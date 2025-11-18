Exclusive: راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ املا اشوک روئیا دیہی ترقی میں لکھ رہیں نئی تاریخ، گھر گھر تک پانی پہنچانے کی شروع کر رکھی ہیں مہم
ETV بھارت کی کاسمین فرنینڈس نے دیہی ترقی کے لیے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ حاصل کرنے والی اشوک روئیا سے ترقیاتی کاموں کے متعلق بات کی۔
Published : November 18, 2025 at 12:53 PM IST
حیدرآباد، (راموجی فلم سٹی): 79 سال کی عمر میں، املا اشوک روئیا نہ تو کسی کارکن کی عجلت کو ظاہر کرتی ہیں اور نہ ہی کسی کاروباری شخص کی شوخی۔ اس کے بجائے، وہ ایک ایسی عورت کے اعتماد کو ظاہر کرتی ہے جس نے دیہی ہندوستان کے بارے میں ایک ایسی حقیقت دریافت کی ہے جو سب کے سامنے تھی۔ روئیا، جسے اب بڑے پیمانے پر "جل ماتا" کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ہندوستان کی پانی کی ماں، کو دیہی ترقی میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025 سے نوازا گیا ہے۔ یہ اعزاز اس کے لیے تاجپوشی سے زیادہ ایک اہم موڑ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اس کا کام اب صرف پانی کے بارے میں ایک کہانی نہیں ہے۔ یہ اس بارے میں ایک کہانی ہے کہ معاشرے کیسے ڈھالتے ہیں، انسانی فیصلے کس طرح نسلوں تک برقرار رہتے ہیں، اور کس طرح ایک خیال (اگر صحیح طریقے سے تیار کیا گیا ہو) پورے خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔
چنگاری: جب روئیا 1990 کی دہائی کے آخر میں راجستھان میں خشک سالی کے بارے میں بات کرتی ہے، تو وہ اسے ایک تجزیہ کار کی درستگی اور ماں کے غم کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ وہ ای ٹی وی بھارت کو بتاتی ہیں، "خبروں میں بتایا گیا کہ کسان بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اناج تقسیم کیا جا رہا تھا، پانی کے ٹینکر بھیجے جا رہے تھے۔ میرے سسر کے اعتماد نے بھی تعاون کیا۔ لیکن کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ یہ کوئی حل نہیں تھا، یہ صرف ایک بینڈ ایڈ تھی۔"
عام تاثر یہ تھا کہ خشک سالی کی وجہ سے پانی کی قلت ہوتی ہے۔ روئیا نے اس کے بجائے اسٹوریج کی کمی دیکھی۔ جب ٹی وی پر خشک سالی کی تصویریں آئیں تو وہ ممبئی میں رہ رہی تھیں۔ وہ شاذ و نادر ہی ٹی وی دیکھتی تھی۔ لیکن اس دن، کسی چیز نے اس کی توجہ حاصل کی. یہ ان خواتین کا منظر تھا جو چلچلاتی دھوپ میں کئی کلومیٹر پیدل چل رہی تھیں، سروں پر دھات کے برتن اٹھائے، بمشکل پانی تلاش کر پاتی تھیں۔
وہ کہتی ہیں، "میں سوچتی رہی، 'اگر مون سون پانی لاتا ہے تو ہم اسے کیوں نہیں روک سکتے؟ یہ کیوں بہہ جاتا ہے؟'" یہ اس کا پہلا اہم لمحہ تھا۔ وہ سوال جس نے ایک سانحے کو وژن میں بدل دیا۔
روئیا پانی کے ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ راجستھان کے سیکر ضلع کے رام گڑھ شیخاوتی گئی، جو اپنے شوہر کے آبائی شہر ہے۔ انہوں نے حل تجویز کیے، لیکن وہ ناقابل عمل تھے۔ پھر، تقریباً اتفاق سے، اس کا سامنا ایک این جی او سے ہوا جو زمین کی قدرتی ڈھلوان کے مطابق پانی کی کٹائی کی روایتی تکنیک استعمال کر رہی تھی۔ "یہ فوری طور پر سمجھ میں آیا،" وہ کہتی ہیں۔ "یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف اسے ہم سے بہتر سمجھتے تھے۔"
وہ گھر واپس آئی اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تقریباً 20 لاکھ لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ اس نے 2003 میں اپنی فاؤنڈیشن، آکار چیریٹیبل ٹرسٹ بنائی۔ اس لیے نہیں کہ اسے اس کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ مداخلت کے بغیر کام کرنے کی آزادی چاہتی تھی۔
چیک ڈیم جس نے کہانی بدل دی
روئیا کے ماڈل کو سمجھنے کے لیے، دیہی انجینئرنگ کی ایک سادہ لیکن شاندار مثال کے طور پر چیک ڈیم کے بارے میں سوچیں۔ پانی کے لیے ایک قسم کا سپیڈ بریکر۔ بارش کو پہاڑی سے نیچے بہنے اور ریت اور چٹانوں میں غائب ہونے دینے کے بجائے، ایک چیک ڈیم پانی کو اتنا لمبا رکھتا ہے کہ زمین اسے جذب کر لے۔ وہ پوچھتی ہیں، "جب چھوٹے ڈیم ٹھیک طریقے سے بنائے جا سکتے ہیں تو بڑے ڈیم کیوں بنائے؟"
اور پھر ایک ایسا اعدادوشمار آتا ہے جو کسی بھی محقق کو حیران کر دے گا۔ اس مہینے تک، اس کے ٹرسٹ نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ یہاں کچھ جھلکیاں ہیں۔
آکار چیریٹیبل ٹرسٹ کے کام پر ایک نظر
1,308 آبی ذخائر تعمیر کیے گئے۔
1,353 دیہات بدل گئے۔
1.9 ملین لوگ متاثر ہوئے۔
اقتصادی فوائد سالانہ 3,000 کروڑ روپے تک بڑھ گئے۔
گاؤں والوں نے سرمایہ کاری کا 30% حصہ ڈالا۔
2006 میں، منڈواڑہ گاؤں میں پہلا منصوبہ نہ صرف کامیاب ثابت ہوا بلکہ ایک اقتصادی اور ثقافتی اتپریرک بھی ثابت ہوا۔ وہ یاد کرتی ہیں، "جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوئی، کنویں بھر گئے۔ جوں جوں کنویں بھرے، کھیتوں میں فصلیں اگنے لگیں۔ جیسے جیسے کھیتوں میں فصلیں اگیں، خواتین کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ جیسے جیسے خواتین کی آمدنی بڑھی، اسکولوں میں داخلہ بڑھ گیا۔ اور جب لڑکیوں نے اسکول جانا شروع کیا تو ایک پوری سماجی نسل بدل گئی۔"
ایک سادہ سا چیک ڈیم ایک سماجی انقلاب بن گیا۔ روئیا ہلکے حیرت کے ساتھ اس تبدیلی کو یاد کرتی ہے۔ "پہلے، عورتیں پانی لانے کے لیے ایک کلومیٹر پیدل چلتی تھیں۔ لڑکیاں اسکول نہیں جاتی تھیں۔ خاندان اپنی بیٹیوں کے لیے دولہا ڈھونڈنے سے پریشان تھے، کیوں کہ کوئی بھی سوکھے گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں، خواتین گھی اور کھویا بیچ کر روزی کماتی ہیں۔ مردوں کی شہروں کی طرف ہجرت بند ہو گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں پہنچنا شروع ہو گئے کیونکہ پانی بھی بدل گیا۔"
کمیونٹی کی شرکت کی پوشیدہ جیومیٹری
جو چیز روئیا کے ماڈل کو نفسیاتی طور پر دلکش بناتی ہے وہ انجینئرنگ نہیں بلکہ معاشیات ہے۔ آکار ٹرسٹ کبھی بھی مفت پانی فراہم نہیں کرتا ہے۔ گاؤں والوں کو لاگت کا 30% حصہ دینا ہوگا۔ وہ بتاتی ہیں، "ذمہ داری ملکیت پیدا کرتی ہے۔ اور ملکیت پروجیکٹ کو پائیدار بناتی ہے۔" اپنے پیسے لگا کر گاؤں والے ایک طرح کا اجتماعی احتساب پیدا کرتے ہیں۔ چیک ڈیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ کوئی بھی پانی کا غلط انتظام نہیں کرتا۔ دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ نظام امانت سے زیادہ ان کا ہے۔
یہ ایک عملی رجحان ہے
لوگ اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کی تعمیر میں مدد کرتے ہیں۔ یہ اعتماد کے پیچھے انجینئرنگ ہے۔
سماجی ضرب اثر
ایک بار جب آکر نے پانی کے انتظام میں مہارت حاصل کی، روئیا نے اپنے مشن کو وسعت دی، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ پانی سے محفوظ ہر گاؤں ایک ممکنہ سیکھنے کی جگہ ہے۔ گرام منگل جیسی تنظیموں کے ساتھ تعاون کے ذریعے، آکار اب درج ذیل شعبوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔
گرام منگل جیسی تنظیموں کے ساتھ کام کریں
اساتذہ کی تربیت اور تعلیم
خواتین کو بااختیار بنانا
ہنر کی تعمیر اور روزی روٹی کی ترقی
جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی کیا ہے، تو وہ عاجزی اور وضاحت کے ساتھ جواب دیتی ہے: "میں چاہتی ہوں کہ گاؤں اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ پانی آغاز ہے، تعلیم تسلسل ہے، وقار نتیجہ ہے۔"
ہندوستان کی آب و ہوا کی کہانی تیزی سے غیر متوقع ہوتی جا رہی ہے... بعض اوقات بہت زیادہ بارش، ضرورت کے وقت بہت کم۔ فطری ردعمل اکثر تکنیکی ترقی رہا ہے: بڑی نہریں، بڑی پائپ لائنیں، گہرے بورویل۔ روئیا کا نقطۂ نظر متضاد ہے۔ وہ ماضی کی طرف دیکھتی ہے، مستقبل کی نہیں۔ وہ شان و شوکت سے زیادہ سرمایہ کاری مؤثر حل کا انتخاب کرتی ہے۔ اور وہ سمجھتی ہیں کہ کمیونٹیز (ٹھیکیداروں کو نہیں) کو اپنی تبدیلی کی قیادت خود کرنی چاہیے۔ بعض اوقات، جدید دنیا یہ بھول جاتی ہے کہ سب سے آسان خیالات وہی ہوتے ہیں جو قائم رہتے ہیں۔ اس کی ٹیم اب قحط زدہ ریاستوں میں مزید پھیلنے کی امید رکھتی ہے، نہ صرف ڈھانچے کی تعمیر بلکہ پانی سے متعلق آگاہی کی ثقافت بھی۔