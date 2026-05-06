لوک سبھا میں بی جے پی کا ہر چھٹا ایم پی 'ووٹ چوری' کے ذریعے جیتا، کیا ہم انہیں 'گھسپیٹھیا' کہیں: راہل گاندھی
راہل گاندھی نے ایک مرتبہ پھر بی جے پی پر ووٹ چوری کا الزام عائد کیا ہے۔
By PTI
Published : May 6, 2026 at 10:44 AM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کے روز الزام لگایا کہ لوک سبھا میں بی جے پی کے ہر چھٹے رکن پارلیمنٹ نے "ووٹ چوری" کے ذریعہ اپنی نشست حاصل کی ہے۔ انھوں نے سوال کیا کہ، کیا انہیں اس (بی جے پی) پارٹی کی اپنی زبان میں "گھسپیٹھیا" (درانداز) کا لیبل لگانا چاہئے۔
گاندھی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر آج منصفانہ انتخابات ہوئے تو بی جے پی لوک سبھا میں 140 سیٹیں بھی نہیں جیت پائے گی۔
वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 6, 2026
लोकसभा के 240 BJP सांसदों में से, मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं - क्या उन्हें BJP की भाषा में “घुसपैठिए” कहें?
और हरियाणा? वहाँ तो पूरी सरकार ही “घुसपैठिया” है।
जो संस्थाएँ अपनी जेब में…
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ایکس پر ہندی زبان میں کی گئی ایک پوسٹ میں کہا کہ، "ووٹ چوری کے ذریعے، کبھی کبھی انفرادی سیٹیں چوری کی جاتی ہیں، اور دوسری بار، پوری حکومت۔ لوک سبھا میں بی جے پی کے 240 ممبران پارلیمنٹ میں سے، تقریباً ہر چھٹے ایم پی نے ووٹ چوری کے ذریعے سیٹ حاصل کی ہے۔"
کانگرہس پارٹی کے سابق قومی صدر نے مزید کہا کہ، "ان (بی جے پی ایم پیز) کی شناخت کرنا مشکل نہیں ہے - کیا ہم، بی جے پی کی اپنی زبان میں، ان پر 'گھسپیٹھیا' کا لیبل لگا دیں؟ اور ہریانہ کا کیا ہوگا؟ وہاں، پوری حکومت خود ایک 'گھسپیٹھیا' ہے۔ وہ اداروں کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں - جن کو وہ ووٹر لسٹوں اور انتخابی عمل کو مسخ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں- کیا وہ ریموٹ کنٹرول ہیں۔"
راہل گاندھی نے کہا کہ "ان (بی جے پی) کا اصل خوف سچ ہے۔ کیونکہ اگر منصفانہ انتخابات ہوتے تو وہ آج 140 سیٹیں بھی نہیں جیت سکتے۔"
منگل کو راہل گاندھی نے بنگال اور آسام اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت کو مینڈیٹ کی "چوری" قرار دیا تھا، اور ہندوستانی جمہوریت کو "تباہ" کرنے کے بھگوا پارٹی کے مشن میں ایک بڑے قدم کے طور پر بیان کیا تھا۔
راہل گاندھی نے انتخابات میں شکست سے دوچار ٹی ایم سی کی حمایت کی ہے۔ انھوں نے ممتا بنرجی کی پارٹی کے نقصان پر خوش ہونے والوں سے چھوٹی سیاست کو ایک طرف رکھنے کی اپیل کی ہے۔
گاندھی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "کچھ کانگریسی اور دیگر ٹی ایم سی کے نقصان پر خوش ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آسام اور بنگال کے مینڈیٹ کی چوری بی جے پی کی طرف سے ہندوستانی جمہوریت کو تباہ کرنے کے اپنے مشن میں ایک بڑا قدم ہے۔"
انہوں نے اپنی پوسٹ میں کہا، "چھوٹی سیاست کو ایک طرف رکھیں۔ یہ کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے بارے میں ہے۔"
بی جے پی نے بنگال میں ترنمول کانگریس کو اقتدار سے بے دخل کردیا اور آسام میں پیر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج میں مسلسل تیسری بار اقتدار پر قبضہ کرلیا۔
