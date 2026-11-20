ہر عورت کے اندر ایک جگنو ہوتا ہے جو اسے اور دوسروں کو بدل سکتا ہے: راموجی ایکسی لینس ایوارڈ یافتہ رکمنی راؤ
راموجی ایکسی لینس ایوارڈ 2026 کی فاتح رکمنی راؤ نے ای ٹی وی سے بطور سماجی کارکن اپنی خدمات کے بارے میں خصوصی گفتگو کی۔
Published : November 20, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 8:14 AM IST
وجئے واڑہ: وی رکمنی راؤ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کئی کٹھن جدوجہد کے مرکز میں کھڑی رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ناانصافی کو للکارتی رہی ہیں، جڑ پکڑ چکی عدم مساوات پر سوال اٹھاتی رہی ہیں اور ایسے مواقع پیدا کرتی رہی ہیں جہاں خواتین اپنے حقوق، وقار اور خودمختاری کا دعویٰ کر سکیں۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈہ سے تعلق رکھنے والی اس باہمت خاتون نے انتہائی جرات کے ساتھ یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ بعض جنگیں گھروں کی چاردیواری کے اندر لڑی جاتی ہیں، جہاں نسل در نسل عورت کی آواز کو ان سنا کیا جاتا رہا ہے یا ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا ہے۔ رکمنی کو یہاں 16 نومبر کو منعقدہ 'راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026' میں 'ویمن اچیور' ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کا سفر تلنگانہ کے قلب سے اس پختہ یقین کے ساتھ شروع ہوا کہ خاموشی کو کبھی بھی رضامندی نہیں سمجھنا چاہیے۔
انہوں نے 1981 میں دہلی میں 'سہیلی ریسورس سینٹر' کی مشترکہ بنیاد رکھی، ایک ایسے وقت میں جب جہیز کی خاطر اموات اور گھریلو تشدد کے واقعات عوامی شعور کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ تشدد اور استحصال کا شکار خواتین کی مدد کے حوالے سے رکمنی اور 'سہیلی' جانے پہچانے نام ہیں۔ یہ ایک ایسی آواز ہیں جو معاشرے سے اس ناانصافی کا سامنا کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے 'دکن ڈیولپمنٹ سوسائٹی' کے ذریعے اپنے کام کو دیہی تلنگانہ تک وسعت دی، جہاں انہوں نے خواتین کسانوں، زمین پر ان کے حقوق اور ملکیت، پائیدار زراعت کے حوالے سے ان کے علم اور سب سے بڑھ کر ان کے قیادت کرنے کے حق کی بھرپور وکالت کی۔ خواتین کسانوں کے حقوق کے اجتماعی مطالبے کو مضبوط کرنے کے لیے رکمنی نے 'گرامیا ریسورس سینٹر فار ویمن' قائم کیا اور 2014 میں 'مہیلا کسان ادھیکار منچ' (مکام) کے ذریعے اپنی مہم کو قومی سطح پر پھیلایا۔
ابتدائی سفر اور وژن:
راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026 کے موقع پر ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے رکمنی نے اپنے سفر اور وژن کا اشتراک کیا۔ 'سہیلی ریسورس سینٹر' کے آغاز اور اس کے طریقہ کار پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس کی شروعات 1981 میں دہلی میں سات خواتین کے ایک اجتماعی گروپ کے طور پر ہوئی تھی۔ انہوں نے کہاکہ "ہم نے اس کی شروعات اس لیے کی کیونکہ ہر دوسرے دن ہم کسی نہ کسی خاتون کے 'حادثے' میں جل کر مرنے کی خبر پڑھتے تھے۔ یہ وہ خواتین تھیں جو شادی کے محض چند ماہ بعد ہی دم توڑ دیتی تھیں۔ حادثات قرار دیے جانے والے ایسے بیشتر واقعات دراصل قتل ہوتے تھے۔ ہم طلبہ اور سماجی کارکن جا کر نعرے بازی کرتے تھے لیکن جلد ہی ہمیں احساس ہو گیا کہ اس طریقے سے نہ تو پولیس بدلے گی اور نہ ہی والدین۔"
معروف سماجی کارکن نے بتایا کہ ان کے سامنے ایسے معاملات بھی آئے جہاں سسرال میں مسائل کی وجہ سے اپنے والدین کے گھر واپس آنے والی نوجوان شادی شدہ خواتین کو ان کے گھر والوں نے واپس جانے اور حالات سے "سمجھوتہ" کرنے کو کہا۔ انہوں نے کہاکہ "چنانچہ ہم نے 'سہیلی' کا آغاز اس مقصد کے ساتھ کیا کہ ایسی خواتین ہمارے پاس آئیں اور اپنے مسائل پر کھل کر بات کریں تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔" اس سادہ سی شروعات کے بعد، خواتین آہستہ آہستہ ان کی ٹیم کے سامنے اپنے دل کی بات کہنے لگیں اور ان کا کام پھیلنے لگا۔ انہوں نے یاد کرتے ہوئے بتایاکہ "ہمیں یقین نہیں تھا کہ خواتین ہمارے پاس آئیں گی، لیکن جلد ہی حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک کچی بستی کے پاس ہمارا بورڈ دیکھنے والی خواتین ہم سے رابطہ کرنے لگیں۔ ان میں سے بعض نے قانونی مدد طلب کی، جو ہمارے وکیل دوست مفت یا معمولی معاوضے پر فراہم کرتے تھے۔ ہم فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کام کیا کرتے تھے اور وہیں کیس اسٹڈیز لکھتے تھے۔ یہ سب رضاکارانہ خدمت کے طور پر کیا جاتا تھا۔ ہم نے مقدمات لینا شروع کیے اور ہمارا کام بڑھتا چلا گیا۔"
راموجی ایکسی لینس ایوارڈ پر تاثرات:
رکمنی نے کہا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ انہیں راموجی ایکسی لینس ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے تو وہ کافی حیران ہوئیں۔ انہوں نے کہاکہ "یہ غیر متوقع تھا کیونکہ ہم برسوں سے خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔" رکمنی نے اس ایوارڈ کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے بھارت کی ہر اس عورت کا اعتراف قرار دیا "جو خاموشی سے اپنی جنگ لڑ رہی ہے"۔ انہوں نے کہاکہ "یہاں تک کہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں اور اپنے اردگرد کی دیگر خواتین کی مدد کر رہی ہیں۔ تلنگانہ میں ہم نے جینڈر ریسورس ٹیمیں تشکیل دی ہیں جنہیں معاشی طور پر کمزور پس منظر سے تعلق رکھنے والی خواتین چلا رہی ہیں۔ میں اس ایوارڈ کو ملک بھر کی ایسی ہی خواتین کی جدوجہد کا اعتراف سمجھتی ہوں۔"
خواتین کی مدد کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے:
رکمنی نے وضاحت کی کہ خواتین سے متعلق مسائل کے حل کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کی کئی تنظیمیں یہی جذبات رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہاکہ "'سہیلی' جیسے بہت سے ادارے سامنے آئے ہیں۔ ہم نے حکومت سے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ان کا کام ہے۔ خواتین بھی اس ملک کی شہری ہیں۔ آپ لوگوں کو واپس جانے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ حادثات اور قتل کا یہ سلسلہ یوں ہی نہیں چل سکتا۔" رکمنی نے یاد دلایا کہ کس طرح 1983 میں تعزیراتِ ہند کی دفعہ 498 اے (Section 498 A) جیسے قوانین وجود میں آئے، جن کے تحت شوہر یا اس کے رشتہ داروں کی جانب سے شادی شدہ خواتین پر ظلم و ستم اور جہیز سے متعلق ہراسانی کو جرم قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہاکہ "1980 کی دہائی میں دہلی میں پہلا 'کرائم اگینسٹ ویمن سیل' قائم کیا گیا تھا۔ ابتدا میں گھریلو تشدد کو جرم کے طور پر درج نہیں کیا جاتا تھا، اس قانون نے صورتحال کو بدل دیا۔"
انہوں نے اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ خواتین یا ان پر ہونے والے تشدد کی شکایت کرنے والوں کے ساتھ حکام کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہاکہ "جب میں ایک لہولہان خاتون کو لے کر پولیس کے پاس گئی تو پولیس اہلکار نے کہاکہ 'تو کیا ہوا اگر تمہارے شوہر نے تمہیں ایک تھپڑ مار دیا، وہ تمہارا خرچ بھی تو اٹھاتا ہے۔' اگر ہم ان کے ساتھ نہ ہوں تو وہ خواتین کو اسی طرح بھگا دیتے ہیں۔ ایک اور معاملے میں، اپنی بہن کی پٹائی کی شکایت کرنے جانے والے ایک لڑکے سے پولیس والوں نے 100 روپے چھین لیے۔ وہ لڑکا بھاگتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ میں اس کے ساتھ گئی اور ان سے پیسے واپس کرنے کو کہاکہ ورنہ ہم اس پولیس اہلکار کو برطرف کروا دیں گے۔ ملک بھر میں مجھ جیسے ہزاروں لوگ یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔"
خواتین کی جدوجہد کا اعتراف:
جب ان سے پوچھا گیا کہ راموجی ایکسی لینس ایوارڈز کے لیے انتخاب پر ان کا ردعمل کیا تھا، تو انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ایوارڈ بھارت میں خواتین کی جدوجہد کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہاکہ "ابتدا میں مجھے حیرت ہوئی۔ یہ غیر متوقع تھا، کیونکہ ہم برسوں سے خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ اعزاز میرے لیے نہیں بلکہ ملک بھر میں خاموشی سے جدوجہد کرنے والی ان خواتین کے لیے ہے۔ آج کل غریب خواتین بھی اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں اور اپنے اردگرد کی خواتین کی مدد کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر، تلنگانہ میں جینڈر ریسورس ٹیمیں ابھر رہی ہیں جنہیں خواتین چلا رہی ہیں۔ یہ ایوارڈ ملک بھر کی خواتین کی جدوجہد کا اعتراف ہے۔"
'مکام' (MAKAAM) خواتین کسانوں کے لیے کیسے لڑتا ہے:
'مکام' ان اہم اقدامات میں سے ایک ہے جو خواتین کسانوں کے اجتماعی حقوق کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کی ساخت اور طریقہ کار پر بات کرتے ہوئے رکمنی نے کہا کہ 'مقام' کوئی ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک کا پلیٹ فارم ہے جسے ملک بھر میں 100 سے زائد سماجی کارکن، این جی اوز اور خواتین کسان مل کر چلا رہی ہیں۔ انہوں نے کہاکہ "جب ہم نے یہ خیال پیش کیا تو 110 سے 120 افراد کی جانب سے فوری مثبت ردعمل آیا جنہوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں۔"
انہوں نے بتایا کہ اس 14 سالہ سفر کی توجہ خواتین کسانوں کو بااختیار بنانے اور ان کے خدشات کو مرکزی اور ریاستی دونوں حکام تک پہنچانے پر مرکوز رہی ہے۔ یہ تحریک تلنگانہ میں واضح طور پر نظر آئی، جہاں خواتین نے 'دکن ڈیولپمنٹ سوسائٹی' کے ذریعے کام کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر قدم اٹھایا۔ انہوں نے مزید کہاکہ "یہی کام اب آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، سکم اور مدھیہ پردیش سمیت کئی ریاستوں میں جاری ہے۔ ہم مل کر معاملات کا تجزیہ کرتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔"
چھوٹے اقدامات سے بڑے نتائج برآمد ہوتے ہیں:
رکمنی نے اس بات پر زور دیا کہ مقامی سطح پر کیے جانے والے چھوٹے اقدامات بھی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور 'مکام' کے کارکن یہی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے دو سال قبل مہاراشٹر میں منعقدہ ایک کنونشن کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں انہیں احساس ہوا کہ خواتین زمین پر بہت زیادہ محنت کرتی ہیں لیکن ان کی ملکیت میں بمشکل ہی کوئی زمین ہوتی ہے۔ انہوں نے کہاکہ "ہم ان مسائل کو حکومت کے سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ خواتین کی مدد ہو سکے۔ مہاراشٹر نے ایک ایسی اسکیم شروع کی ہے جس کے تحت خواتین کسانوں کو تسلیم کیا جاتا ہے اور انہیں ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ رجسٹریشن کروا سکتی ہیں اور کسانوں کے لیے بنائی گئی اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔" انہوں نے کہاکہ "ایسے چھوٹے اقدامات کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو ان کا جائز مقام ملے۔ وہ دنیا کا پیٹ پال رہی ہیں۔"
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بھارتی خواتین مضبوط ہیں:
رکمنی کا ماننا ہے کہ بھارتی خواتین کافی مضبوط ہیں اور جو خواتین مسلسل تشدد کا سامنا کر رہی ہیں، ان میں تھوڑی سی مدد ملنے پر دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔انہوں نے کہاکہ "میرے تجربے میں، میں نے کبھی کسی عورت کو ہار مانتے نہیں دیکھا۔ میری ملاقات ایک ایسی خاتون سے ہوئی جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اس کے چار بچے ہیں اور اس کے پاس کوئی زمین نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہنر ہے اور اسے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا پورا اعتماد ہے۔" انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ روزمرہ کے تشدد کے نتیجے میں کم خود اعتمادی کے ساتھ ان کے پاس آنے والی خواتین میں بہت کم وقت میں زبردست تبدیلی آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہاکہ "میرا ماننا ہے کہ ہر عورت کے اندر ایک بیج، ایک جگنو ہوتا ہے جو اسے اور دوسروں کو بدل سکتا ہے۔"