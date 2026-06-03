شادی شدہ بیٹی کو خاندانی فوائد سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ
عدالت نے کہاکہ شادی نہ تو بیٹی اور والدین کے درمیان تعلق ختم کرتی ہے اور نہ ہی خاندان پر اسکا انحصار ختم کرتی ہے۔
Published : June 3, 2026 at 1:56 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک اہم اور تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا ہے کہ کسی شادی شدہ بیٹی کو صرف اس کی ازدواجی حیثیت کی بنیاد پر ’’خاندان‘‘ کی تعریف سے خارج کرنا آئین کے منافی، امتیازی اور غیر منصفانہ عمل ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر کوئی شادی شدہ بیٹی کسی فلاحی اسکیم کے لیے مقررہ اہلیت پر پورا اترتی ہے تو اسے صرف شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے فوائد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔
جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس الوک ارادھے پر مشتمل بنچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ تصور کہ شادی کے بعد بیٹی اپنے والدین کے خاندان کا حصہ نہیں رہتی یا ان پر انحصار ختم ہو جاتا ہے، آئینی اصولوں کے منافی ہے۔ عدالت نے کہا کہ شادی نہ تو بیٹی اور اس کے والدین کے درمیان تعلق ختم کرتی ہے اور نہ ہی یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے خاندان پر انحصار نہیں کرتی۔
عدالت نے کہا کہ موجودہ سماجی حالات میں بہت سی شادی شدہ بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہیں، ان کی کفالت کرتی ہیں یا خود ان پر انحصار کرتی ہیں۔ اس کے برعکس بعض بیٹے شادی کے باوجود خاندان پر انحصار نہیں کرتے، اس لیے انحصار کا تعین صرف ازدواجی حیثیت کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔
یہ فیصلہ اتر پردیش کے ضلع امیٹھی کی رہائشی کلثوم نشا کی اپیل پر سنایا گیا۔ کلثوم نشا کو اپنی والدہ بدرالنسا کی وفات کے بعد راشن کی سرکاری دکان الاٹ کرنے سے صرف اس بنیاد پر محروم کر دیا گیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ سپریم کورٹ نے الٰہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو چار ہفتوں کے اندر کلثوم نشا کے حق میں الاٹمنٹ جاری کرنے کا حکم دیا۔
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سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین مرد اور عورت کے درمیان مساوات کی ضمانت دیتا ہے، اس لیے ایسی پالیسیوں اور ضابطوں کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا جو صنفی امتیاز اور فرسودہ سماجی تصورات پر مبنی ہوں۔