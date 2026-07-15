امریکی بحریہ کا سابق کمانڈو جارڈن براؤن بین الاقوامی سرحد پر گرفتار، سکیورٹی اداروں میں پھیلی سنسنی
سابق امریکی نیوی سیل جارڈن بھارت میں آٹھ ماہ تک کس چیز کی تفتیش کررہے تھے؟ موبائل توڑ کر نیپال فرار ہونے کی کوشش کی۔
Published : July 15, 2026 at 1:07 PM IST
مہاراج گنج، اترپردیش: ہندوستان-نیپال سرحد پر سابق امریکی بحریہ کے سیل جارڈن براؤن کی گرفتاری کے بعد، سکیورٹی اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کی طرف سے تحقیقات تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ پوچھ گچھ کے دوران وہ مختلف ایجنسیوں کو مختلف کہانیاں سنا رہا ہے۔
اس سے ہندوستان میں جارڈن براؤن کے مقصد اور سرگرمیوں کے بارے میں مزید شکوک پیدا ہوگئے ہیں۔ ایجنسیاں اس کی ٹریول ہسٹری، ڈیجیٹل ڈیٹا اور مقامی رابطوں کی جانچ کر رہی ہیں۔
کئی شہروں کا سفر کرنے کا اعتراف
تفتیشی ایجنسیوں کا خیال ہے کہ جارڈن براؤن جسے ایس ایس بی نے ہندوستانی سرحد سے تقریباً 30 میٹر کے فاصلے پر پکڑا تھا، نومبر 2025 سے ہندوستان میں سرگرم تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران اس نے ممبئی، گوا، دہلی، وارانسی، میسور، کیرالہ، کوئمبٹور اور بنگلورو سمیت کئی شہروں کا سفر کرنے کا اعتراف کیا۔
ایجنسیوں کے سامنے بیانات مسلسل تبدیل
تاہم مختلف ایجنسیوں کے سامنے اس کے بیانات مسلسل بدل رہے ہیں۔ پہلے، اس نے بتایا کہ وہ سیاحتی ویزے پر ہندوستان آیا تھا۔ بعد میں، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ تھائی لینڈ، بالی اور سری لنکا کے راستے سمندری راستے سے ہندوستان پہنچا ہے۔ مزید برآں، اس کے ہندوستان میں قیام اور نیپال جانے کے مقصد کے بارے میں اس کے بیانات متضاد ہیں۔
خوف سے دونوں موبائل فونز کو تباہ کر دیا
تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس نے نیپال جانے سے پہلے اپنے دونوں موبائل فونز کو تباہ کر دیا تھا۔ سکیورٹی ایجنسیاں اب اس کے موبائل فونز اور ایئرٹیل سم کارڈز سے ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس کی نقل و حرکت اور رابطوں کا پتہ لگانے کے لیے گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔
تفتیش کے دوران براؤن نے اپنی شناخت سابق امریکی نیوی سیل کے طور پر کی۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس نے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بزنس اسٹڈیز کی تعلیم حاصل کی۔
امریکی شہری کے خلاف امیگریشن اینڈ فارنرز ایکٹ
تحقیقاتی اداروں کے مطابق بھارت میں راج اور چیتن نامی دو افراد اور انہیں نیپال بھیجنے میں مدد کرنے والے ناز نامی شخص کے کردار بھی زیر تفتیش ہیں۔ ناز مبینہ طور پر نیپال فرار ہوگئی ہے اور اس کی تلاش کی جارہی ہے۔ نوتنوا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بسنت سنگھ نے بتایا کہ امریکی شہری کے خلاف امیگریشن اینڈ فارنرز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔
جارڈن براؤن کے ہندوستان آنے کا کیا ہے مقصد؟
جارڈن براؤن کے ہندوستان آنے کا مقصد، اس کی ٹریول ہسٹری، موبائل ڈیٹا اور تمام رابطوں کی مکمل چھان بین کی جارہی ہے۔ تحقیقات سے جو بھی حقائق اور شواہد سامنے آئیں گے اس کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔