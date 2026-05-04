انجینئر رشید نے عبوری ضمانت میں ترمیم کی درخواست دائر کر دی
رشید کے وکیل نے بتایا کہ انہیں 30 اپریل کو عبوری ضمانت پر رہا کیا گیا تھا اور وہ اسی دن سری نگر پہنچے تھے۔
Published : May 4, 2026 at 6:27 PM IST
نئی دہلی: بارہمولہ کے ایم پی شیخ عبدالرشید عرف انجینئر رشید نے پیر کے روز دہلی ہائی کورٹ پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کی مالی معاونت کے معاملے میں انہیں ایک ہفتے کی عبوری ضمانت دینے کے اپنے پہلے حکم میں ترمیم کرے اور مجھے بیمار والد کے ساتھ رہنے کی اجازت دے۔رشید کے والد کو سری نگر سے دہلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمس) میں منتقل کر دیا گیا ہے۔
جسٹس پرتیبھا ایم سنگھ اور مدھو جین کی بنچ نے اس معاملے کو منگل کو سماعت کے لیے درج کیا اور ان سے مقامی پتہ فراہم کرنے کو کہا۔ بنچ نے رشید کو اپنی عبوری ضمانت کی مدت تک سری نگر میں ہی رہنے کا حکم دیا۔
رشید کے سینئر وکیل نے کہا کہ ان کا دہلی میں ایک فلیٹ ہے جو انہیں بطور رکن پارلیمنٹ الاٹ کیا گیا تھا۔ تاہم، عدالت نے کہا کہ وہ رشید کو ایسی جگہ رہنے کی اجازت نہیں دے گی جہاں دیگر ارکان پارلیمنٹ بھی رہتے ہیں۔
بنچ نے کہا، "یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ایم پی کی رہائش گاہ میں نہیں رہ سکتے جہاں دوسرے ممبران پارلیمنٹ بھی رہتے ہیں۔ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا۔" سینئر وکیل نے کہا کہ وہ عدالت کو نجی رہائش گاہ کا پتہ فراہم کریں گے۔
نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کے وکیل نے دلیل دی کہ چونکہ عدالت نے اس معاملے میں حراست میں پیرول کو مؤثر طریقے سے منظور کر لیا ہے اور راشد کو اب دہلی سے باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انھیں جیل سے اپنے والد سے ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے، خاص طور پر چونکہ ان کی عبوری ضمانت 6 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔
زیر حراست پیرول کے تحت، ایک قیدی کو مسلح پولیس اہلکار اس کی ملاقات کی جگہ پر لے جاتے ہیں۔
رشید کے وکیل نے بتایا کہ انہیں 30 اپریل کو عبوری ضمانت پر رہا کیا گیا تھا اور وہ اسی دن سری نگر پہنچے تھے۔ سینئر وکیل نے کہا کہ ان کے موکل سری نگر میں ہیں اور انہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 28 اپریل کو عدالت نے رشید کی اس شرط پر عبوری ضمانت منظور کی تھی کہ وہ یا تو اس ہسپتال کا دورہ کر سکتے ہیں جہاں ان کے والد کا علاج ہو رہا ہے یا گھر پر ہی رہ سکتے ہیں۔
رشید کو جموں و کشمیر میں علیحدگی پسندوں اور دہشت گرد گروپوں کو مالی مدد فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ 2017 کے دہشت گردی کی فنڈنگ کیس میں این آئی اے کے ذریعہ گرفتار ہونے کے بعد 2019 سے دہلی کی تہاڑ جیل میں تھے۔