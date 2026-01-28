ای سی آئی نے 'منظوری کے بغیر' ایس آئی آر افسران کے تبادلے پر مغربی بنگال حکومت کو لکھا خط
ای سی آئی نے کہا کہ کچھ عہدیداروں کے تبادلے کمیشن کی منظوری کے بغیر کیے گئے جوکہ اس کی ہدایات کی خلاف ورزی ہے۔
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے منگل کو مغربی بنگال حکومت کو ووٹر لسٹ آبزرور کے تبادلے کے بارے میں خط لکھا، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کی مشق کے دوران شامل کسی بھی افسر کو پیشگی منظوری کے بغیر ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔
مغربی بنگال کے چیف سکریٹری کو لکھے گئے خط میں الیکشن کمیشن کے سکریٹری ایس کے مشرا نے لکھا کہ "مجھے آپ کو مطلع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ کمیشن نے 27 اکتوبر 2025 کو اپنے خط کے ذریعے ریاست مغربی بنگال میں ایس آئی آر کا اعلان کیا۔
خط کے پیراگراف 4 دیگر چیزوں کے ساتھ یہ ہدایت دیتا ہے کہ ایس آئی آر کی مدت کے دوران چیف سیکرٹریز کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس عمل میں شامل کسی افسر کا کمیشن کی پیشگی منظوری کے بغیر تبادلہ نہ کیا جائے۔"
خط میں لکھا گیا کہ "مزید برآں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کمیشن نے اپنے 28 نومبر 2025 کے خط کے ذریعے 5 ڈویژنل کمشنروں کے ساتھ 12 ووٹر لسٹ آبزور کا تقرر کیا ہے۔ یہ افسران ایس آئی آر کے مقصد کے لیے الیکشن کمیشن میں ڈیمڈ ڈیپوٹیشن پر ہیں۔"
کمیشن کے نوٹس میں آیا ہے کہ حکومت مغربی بنگال نے بالترتیب یکم دسمبر 2025، 20 جنوری اور 21 جنوری کو نوٹیفکیشن کے ذریعے اشونی کمار یادو، آئی اے ایس، ڈبلیو بی: 2001 (الیکٹورل رول آبزرور برائے شمالی دیناج پور اور جنوبی دیناج پور)، رندھیر کمار، آئی اے ایس، ڈبلیو بی: 2006 (شمالی 24 پرگنہ اور کولکاتا شمال کے لیے ووٹر لسٹ آبزرور) اور سمیتا پانڈے، آئی اے ایس، ڈبلیو بی: 2005 (الیکٹورل رول آبزرور برائے مغربی بردھمان، پوربا بردھمان، اور بیر بھوم) کے محکمہ جاتی تبادلے/ تعیناتی کا حکم دیا ہے۔
تاہم، ان اہلکاروں کے تبادلے کے احکامات الیکشن کمیشن کی پیشگی منظوری کے بغیر جاری کیے گئے، جو کہ کمیشن کی 27 اکتوبر 2025 کی ہدایت کی خلاف ورزی ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے، "مذکورہ بالا معاملے کو دیکھتے ہوئے، مجھے کہنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ ٹرانسفر آرڈرز کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔
آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ مستقبل میں ایسے احکامات جاری کرنے سے پہلے کمیشن سے پیشگی منظوری حاصل کریں۔ اس سلسلے میں تعمیل 28 جنوری کو سہ پہر 3 بجے تک کمیشن کو بھیجی جا سکتی ہے۔" یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ووٹر لسٹ کی درستگی کے لیے ایس آئی آر اس وقت مغربی بنگال کے ساتھ ساتھ آٹھ دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام تین خطوں میں بھی جاری ہے۔
