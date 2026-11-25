حافظ سعید اور 26/11 حملہ کے پانچ دیگر ملزمان کے خلاف اشتہاری احکامات کی تعمیل کا تاحال انتظار
اجول نکم نے کہا کہ اگرچہ مطلوب ملزمان کے خلاف جاری کردہ اشتہاری احکامات کی تعمیل کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔
Published : November 25, 2026 at 10:39 PM IST
ممبئی: 26/11 دہشت گردانہ حملوں کے مقدمے کی سماعت لشکر طیبہ کے 10 دہشت گردوں کو ہندی سکھانے والے ہینڈلر ذبیح الدین انصاری عرف ابو جندال کے خلاف جاری ہے، تاہم لشکر کے کارندوں حافظ سعید اور ذکی الرحمٰن لکھوی سمیت چھ دیگر ملزمان کے خلاف جاری کردہ اشتہاری (مفرور قرار دینے کے) احکامات پر عمل درآمد کے لیے تاحال اقدامات نہیں کیے جا سکے ہیں۔ ایک خصوصی عدالت نے رواں سال جولائی میں چھ مفرور ملزمان کے خلاف اشتہاری احکامات جاری کیے تھے۔ عدالت اس وقت جندال کے خلاف مقدمے کی سماعت کر رہی ہے۔
رواں سال اگست اور ستمبر میں استغاثہ نے عدالت کو بتایا تھا کہ اس نے وزارت داخلہ (ایم ایچ اے) سے درخواست کی ہے کہ 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے مقدمے میں چھ مفرور ملزمان کو اشتہاری احکامات کی تعمیل کروائی جائے۔ تاہم وزارت داخلہ نے ابھی تک اس درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ خصوصی پبلک پراسیکیوٹر اجول نکم نے کہا کہ اگرچہ مطلوب ملزمان کے خلاف جاری کردہ اشتہاری احکامات کی تعمیل کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یقین دلایا کہ حملوں کے ذمہ داروں کو بھارت میں سزا ضرور دی جائے گی۔
نکم نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایاکہ ”استغاثہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ان بزدلانہ حملوں میں سہولت کاری کرنے والے تمام افراد کو بھارتی سرزمین پر سزا ملے۔“ انہوں نے کہا کہ طریقہ کار کے مطابق، ان مفرور ملزمان کے خلاف سفارتی ذرائع سے ناقابل ضمانت وارنٹ اور انٹرپول ریڈ کارنر نوٹس جاری کیے گئے تھے، جو ان حملوں کے اصل مجرم اور سازش کار ہیں۔ نکم نے کہا، ”لیکن مجھے یقین ہے کہ حکومت پاکستان اس پر کوئی ردعمل نہیں دے گی کیونکہ وہ ملک بدستور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔“
استغاثہ نے اگست اور ستمبر میں عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ وزارت داخلہ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ انٹرپول کے ذریعے ان ملزمان کو اشتہاری احکامات کی تعمیل کرانے کے لیے ضروری اقدامات کرے جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ پاکستان میں مقیم ہیں۔ نکم نے اس وقت عدالت کو بتایا تھا کہ ضابطے کی کارروائی کے درمیان مفرور ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے گی کیونکہ بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (بی این ایس ایس)، 2023 کی دفعہ 356 مفرور اشتہاری مجرموں کے خلاف ان کی عدم موجودگی میں بھی فوجداری مقدمہ چلانے کی اجازت دیتی ہے، چاہے فوری گرفتاری کا کوئی امکان نہ ہو۔
جندال کے خلاف مقدمہ، جو ملزم کو بعض دستاویزات فراہم کرنے کے معاملے پر سرکاری حکام کی جانب سے دائر ایک عرضی زیر التواء ہونے کی وجہ سے 2018 سے رکا ہوا تھا، گزشتہ سال نومبر میں بامبے ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ جندال پر نہ صرف حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے بلکہ اس نے 26 نومبر 2008 کو ممبئی پر حملہ کرنے والے 10 پاکستانی دہشت گردوں کو ذاتی طور پر تربیت بھی دی تھی، خاص طور پر انہیں ہندی زبان اور ممبئی کے جغرافیائی حالات سے متعلق اہم تفصیلات سکھائی تھیں تاکہ وہ مقامی آبادی میں گھل مل سکیں۔
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سعید اور لکھوی کے علاوہ دیگر چار مفرور ملزمان میں ساجد میر، ابو علقمہ، عاصم عرف ابو قحافہ اور میجر عبدالرحمٰن پاشا شامل ہیں۔ حملے میں ان افراد کے کردار کا انکشاف اجمل قصاب اور وعدہ معاف گواہ بننے والے ملزم ڈیوڈ ہیڈلی نے کیا تھا۔ 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں میں چھ امریکیوں اور دیگر غیر ملکیوں سمیت مجموعی طور پر 166 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے میں بھاری ہتھیاروں سے لیس 10 پاکستانی دہشت گرد 26 نومبر 2008 کی رات بحیرہ عرب کے راستے ملک کے مالیاتی دارالحکومت میں داخل ہوئے تھے اور شہر بھر کے اہم اور مشہور مقامات کا 60 گھنٹے سے زائد عرصے تک محاصرہ کیے رکھا تھا۔