اور ولیم شیکسپیئر کی تحریروں میں ملتا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں ملاح بھی جاپان اور ملائشیا سے پتنگیں لاتے تھے۔ ابتدائی طور پر، پتنگوں کو غیر ملکی اشیاء سمجھا جاتا تھا اور یوروپی ثقافت پر اس کا بہت کم اثر تھا۔
بھارت میں پتنگوں کی تاریخ
گجرات کے محکمہ سیاحت کی ویب سائٹ کے مطابق، پتنگیں پہلے یا تو فرانس کے راستے مشرق کی طرف سفر کرنے والے مسلمان تاجروں کے ذریعے، یا مقدس متون کی تلاش میں چین سے آنے والے بدھ زائرین کے ذریعے بھارت پہنچیں۔
گانوں اور نظموں میں پتنگیں
1,000 سال سے زیادہ پہلے، موسیقار سانتنامبے نے اپنے گانوں میں پتنگوں کا ذکر کیا تھا۔ خطے کے مخصوص مناظر کی عکاسی کرنے والی بہت سی شاندار چھوٹی پینٹنگز میں لوگوں کو پتنگ اڑاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ چونکہ گجرات، بھارت کے سب سے مغربی سرے پر واقع ہے، اس لیے یہ ان خطوں میں سے ایک ہے جہاں مسلم اور ہندو ثقافتیں بڑی حد تک آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اس لیے پتنگیں مسلمانوں نے متعارف کروائی ہوں گی اور ہندو تہواروں میں استعمال کی گئی ہوں گی۔
قدیم زمانے میں پتنگ بازی
قدیم زمانے میں پتنگیں صرف تفریح کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھیں۔ ان کے بہت سے اہم عملی استعمال تھے، بشمول فوجی، سائنسی اور ثقافتی استعمال۔ ابتدائی طور پر پتنگوں کو فاصلوں کی پیمائش اور سگنل بھیجنے جیسے مفید مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
چینی فوج پتنگوں کے ذریعے پیغامات بھیجتی ہے
قدیم چین میں، فوجی رہنما طویل فاصلے تک پیغامات بھیجنے کے لیے پتنگوں کا استعمال کرتے تھے۔ ماہرین فلکیات نے انہیں اشیاء کے فاصلے اور عمارتوں کی اونچائی کا تعین کرنے کے لیے بھی استعمال کیا۔
پتنگ بازی
پتنگیں ماہی گیری کے لیے بھی استعمال ہوتی تھیں۔ ماہی گیر مچھلیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پتنگوں کو چارہ لگاتے اور پانی پر اڑاتے تھے۔ یہ ابتدائی استعمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ مختلف سیاق و سباق میں پتنگیں کتنی موافقت پذیر اور تخلیقی ہو سکتی ہیں۔
پتنگ بازی اور صحت کا آپس میں کیا تعلق
کہا جاتا ہے کہ مکر سنکرانتی پر پتنگ اڑانے کی روایت اس قدیم عقیدے سے شروع ہوئی ہے کہ سورج کی روشنی میں رہنا فائدہ مند ہے۔ سورج کی روشنی سردیوں سے متعلق بیماریوں اور جلد کے مسائل میں مدد دیتی ہے۔ سورج کی روشنی کو صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ وٹامن ڈی کا ذریعہ ہے۔
پتنگیں آنکھوں کو سکون فراہم کرتی ہیں
کمپیوٹر اور موبائل فون کا مسلسل استعمال آنکھوں کو تھکا دیتا ہے اور خلفشار کا باعث بن سکتا ہے۔ الیکٹرانک آلات کے مسلسل استعمال کی وجہ سے آنکھوں کے تناؤ کو پرسکون نیلے آسمان کے خلاف کسی دور کی چیز پر توجہ مرکوز کرکے کم کیا جاسکتا ہے۔
پتنگ بازی ذہنی تناؤ کو دور کرتی ہے
پتنگ اڑانے سے ہماری گردن اور کندھوں کے پٹھوں کو سکون ملتا ہے۔ پتنگ اڑانا دماغ کو سکون بخشتا ہے۔ صاف، نیلے آسمان میں پتنگوں کو اڑتے دیکھنا لوگوں کو روزمرہ کی پریشانیوں سے بچنے اور حال پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے۔
پتنگ اُتسو کس ریاست میں کب منایا جاتا ہے
مکر سنکرانتی کا تہوار پورے ہندوستان میں شمال سے جنوب تک بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، اور مختلف ریاستوں میں اس تہوار کو منانے کے مختلف طریقے ہیں۔
اتر پردیش میں کھچڑی
پتنگ بازی کا تہوار اتر پردیش میں "کھچڑی" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مبارک دن پر پریاگ راج میں سنگم یا کسی بھی مقدس ندی میں نہانا اہم ہے۔ مکر سنکرانتی ایک اہم قومی فصل کا تہوار ہے۔ یہ سورج کے مکر میں داخل ہونے اور اس کے شمال کی طرف سفر (اتراین) کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس دن پتنگ اڑانا "دیوتاؤں کی بیداری" کی علامت ہے۔
پنجاب میں ماگھی
پتنگ بازی کا تہوار مکر سنکرانتی کے موقع پر پنجاب میں منائی جانے والی "لوہڑی" کی یاد میں منایا جاتا ہے، جہاں الاؤ جلایا جاتا ہے اور لوگ جشن مناتے ہیں۔ اگلے دن، "ماگھی" سنکرانتی پر منایا جاتا ہے۔ پنجابی اپنا مشہور بھنگڑا ڈانس کرتے ہیں اور پتنگیں اڑاتے ہیں۔
مدھیہ پردیش میں سکرات
پتنگ بازی کا تہوار بندیل کھنڈ اور مدھیہ پردیش میں "سکرات" یا "سکرات" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تہوار بڑے جوش و خروش، دھوم دھام اور مٹھائی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔
مغربی بنگال میں پوش فیسٹیول
مغربی بنگال میں، لوگ بنیادی طور پر دیوتا کے لیے وقف وشوکرما پوجا پر پتنگ اڑاتے ہیں۔ یہ پوجا مکر سنکرانتی پر بھی منائی جاتی ہے، جو فصل کی کٹائی اور لمبے دنوں کے آغاز کی نشاندہی کرتی ہے، جسے بنگالی میں پوش پروا کہا جاتا ہے۔
گجرات میں پتنگ بازی
ریاست گجرات میں پتنگ بازی بہت اہم ہے، خاص طور پر مکر سنکرانتی پر، جسے اترائین بھی کہا جاتا ہے۔ پتنگوں کا اس تہوار سے گہرا تعلق ہے اور اس نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہے۔
مہاراشٹر میں ایک انوکھی روایت
مہاراشٹر میں، ہندوستانی پتنگ میلے کے دوران پیار کی علامت کے طور پر تل پولی نامی مٹھائی کا تبادلہ کرنے کا رواج ہے۔ خواتین کو برتن تحفے میں دینے کی بھی روایت ہے اور خواتین اس کے لیے ہلدی کمکم نامی تقریب بھی کرتی ہیں۔
تمل ناڈو میں پونگل
جنوبی ہندوستان میں سنکرانتی تہوار کو "پونگل" کہا جاتا ہے۔ اس تہوار کا نام دودھ میں چاول ابالنے کی روایت سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ کسانوں میں خاص طور پر مقبول ہے۔ لوگ اس دن سورج کی پوجا کرتے ہیں۔
پیڈا پانڈوگا آندھرا پردیش میں چار دنوں تک منایا جاتا ہے
پتنگ میلہ آندھرا پردیش کے لوگوں کے لیے ایک شاندار موقع ہے۔ تیلگو لوگ مکر سنکرانتی کو "پیڈا پانڈوگا" کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے "عظیم الشان تہوار۔ یہ تہوار چار دن تک منایا جاتا ہے۔ پہلے دن کو "بھوگی، دوسرے کو سنکرانتی، تیسرا "کنوما" اور چوتھا "مکنوما" کہا جاتا ہے۔
راجستھان میں ایک انوکھا منظر
راجستھان کا شہر جودھ پور مکر سنکرانتی پر زندہ ہو جاتا ہے۔ پرجوش بچے اور بالغ چھتوں پر آتے ہیں، اور ہزاروں رنگ برنگی پتنگیں صبح سے آسمان کو بھر دیتی ہیں۔ اسی طرح کے مناظر جیسلمیر، ادے پور اور جے پور میں نظر آتے ہیں۔
اڈیشہ میں ایک قدیم روایت
اوڈیشہ میں مکر سنکرانتی پر پتنگ بازی منائی جاتی ہے۔ تہوار چھت پر پارٹیوں کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پتنگ بازی وشوکرما پوجا پر بھی منائی جاتی ہے، یہ روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔
کرناٹک میں گلیپتا حبہ
کرناٹک میں، مکر سنکرانتی اور دسہرہ کے دوران پتنگ بازی ایک روایت ہے، جسے "گیلیپتا حبہ" (پتنگ میلہ) کہا جاتا ہے۔ لوگ اس دن کو چھتوں پر پارٹیوں کے ساتھ مناتے ہیں اور پتنگ بازی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
آسام میں پتنگ بازی
پتنگ بازی آسام میں ایک مشہور کھیل ہے، جو مکر سنکرانتی یا ماگھ بیہو کے آس پاس منایا جاتا ہے، جسے سیلا نوئی یعنی دریائے زندگی کا پتنگ میلہ بھی کہا جاتا ہے۔
بہار میں سکرات
بہار میں مکر سنکرانتی کے جشن سے جڑی ایک مشہور روایت پتنگ بازی ہے۔ مغربی بہار میں اسے سکرات یا کھچڑی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باقی بہار میں اسے تل سکرات یا دہی چورا کے نام سے جانا جاتا ہے۔
کیرالہ میں مکار ولاکُو
کیرالہ میں پتنگ بازی خاص طور پر مکر سنکرانتی تہوار کے ساتھ منسلک ہے، جسے مقامی طور پر مکارا ولکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔
ہماچل پردیش میں ماگھی سجی
ہماچل پردیش میں، پتنگ بازی بنیادی طور پر مکر سنکرانتی کے تہوار سے منسلک ہے، جسے ماگھی سجی بھی کہا جاتا ہے۔ پتنگ بازی ایک روایت ہے جو وشوکرما پوجا سے منسلک ہے، یہ تہوار بھگوان وشوکرما، الہی خالق کے لیے وقف ہے۔
تہوار اور پتنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
پونگل: پونگل ایک چار روزہ فصل کا تہوار ہے جو سورج خدا کے لئے وقف ہے۔ پتنگ بازی چنئی اور حیدرآباد میں ایک اجتماعی تقریب ہے جس میں فصل کی کثرت اور طویل دھوپ والے دنوں کی واپسی کا جشن منایا جاتا ہے۔
یوم آزادی سے تعلق
15 اگست کو پتنگ بازی کی روایت 1928 میں سائمن کمیشن کے بائیکاٹ سے متعلق ہے۔ سب سے نمایاں تاریخی بیان چوہدری خلیق الزمان سے متعلق ہے، جنہوں نے لکھنؤ میں برطانوی پابندیوں کو روکنے کے لیے پتنگوں کا استعمال کیا۔
پتنگوں کی معاشیات کیا ہے؟
ریاست گجرات پتنگ کی تجارت کا ایک بڑا مرکز ہے، جس کی مارکیٹ 6.50 بلین روپے ($76.58 ملین) ہے۔ ہندوستان میں تیار ہونے والی تمام پتنگوں کا تقریباً 65 فیصد گجرات پیدا کرتا ہے۔ ہندوستان بھی بہت سے ممالک کو پتنگوں کی ایک قابل ذکر مقدار برآمد کرتا ہے۔
پتنگوں کی تجارت میں کتنے خاندان شامل ہیں؟
گجرات کے جمال پور علاقے میں، 1200 سے زیادہ خاندان کئی نسلوں سے پتنگیں بنا رہے ہیں۔ تقریباً 130,000 لوگ سال بھر پتنگ کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ چھوٹے کاریگر اپنے گھروں سے کام کرتے ہیں، جبکہ بڑے تھوک فروش اور ڈسٹری بیوشن پارٹنر تہوار کے موسم میں شہری بازاروں میں کام کرتے ہیں۔
پتنگ کی قیمتیں؟
پتنگیں ہندوستان میں مختلف قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ سادہ ڈیزائن والی پتنگوں کی قیمت ₹5 سے لے کر اعلیٰ کوالٹی تک ہوتی ہے، خاص طور پر ڈیزائن کردہ پتنگوں کی قیمت ₹1,500 تک ہوتی ہے۔
پتنگ بازی پر پابندی کہاں ہے؟
پاکستان (صوبہ پنجاب): پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی ہے۔ پنجاب کائٹ فلائنگ پرہیبیشن (ترمیمی) ایکٹ نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ ریاست میں 2025 سے شروع ہونے والی پتنگ بازی پر مکمل طور پر پابندی عائد کرتا ہے۔ یہ ایک غیر ضمانتی جرم ہے جس کی سزا جرمانہ اور قید ہے۔
افغانستان پتنگ بازی کو ایک غیر اسلامی مشغلہ سمجھتا ہے
طالبان کے دور حکومت میں پتنگ بازی پر بڑی حد تک پابندی عائد تھی یا اس پر سخت پابندی عائد تھی، کیونکہ اسے ایک "غیر اسلامی" مشغلہ سمجھا جاتا تھا۔
ہندوستان میں پتنگ بازی کے قانونی ضابطے کیا ہیں؟
بھارت میں پتنگ بازی قانونی ہے، لیکن تار کی قسم اور مقام کے حوالے سے نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) اور پولیس نے ضابطے طے کیے ہیں۔ مثال کے طور پر، چائنیز مانجھا (مصنوعی/نائیلون/گلاس لیپت تار) پر ملک بھر میں ماحولیات (تحفظ) ایکٹ، 1986 کے تحت پابندی ہے۔ مزید برآں، پولیس اور انتظامیہ کے احکامات زیادہ ٹریفک والی سڑکوں یا ہوائی اڈوں کے قریب پتنگ بازی پر پابندی لگاتے ہیں۔ دہلی میں، روایتی سوتی دھاگے (سدی) کے علاوہ تار کا استعمال کرتے ہوئے پتنگ بازی پر پابندی ہے۔