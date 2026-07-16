'ملک کے ہر انسان کی جان قیمتی ہے'، ہائی کورٹ کا سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال پر اظہار تشویش
قابل ذکر ہے کہ دہلی کے جنتر منتر پر 19 دنوں سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے وانگچک کا وزن ساڑھے آٹھ کلو کم ہو گیا۔
Published : July 16, 2026 at 12:28 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ سونم وانگچک کی صحت پر گہری نظر رکھی جائے اور سرکاری ڈاکٹر روزانہ ان کی صحت کا معائنہ کریں۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی والی بنچ نے کہا کہ ملک کے ہر انسان کی زندگی قیمتی ہے، اور حکومت کو اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ہائی کورٹ نے یہ تبصرہ پچھلے 19 دنوں سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے سونم وانگچک کے سلسلے میں دائر ایک عرضی پر سماعت کے دوران کیا۔
سماعت کے دوران، مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو یقین دلایا کہ ماہرین اور ڈاکٹر روزانہ سونم وانگچک کی صحت کی جانچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق ان کی زندگی بچانے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہوں گے، حکومت وہ کرے گی۔
یہ عرضی ایڈووکیٹ راکیش کمار سینی کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ 15 جولائی کو ہونے والی سماعت کے دوران سینی نے موقف اختیار کیا کہ انسانی حقوق کا ایک کارکن احتجاج کے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے پورے ملک کے سامنے اپنی جان دینے کو تیار ہے۔
عرضی میں استدعا کی گئی تھی کہ مرکز اور دہلی حکومت کو ہدایت دی جائے کہ وہ سونم وانگچک کو ہسپتال منتقل کریں اور انہیں زبردستی کھانا کھلائیں۔ عرضی میں کہا گیا تھا کہ سونم وانگچک کی حالت مسلسل بگڑ رہی ہے اور بھوک ہڑتال کے 19ویں دن ان کا وزن ساڑھے آٹھ کلو کم ہو گیا ہے۔ اگر وہ مزید کچھ دن بھوک ہڑتال پر رہے تو اگلے ایک دو دنوں میں ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق، اگر سونم وانگچک کی موت ہوتی ہے تو یہ پورے ملک اور دنیا کے لیے شرمناک بات ہوگی۔
واضح رہے کہ سونم وانگچک 28 جون سے مسلسل بھوک ہڑتال پر ہیں۔ انہوں نے جنتر منتر پر 'کاکروچ جنتا پارٹی' کی جانب سے منعقدہ احتجاجی مظاہرے کی حمایت میں یہ 'انشن' شروع کیا تھا اور تب سے وہ مسلسل بھوک ہڑتال پر ہیں۔ اس احتجاج کے ذریعے نیٹ (NEET) پیپر لیک اور دیگر امتحانات میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے خلاف مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے اور تعیمی اصلاحات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
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