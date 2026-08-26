سابق سی ڈی ایس کا اہم انکشاف، آپریشن سندور کے دوران پاکستان کی کرانا ہلز کو نشانہ بنانے کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا
یہ پہلی مرتبہ ہے جب جنرل چوہان نے آپریشن سندور کے دوران لیے گئے فیصلوں کی جانکاری عوامی سطح پر ظاہر کیا ہے۔
Published : August 26, 2026 at 7:46 AM IST
نئی دہلی: 'آپریشن سندور' سے جڑے معاملے پر صفائی دیتے ہوئے سابق چیف آف ڈیفنس اسٹاف (سی ڈی ایس) جنرل انیل چوہان نے منگل کو کہا کہ پاکستان کے سرگودھا اور اس کے آس پاس موجود راڈار کی تلاش کر رہا ایک 'لوئٹرنگ میونیشن' (ایک طرح کا ڈرون ہتھیار) ممکنہ طور پر کرانا ہلز کے علاقے میں جا گرا ہوگا، جہاں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات واقع ہیں، کیونکہ اس ہتھیار کی عمر (پرواز کا وقت) تقریباً دو گھنٹے ہوتی ہے اور ہدف نہ ملنے پر یہ کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے۔
جنرل چوہان نے اس اہم اجلاس کا بھی ذکر کیا جس میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام حملے کے بعد وزیر اعظم مودی کی صدارت میں 29 اپریل کو ہونے والے اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ 'ہمیں پاکستان کو بڑا سبق سکھانا چاہیے' اور اس کے لیے 'ناقابلِ تصور' کارروائی کرنی چاہیے کیونکہ بھارت سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا اور اسے ختم کرنا ضروری ہے۔
چوہان نے یہاں ایک تقریب میں بتایا کہ پی ایم مودی نے فوج کو ہدایت دی کہ 'اسے اپنے وقت پر کریں، لیکن یہ یقینی بنائیں کہ ناکامی کی کوئی گنجائش نہ ہو' اور 'ہمارے پاس ثبوت ہونے چاہئیں'۔ انہوں نے بتایا کہ 'آپریشن سندور' سے جڑے اہم فیصلے اسی اہم اجلاس میں لیے گئے۔ اس میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، این ایس اے اجیت ڈوبھال اور تینوں افواج کے سربراہان بھی موجود تھے۔
نئی دہلی میں وویکانند سینٹر میں گفتگو کرتے ہوئے جنرل چوہان نے کہا کہ کئی بار یہ سوال پوچھا گیا کہ کرانا پہاڑیوں پر حملہ ہوا تھا یا نہیں، جہاں ان کے (پاکستان کے) نیوکلیئر ٹھکانے ہیں۔ میں اس بات کو صاف کر دوں۔ ان حملوں سے پہلے ہم نے سرگودھا میں بہت سارے 'لوئٹرنگ ایمونیشن' بھیجے تھے اور کرانا ہلز، سرگودھا سے تقریباً 10 کلومیٹر شمال میں ہے۔'
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جنرل چوہان نے کہا کہ 'تو ان 'لوئٹرنگ ایمونیشن' نے سرگودھا اور اس کے آس پاس موجود راڈار کی تلاش کی۔ اس کی مدت پرواز محدود ہوتی ہے، یعنی یہ تقریباً دو گھنٹے تک ہوا میں منڈلاتا رہتا ہے اور اگر اسے کوئی ٹارگٹ (ہدف) نہیں ملتا، تو یہ نیچے آکر کہیں ٹکرا جاتا ہے۔'
انہوں نے مزید کہا کہ 'ہو سکتا ہے کہ یہ آکر انہی پہاڑیوں میں سے کسی ایک سے ٹکرایا ہو۔ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستانی میڈیا نے بھی کچھ ایسی تصاویر دکھائی تھیں جن میں کرانا پہاڑیوں سے دھواں نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔'
آپریشن سندور کے دوران ڈی جی ایئر آپریشنز رہے ایئر مارشل اے کے بھارتی نے کہا تھا کہ بھارت نے پاکستان کی کرانا ہلز میں کسی بھی ہدف پر حملہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ "ہمیں یہ بتانے کے لیے شکریہ کہ کرانا ہلز میں کچھ ایٹمی تنصیبات موجود ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ہم نے کرانا ہلز پر کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔"
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ایئر مارشل بھارتی نے 12 مئی سال 2025 کو سوشل میڈیا پر چلنے والی ان افواہوں اور قیاس آرائیوں کے جواب میں یہ بات کہی تھی، جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بھارت نے پاکستان کی فوج کے ایٹمی مرکز مانے جانے والے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ "میں نے کل اپنی بریفنگ میں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی تھیں۔"
قابل ذکر ہے کہ بھارت نے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں 'آپریشن سندور' شروع کیا تھا، جس میں 26 نہتے افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس آپریشن کے تحت بھارتی مسلح افواج نے پاکستان اور پی او کے میں مبینہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے بیچ چار دنوں تک جنگ چلی۔
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