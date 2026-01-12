’خلاء کو ترجیحی شعبہ قرار دیا جائے، وکست بھارت خواب کی تکمیل میں سیٹلائٹ ڈیٹا ضروری‘
خلائی ٹیکنالوجی کے ماہر سُبا راؤ پاوولوری کا دعویٰ ہے کہ سیٹلائٹ ڈیٹا کا درست استعمال بھارت کی ترقی کو تیز کر سکتا ہے۔
Published : January 12, 2026 at 12:28 PM IST
حیدرآباد: معروف سائنسدان اور خلائی ٹیکنالوجی کے ماہر سُبّا راؤ پاوولوری کا ماننا ہے کہ بھارت کو خلاء کو ایک ترجیحی شعبہ قرار دینا چاہیے، کیونکہ سیٹلائٹ ڈیٹا کے درست استعمال سے ’’وِکست بھارت‘‘ کا خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں، ’’اننتھ ٹیکنالوجیز‘‘ کے بانی اور چیئرمین پاوولوری نے کہا کہ ’’مودی حکومت کے دور میں خلائی شعبے میں اصلاحات ضرور ہوئی ہیں، لیکن نجی کمپنیز کے لیے ابھی بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔‘‘
انہوں نے کہا کہ ہر شعبے کی تیز ترقی کے لیے سیٹلائٹ ڈیٹا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، بہتر شہری منصوبہ بندی کے لیے اس ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح زراعت میں پیش گوئی اور منصوبہ بندی کے لیے بھی سیٹلائٹ معلومات اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ’’خلائی سائنس اور مواصلات تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جس سے ملک کی ترقی کی رفتار کہیں زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔‘‘
اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے پاوولوری نے بتایا کہ 1991 میں اسرو نے انڈین ریموٹ سینسنگ (IRS) سیٹلائٹ لانچ کیا تھا، جس سے حاصل ہونے والا ڈیٹا ترقیاتی کاموں میں بہت مؤثر ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا ’’ایک سیمینار کے دوران یہ سفارش سامنے آئی کہ سیٹلائٹ ڈیٹا کو تجارتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔‘‘ ان کے مطابق اسی بات سے انہیں اس شعبے میں طبع آزمائی کا خیال آیا۔
سال 1992 میں قائم ہونے والی اننتھ ٹیکنالوجیز 2024 میں پہلا نجی بھارتی خلائی سیٹلائٹ آپریٹر بنا، جس نے جیو اسٹیشنری مدار میں مواصلاتی سیٹلائٹ خدمات شروع کیں۔
بھارت کے خلائی شعبے میں نجی کمپنیوں کے کردار پر بات کرتے ہوئے پاوولوری نے کہا کہ ’’سیاروی مشنوں میں تحقیق اور ترقی کا مرکزی کردار اسرو ہی ادا کرتا رہے گا، جبکہ نجی کمپنیاں سیٹلائٹ لانچ کرنے پر توجہ مرکوز کر سکتی ہیں، جو ملک کی ترقی کے لیے اہم ڈیٹا فراہم کریں گی۔‘‘ پاوولوری کا ماننا ہے کہ ’’یہ سیٹلائٹس زمین کے مشاہدے، مواصلات اور دیگر شعبوں سے متعلق ہو سکتے ہیں، جن میں نجی شعبے کے لیے کافی مواقع ہیں۔‘‘
پاوُلوری نے ڈیجیٹل ہائی ویز بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا، ان کے مطابق ’’ان سے ملک کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔‘‘
دیگر ممالک سے موازنہ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ’’ترقی کے لیے موازنہ ضروری نہیں۔ اصل مقصد ملک کی ترقی ہے۔ تاہم، تیز رفتار ترقی کے لیے حکومت ہند کو خلائی شعبے کو ترجیح دینی ہوگی، کیونکہ سیٹلائٹ ڈیٹا اور مواصلاتی نظام ترقی کو تیز کرتے ہیں۔‘‘
امریکہ کی نجی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب پر پاوولوری نے کہا کہ اسپیس ایکس کو امریکی حکومت اور پورے نظام کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔
انہوں نے کہا کہ ’’اسپیس ایکس‘‘ SpaceXکا مقصد کم لاگت میں سیٹلائٹس لانچ کرنا اور دوبارہ استعمال ہونے والے راکٹ تیار کرنا ہے۔ بھارت میں بھی ایسی ہی حکومتی حمایت کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک کو بڑی تعداد میں سیٹلائٹس درکار ہیں۔ خلائی سائنس میں کیریئر یا کاروبار کرنے کے خواہشمند نوجوانوں کو مشورہ دیتے ہوئے پاوولوری نے کہا کہ ’’خواہ سیٹلائٹ سازی ہو، بڑے راکٹ بنانا ہو یا دیگر خلائی شعبے، بنیاد ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہی ہوتی ہے۔‘‘
انہوں نے کہا: ’’مکینیکل، الیکٹریکل، الیکٹرانکس، کمیونیکیشن یا کیمیکل انجینئرنگ سب میں مواقع موجود ہیں۔ اسی طرح ریاضی، طبیعیات اور کیمسٹری جیسے بنیادی علوم بھی اس شعبے میں راہیں کھولتے ہیں۔‘‘ ان کے مطابق: ’’خلاء تقریباً ہر شعبے سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس میدان میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے مواقع کی کوئی کمی نہیں۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
اسرو نے 'باہوبلی' راکٹ سے سب سے بھاری سیٹلائٹ کو مدار میں بھیج کر تاریخ رقم کر دی