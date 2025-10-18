پاکستانی سرزمین کا ایک ایک انچ برہموس کے نشانہ پر، آپریشن سندور صرف ایک ٹریلر تھا: راج ناتھ سنگھ
ببرہموس میزائل کی پہلی کھیپ کی تیاری، اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت نے دفاعی خود انحصاری کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔
Published : October 18, 2025 at 4:51 PM IST
لکھنؤ : وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ میں برہموس میزائل کی پہلی کھیپ کی تیاری پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ اتر پردیش دفاعی صنعتی راہداری کا ایک اہم حصہ ہے۔ صرف پانچ ماہ میں، اس جدید ترین سہولت نے میزائل تیار کر لیے، جو بھارت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دفاعی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ یہ ملک کے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے۔
آپریشن سندور میں برہموس کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے راج ناتھ نے کہا کہ میزائل، قومی سلامتی کا سب سے بڑا عملی ثبوت بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین کا ایک ایک انچ اب برہموس کے نشانہ پر ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے برہموس کو صرف ایک میزائل نہیں بلکہ قوم کی بڑھتی ہوئی مقامی صلاحیتوں کی علامت قرار دیا۔ یہ تیز رفتاری، درستگی اور طاقت کا بہترین امتزاج ہے۔ یہ میزائل ہماری مسلح افواج کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے۔ اس کی سپرسونک رفتار اور طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت اسے دنیا کے بہترین دفاعی نظاموں میں سے ایک بناتی ہے۔
Speaking at BrahMos Manufacturing facility in Lucknow. https://t.co/gwH8Z1CDfK— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 18, 2025
انہوں نے کہا کہ "آپریشن سندور اس بات کا ثبوت ہے کہ فتح ہماری عادت بن چکی ہے، انہوں نے کہا کہ برہموس نے ثابت کیا ہے کہ "میک اِن انڈیا" اب صرف ایک نعرہ نہیں، بلکہ ایک عالمی برانڈ ہے۔ فلپائن کو برہموس کی برآمد اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ بھارت اب دفاعی ٹیکنالوجی میں ایک "دینے والے" ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ یہ وزیر اعظم مودی کے "آتم نربھر بھارت" کے وژن کی حقیقی پہچان ہے۔ برہموس کی پیداوار سے لکھنؤ دفاعی ٹیکنالوجی کا مرکز بن رہا ہے۔ اس سے تقریباً 4000 کروڑ روپے کے معاہدے ہوئے ہیں اور 3000 کروڑ روپے کا سالانہ کاروبار متوقع ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف قومی سلامتی کو مضبوط کرتا ہے بلکہ 15,000 سے زیادہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے۔ یہ ترقی اور دفاع کا نیا باب ہے۔
یہ بھی پڑھیں: سی ایم یوگی کا حیرت کا اظہار! میں نے عید ملن کے کئی پروگرام دیکھے، پہلی بار دیوالی ملن دیکھ رہا ہوں، دھنتیرس پر دیسی اشیاء خریدنے کی اپیل
راج ناتھ سنگھ نے چھوٹے صنعتوں کو مضبوط کرنے پر زور دیا تاکہ ہم اسپیئر پارٹس کے لیے دوسروں پر انحصار نہ کریں۔ مقامی طور پر تمام اجزاء تیار کرنا ضروری ہے۔ یہ اقدام ہماری دفاعی سپلائی چین کو بھارت کے اندر ہی محفوظ اور مضبوط بنائے گا۔ یہ ہماری خود انحصاری کی جانب ایک اہم قدم ہے۔