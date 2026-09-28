گیانیش کمار تو جائیں گے ان سے سب کچھ کرانے والےسسٹم کا بھی حساب ہوگا، راہول
راہل گاندھی نےاپنی ملاقات کا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا،جس میں وہ فون پر علاقےکے ایس ڈی ایم سے بات کرتے بھی نظر آرہے ہیں۔
Published : September 28, 2026 at 8:37 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے پیر کو انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو نشانہ بنایا اور کہا کہ سی ای سی کو جانا پڑے گا لیکن اس سسٹم کا بھی حساب ہوگا جس نے ان کے یہ سب کرایا ہے۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف نے دہلی میں دریائے یمنا کے کنارے واقع ایک کچی بستی بیلہ اسٹیٹ کا دورہ کیا اور کئی رہائشیوں سے ملاقات کی جن کے نام ایس آئی آر کے دوران ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں رہنے والے 728 بالغوں میں سے 727 کو ہٹا دیا گیا ہے۔
راہل گاندھی نے ایکس پر لوگوں سے اپنی ملاقات کا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا، جس میں وہ فون پر علاقے کے ایس ڈی ایم سے بات کرتے بھی نظر آرہے ہیں۔
کانگریس لیڈر نے اس معاملے پر الیکشن کمیشن کو نشانہ بناتے ہوئے کہا گیانیش کمار جائیں گے لیکن جس سسٹم نے ان سے یہ سب کرایا ان کا بھی حساب ہوگا۔ گاندھی نے دعویٰ کیا کہ جمنا کے کنارے بیلہ اسٹیٹ میں 728 لوگ رہتے ہیں۔ ایس آئی آر (ڈرافٹ) ووٹر لسٹ کے بعد صرف ایک نام رہ گیا اور باقی 727 ناموں کو حذف کر دیا گیا۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ یہ لوگ دہائیوں سے وہاں رہ رہے ہیں اور 2024 کے لوک سبھا اور 2025 کے دہلی اسمبلی انتخابات میں ووٹ دیا تھا۔ ان کے گھر 2023 میں مسمار کر دیے گئے، لیکن انہوں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی اور اب بھی اسی علاقے میں رہ رہے ہیں۔
انہوں نے پوسٹ میں کہا، "میں نے فون پر ایس ڈی ایم کو بتایا کہ گھر ہونے یا نہ ہونے کا ووٹ دینے کے حق پر کوئی اثر نہیں ہے۔ سی ای سی گیانیش کمار نے خود کہا ہے کہ مکان نمبر 0 بے گھر لوگوں کے لیے ہے۔ پھر بھی 727 لوگوں کے ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔"
گاندھی نے الزام لگایا کہ یہ ایس آئی آر نہیں ہے، یہ ووٹ کی چوری ہے۔جن کے پاس پہلے سے ہی کم ہے، ان کی واحد طاقت کو لوٹا جا رہا ہے،"۔