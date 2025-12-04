تھائی لینڈ سے کروڑوں روپے مالیت کے نایاب پرندوں کی سمگلنگ، ملزم گرفتار
ہیرے اور سونے کے بجائے خطرے سے دوچار پرندوں کی سمگلنگ پر کسٹم حکام بھی حیران رہ گئے۔
December 4, 2025
کوچی: کیرالہ کے کوچی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کسٹم حکام نے ایک عجیب و غریب سمگلر کو گرفتار کیا۔ اسے سونے یا چاندی کی اسمگلنگ کے الزام میں نہیں بلکہ پرندوں کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ جی ہاں، وہ تھائی لینڈ سے چوری چھپے ایسے پرندے لے کر بھارت آیا، جن کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ میں کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے۔
پولیس کی جانکاری کے مطابق سمگلر 11 نایاب اور خطرے سے دوچار پرندے تھائی لینڈ سے لے کر بھارت آیا تھا۔ حکام نے تصدیق کی کہ یہ زندہ پرندے مسافر کے سامان کے اندر خصوصی طور پر بنائے گئے ڈبوں میں چھپائے گئے تھے۔
تھائی لینڈ سے کوالالمپور کے راستے کوچی پہنچنے والے اسمگلر جوڑے پر کسٹم حکام کو شک ہونے پر جانچ کے لیے روک لیا گیا۔ ملزم جوڑے کے ساتھ ایک سات سالہ بچہ بھی سفر کر رہا تھا۔ ان کے سامان کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد تحفظ یافتہ پروندوں کی اسمگلنگ کی کوشش کا پردہ فاش ہوا۔
برآمد ہونے والے پرندے 'تحفظ یافتہ' زمرے میں آتے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ضبط کیے گئے پرندوں کو جنگلی حیات اور نباتات کی خطرے سے دوچار نسلوں میں بین الاقوامی تجارت کے کنونشن کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ ایسی نسلوں کو ان کے آبائی مسکن سے دوسرے ملک منتقل کرنا جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ گرفتار جوڑے کو مزید تفتیش کے لیے محکمہ جنگلات کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
ملایتور کے ڈویژنل فاریسٹ آفیسر (ڈی ایف او) کارتک نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ابتدائی جانچ کے بعد سمگلروں کے خلاف مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سی آئی ٹی ای ایس کی دفعات کے مطابق بین الاقوامی اسمگلنگ سے برآمد ہونے والے زندہ جانوروں کو ان کے آبائی ملک میں واپس بھیجا جانا چاہیے۔ کسٹم حکام نے کہا کہ محکمہ جنگلات ان نایاب پرندوں کو ان کے آبائی ملک تھائی لینڈ واپس بھیجنے سے پہلے ضروری طبی جانچ کے ساتھ قرنطینہ میں رکھے گا۔
یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ محکمہ کسٹمز اس سے قبل تھائی لینڈ سے اسمگلنگ کی اسی طرح کی کوششوں کو ناکام بنا چکے ہیں ایسے کئی مسافروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ تھائی لینڈ سے نایاب پرندوں کی اسمگلنگ میں منظم گروہ ملوث ہیں۔ پچھلے دسمبر میں اسی طرح کے ایک معاملے میں ترواننت پورم کے رہائشی بندو اور شرت کو 75,000 روپے کے عوض میں مبینہ طور پر ایسی ہی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں ان سے پکڑے گئے چودہ نایاب پرندے بھی تھائی لینڈ واپس بھیج دیے گئے۔ اس گرفتاری کے بعد کسٹمز اور محکمہ جنگلات نے بین الاقوامی گروہوں کے بارے میں تحقیقات تیز کر دی ہیں۔
