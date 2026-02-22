جانیے کہیں آپ کا نام تو نہیں ہے شامل: نو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹروں کو ایس آئی آر کے بعد کر دیا گیا حذف

جانیے کہیں آپ کا نام تو نہیں ہے شامل: نو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹروں کو ایس آئی آر کے بعد کر دیا گیا حذف
الیکشن کمیشن کے مطابق 12 ریاستوں میں SIR مہم جاری ہے۔ اترپردیش، بنگال اور تمل ناڈو کے لیے SIR ڈیٹا جلد ہی جاری ہوں گے۔
Published : February 22, 2026 at 10:06 AM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) مہم کے تحت ووٹر لسٹوں کی بڑے پیمانے پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ دریں اثنا، الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، نو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹرز کی تعداد میں ایک کروڑ ستر لاکھ یعنی 17 ملین سے زیادہ کی کمی آئی ہے۔ جب سے جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے تحت حتمی ووٹر فہرستوں کی اشاعت ہوئی ہے۔
ہفتہ کو گجرات، پڈوچیری، لکشدیپ، راجستھان، چھتیس گڑھ، انڈمان اور نکوبار جزائر، گوا، اور کیرالہ کے چیف الیکٹورل افسران کے ذریعہ شیئر کیے گئے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ سال 27 اکتوبر کو خصوصی نظر ثانی کی مہم شروع ہونے سے پہلے ان کے ووٹروں کی تعداد 214.5 ملین سے زیادہ تھی۔
17 ملین سے زیادہ ووٹ کاٹے گئے
اس ہفتے حتمی انتخابی فہرست کی اشاعت کے بعد، یہ تعداد کم ہو کر 197.5 ملین رہ گئی، جو کہ 17 ملین سے زیادہ ووٹروں کی کل تبدیلی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ مشق، جس نے الیکشن کمیشن کو اسپاٹ لائٹ میں رکھا ہے، بہار میں مکمل ہو چکا ہے لیکن فی الحال 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری ہے، جس میں تقریباً 600 ملین ووٹرز شامل ہیں۔
آسام میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن کی بجائے 'اسپیشل ریویژن'
بقیہ 400 ملین ووٹرز کا احاطہ 17 ریاستوں اور پانچ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کیا جائے گا۔ آسام میں خصوصی نظر ثانی (اسپیشل انٹینسیو ریویژن) کی بجائے 10 فروری کو ایک 'اسپیشل ریویژن' مکمل کیا گیا۔ مختلف وجوہات کی بناء پر، نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے شیڈول کو بار بار تبدیل کیا گیا ہے۔ بہار کی طرح تمل ناڈو اور مغربی بنگال کی سیاسی جماعتوں نے بھی اس عمل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔