ETV Bharat / bharat

جانیے کہیں آپ کا نام تو نہیں ہے شامل: نو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹروں کو ایس آئی آر کے بعد کر دیا گیا حذف

الیکشن کمیشن کے مطابق 12 ریاستوں میں SIR مہم جاری ہے۔ اترپردیش، بنگال اور تمل ناڈو کے لیے SIR ڈیٹا جلد ہی جاری ہوں گے۔

electorate in 9 states union territories shrink by 1 point 70 crore after sir Urdu News
ایس آئی آر (ETV Bharat علامتی تصویر)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 22, 2026 at 10:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: الیکشن کمیشن اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) مہم کے تحت ووٹر لسٹوں کی بڑے پیمانے پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ دریں اثنا، الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، نو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹرز کی تعداد میں ایک کروڑ ستر لاکھ یعنی 17 ملین سے زیادہ کی کمی آئی ہے۔ جب سے جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے تحت حتمی ووٹر فہرستوں کی اشاعت ہوئی ہے۔

ہفتہ کو گجرات، پڈوچیری، لکشدیپ، راجستھان، چھتیس گڑھ، انڈمان اور نکوبار جزائر، گوا، اور کیرالہ کے چیف الیکٹورل افسران کے ذریعہ شیئر کیے گئے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ سال 27 اکتوبر کو خصوصی نظر ثانی کی مہم شروع ہونے سے پہلے ان کے ووٹروں کی تعداد 214.5 ملین سے زیادہ تھی۔

17 ملین سے زیادہ ووٹ کاٹے گئے

اس ہفتے حتمی انتخابی فہرست کی اشاعت کے بعد، یہ تعداد کم ہو کر 197.5 ملین رہ گئی، جو کہ 17 ملین سے زیادہ ووٹروں کی کل تبدیلی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ مشق، جس نے الیکشن کمیشن کو اسپاٹ لائٹ میں رکھا ہے، بہار میں مکمل ہو چکا ہے لیکن فی الحال 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری ہے، جس میں تقریباً 600 ملین ووٹرز شامل ہیں۔

آسام میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن کی بجائے 'اسپیشل ریویژن'

بقیہ 400 ملین ووٹرز کا احاطہ 17 ریاستوں اور پانچ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کیا جائے گا۔ آسام میں خصوصی نظر ثانی (اسپیشل انٹینسیو ریویژن) کی بجائے 10 فروری کو ایک 'اسپیشل ریویژن' مکمل کیا گیا۔ مختلف وجوہات کی بناء پر، نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے شیڈول کو بار بار تبدیل کیا گیا ہے۔ بہار کی طرح تمل ناڈو اور مغربی بنگال کی سیاسی جماعتوں نے بھی اس عمل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

ایس آئی آر ڈرافٹ فہرست جاری: مدھیہ پردیش کی گووندپورہ اسمبلی سیٹ سے سب سے زیادہ 97 ہزار ووٹروں کے نام خارج

سپریم کورٹ میں ایس آئی آر پر سماعت، وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا: بنگال کو بنایا جا رہا ہے نشانہ، اگلی سماعت پیر کو

آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کا متنازعہ بیان، ایس آئی آر میں 4 سے 5 لاکھ ’میاں‘ ووٹروں کے اخراج کا دعویٰ

ایس آئی آر کا دوسرا مرحلہ: 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تقریباً 6.5 کروڑ ووٹروں کے نام حذف

جموں و کشمیر سمیت اب ملک بھر میں شروع ہوگا ایس آئی آر، الیکشن کمیشن نے بتا دیا عمل کا آغاز کب ہوگا

الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر ریاستوں میں مزید 22 رول آبزرورز تعینات کر دیے

TAGGED:

ELECTORATE IN 9 STATES UTS SHRINK
SIR ELECTORATE SHRINK ECI
SIR VOTER ELECTION COMMISSION
SPECIAL INTENSIVE REVISION SIR
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.