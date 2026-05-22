راجیہ سبھا کی 24 خالی نشستوں کے لیے 18 جون کو انتخابات ہوں گے
الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ آٹھ جون ہے۔
Published : May 22, 2026 at 12:35 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے جمعہ کو مدھیہ پردیش، کرناٹک اور گجرات سمیت 10 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 24 نشستوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ ان انتخابات میں شامل ریاستوں میں آندھرا پردیش، گجرات، جھارکھنڈ، منی پور، میگھالیہ، راجستھان، اروناچل پردیش، اور میزورم شامل ہیں۔ ایوان بالا (راجیہ سبھا) میں موجودہ اراکین کی مدت اگلے دو ماہ کے اندر ختم ہونے والی ہے۔
الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق، راجیہ سبھا کی 24 سیٹوں میں سے گجرات، آندھرا پردیش اور کرناٹک سے چار چار سیٹیں ہیں۔ راجستھان اور مدھیہ پردیش سے تین تین؛ جھارکھنڈ سے دو؛ اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم سے ایک ایک۔
مدھیہ پردیش سے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر دگ وجے سنگھ کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ وہیں، کرناٹک میں راجیہ سبھا سے سابق وزیر اعظم اور جنتا دل (سیکولر) کے سینئر لیڈر ایچ ڈی دیوے گوڑا کے ساتھ ساتھ کانگریس کے قومی صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھرگے کی مدت بھی ختم ہونے والی ہے۔ انتخابات کا نوٹیفکیشن یکم جون کو جاری کیا جائے گا، اور کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ آٹھ جون ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ اگلے دن ہوگی۔ امیدواروں کے نام واپس لینے کی آخری تاریخ 11 جون ہے۔
ووٹنگ 18 جون کو ہوگی۔ ووٹنگ صبح 9:00 بجے شروع ہوگی اور شام 4:00 بجے تک جاری رہے گی۔ ووٹوں کی گنتی ووٹنگ ختم ہونے کے فوراً بعد کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس نے ہدایات جاری کی ہیں کہ بیلٹ پیپرز پر ترجیحات کو نشان زد کرنے کے لیے صرف انٹیگریٹڈ وائلٹ رنگ کے اسکیچ پین - جو ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے فراہم کردہ پہلے سے طے شدہ وضاحتیں ہیں، استعمال کیے جائیں۔ مذکورہ بالا انتخابات میں ترجیحات کو نشان زد کرنے کے لیے کوئی دوسرا قلم استعمال نہیں کیا جائے گا۔
کمیشن نے کہا کہ انتخابی عمل پر کڑی نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے، جن میں مبصرین کی تقرری بھی شامل ہے، تاکہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات میں آسانی ہو۔ یہی نہیں، کمیشن نے مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں راجیہ سبھا کی دو نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ سنیترا اجیت پوار (موجودہ مہاراشٹر کی نائب وزیر اعلیٰ) اور تمل ناڈو سے سی وی شانموگم کے استعفوں کے بعد انتخابات ضروری ہو گئے ہیں۔ ان سیٹوں کے لیے ووٹنگ 24 راجیہ سبھا سیٹوں کے انتخابات کے ساتھ ساتھ ہو گی۔
