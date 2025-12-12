مدراس ہائی کورٹ کے جج کے خلاف مواخذے کا فیصلہ عدلیہ کی آزادی کے لیے "خطرہ"، سابق ججوں نے جتائی تشویش
سابق ججوں کا کہنا ہے کہ، مواخذے کا مقصد عدلیہ کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ججوں کو مجبور کرنا یا دھمکی دینا۔
By ANI
Published : December 12, 2025 at 4:55 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سابق ججوں کے ایک گروپ نے ایک پرزور اپیل جاری کی ہے جس میں ممبران پارلیمنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ مدراس ہائی کورٹ کے جج جسٹس جی آر سوامی ناتھن کے مواخذے کے اقدام کو روکیں۔ انھوں نے کہا کہ یہ غیر منصفانہ اور عدلیہ کی آزادی کے لیے خطرناک ہے۔
اپنے بیان میں، ججوں کا کہنا ہے کہ یہ کوشش ایسے ججوں پر دباؤ ڈالنے یا ڈرانے کی کوشش لگتی ہے جو مخصوص سیاسی یا نظریات کی پیروی نہیں کرتے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر ممبران پارلیمنٹ کی طرف سے دی گئی وجوہات کو مان بھی لیا جائے تو بھی وہ مواخذے کا جواز پیش کرنے کے لیے اتنے سنجیدہ نہیں ہیں۔ کیونکہ ایسا قدم بے حد ضروری اور انتہائی سنگین معاملات میں استعمال کیا جانا چاہیے۔
سابق ججوں نے عوام کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی کے دوران بھی ایسا ہی سیاسی دباؤ دیکھا گیا تھا، جب کچھ ججوں کو بات نہیں ماننے پر سزا دی گئی تھی۔ اس کے باوجود عدلیہ نے ہمیشہ آزاد رہنے کی جدوجہد کی ہے۔
سابق ججوں کے مطابق یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے۔ انھوں نے بتایا کہ حالیہ برسوں میں دیپک مشرا، رنجن گوگوئی، ایس اے بوبڈے، ڈی وائی چندرچوڑ ، نیز موجودہ سی جے آئی جسٹس سوریہ کانت کے فیصلے سیاسی گروہوں کو پریشان کرتے ہیں تو ان پر حملہ کرنے یا انہیں بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مواخذے اور عوامی تنقید کو ججوں کو کنٹرول کرنے کے اوزار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش ہے، نہ کہ حقیقی قانونی تنقید۔
سابق ججوں نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ، مواخذے کا مقصد عدلیہ کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ججوں کو کسی خاص بات کے لیے تیار کرنے کے لیے دھمکی دینا۔ انھوں نے کہا کہ، اسے ججوں کے خلاف ہتھیار میں تبدیل کرنا "جمہوریت مخالف" ہے اور قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسی کارروائیاں جاری رہیں تو خدشہ ہے، آج ایک جج کو نشانہ بنایا گیا، کل پورا ادارہ کمزور ہو سکتا ہے۔
سابق ججوں نے تمام جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ، وکلاء، سول سوسائٹی اور شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس اقدام کو شروع میں ہی روکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ججوں کو صرف اپنے حلف اور آئین کا جواب دینا چاہیے، سیاسی دباؤ یا عوامی دھمکیوں کا نہیں۔
یہ بھی پڑھیں: