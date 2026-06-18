کیا آپ بھی چلا رہے ہیں دو پی پی ایف اکاؤنٹس؟ اگر آپ حکومتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو حکومت کر سکتی ہے آمدنی ضبط
پبلک پراویڈنٹ فنڈ اسکیم کے تحت، ہندوستان بھر میں کوئی بھی شہری اپنے نام پر صرف ایک پی پی ایف اکاؤنٹ رکھ سکتا ہے۔
Published : June 18, 2026 at 4:26 PM IST
حیدرآباد: پبلک پراویڈنٹ فنڈ (PPF) کو محفوظ سرمایہ کاری اور ضمانت شدہ منافع کے لیے ملک میں سب سے زیادہ بھروسہ مند آلہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹیکس میں چھوٹ اور حکومتی تحفظ کی وجہ سے لاکھوں لوگ اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تاہم، معلومات کی کمی کی وجہ سے، بہت سے سرمایہ کار ایک بڑی غلطی کرتے ہیں جو مستقبل میں مالی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. یہ غلطی مختلف بینکوں یا پوسٹ آفسوں میں ایک سے زیادہ پی پی ایف اکاؤنٹ کھول رہی ہے۔
حکومتی اصول کیا کہتا ہے؟
پبلک پراویڈنٹ فنڈ اسکیم کے تحت، ہندوستان بھر میں کوئی بھی شہری اپنے نام پر صرف ایک پی پی ایف اکاؤنٹ رکھ سکتا ہے۔ چاہے آپ سرکاری بینک، نجی بینک، یا پوسٹ آفس کا انتخاب کریں، آپ کے نام پر فعال اکاؤنٹس کی تعداد صرف ایک ہونی چاہیے۔
سرمایہ کار اکثر سوچتے ہیں کہ وہ مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس کھول کر اپنی سالانہ سرمایہ کاری کی حد ₹1.5 لاکھ بڑھا سکتے ہیں۔ تاہم، قواعد کے مطابق، ₹1.5 لاکھ کی یہ زیادہ سے زیادہ حد کسی فرد پر لاگو ہوتی ہے، نہ کہ ان کے انفرادی اکاؤنٹس پر۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنے بچے کے نام پر ایک معمولی اکاؤنٹ کھولتے ہیں، تب بھی آپ کے اکاؤنٹ اور بچے دونوں میں کل سالانہ سرمایہ کاری ₹ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔
قواعد کی خلاف ورزی پر مالی نقصانات
اگر کسی سرمایہ کار کے پاس ایک سے زیادہ پی پی ایف اکاؤنٹ پایا جاتا ہے، تو قواعد اضافی اکاؤنٹس کو "بے قاعدہ" یا ڈپلیکیٹ کے طور پر درجہ بندی کرتے ہیں۔ ایسے معاملات میں:
صرف آپ کا پہلا اکاؤنٹ ہی درست سمجھا جائے گا۔
دوسرے یا دیگر تمام اضافی کھاتوں میں جمع ہونے پر سود مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔
قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں، محکمہ اضافی اکاؤنٹس کو منجمد کر دیتا ہے، اور میچورٹی پر، آپ کو بغیر کسی سود کے صرف اپنی اصل رقم واپس ملتی ہے۔
اضافی کھاتوں میں جمع بھی انکم ٹیکس ایکٹ کی دفعہ 80C کے تحت ٹیکس فوائد کے لیے اہل نہیں ہیں۔
صحیح حل کیا ہے؟
اگر آپ نے غلطی سے دو اکاؤنٹس کھول لیے ہیں، تو فوراً اپنے بینک یا پوسٹ آفس میں ان دونوں اکاؤنٹس کو ضم کرنے کے لیے تحریری درخواست جمع کروائیں۔ اس کے لیے بنیادی اکاؤنٹ کو منتخب کرنے اور دوسرے اکاؤنٹ کے لیے بند کرنے کے عمل کو مکمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ مستقبل میں بینکوں کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ضابطے کے مطابق، نیا اکاؤنٹ کھولنے کے بجائے اپنے موجودہ اکاؤنٹ کو منتقل کرنا سب سے محفوظ اور مناسب طریقہ ہے۔