الیکشن کمیشن نے عہدیداروں کے تبادلے اور تقرری سے متعلق انتخابات والی ریاستوں کو لکھا خط
آسام، کیرالہ، تمل ناڈو، مغربی بنگال اور پڈوچیری میں رواں سال اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔
Published : February 11, 2026 at 9:12 AM IST
نئی دہلی: مختلف ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے (UT) میں اسمبلی انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن نے ان انتخابات سے منسلک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کو انتخابات کے انعقاد میں شامل عہدیداروں کے تبادلے اور تعیناتی سے متعلق ہدایات جاری کی ہیں۔ آسام، کیرالہ، تمل ناڈو، مغربی بنگال اور پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات اس سال کے اوائل میں ہونے والے ہیں۔
اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی طرف سے چیف الیکٹورل افسران اور انتخابات والی ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام خطوں کے چیف سکریٹریوں کو خط بھیجے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ خط میڈیا کے ساتھ بھی ساجھا کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ "کمیشن ایک مستقل پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ پولنگ والی ریاست/یوٹی میں انتخابات کے انعقاد میں براہ راست ملوث اہلکاروں کو ان کے آبائی اضلاع یا ایسی جگہوں پر تعینات نہیں کیا جائے گا جہاں انہوں نے طویل وقت تک خدمات انجام دی ہوں۔"
خط میں کہا گیا ہے کہ "مذکورہ بالا ہدایات / افسران کے تبادلے کرتے وقت، ریاستی حکومت کے متعلقہ محکمے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ان کے آبائی اضلاع میں تعینات نہ ہوں۔ یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ کسی بھی ڈی ای او، آر او، اے آر او، پولیس انسپکٹر، سب انسپکٹر یا اس سے اوپر کے افسر کو اس ضلع میں دوبارہ تعینات یا برقرار نہیں رکھا جائے گا جہاں وہ گزشتہ اسمبلی انتخابات یا کسی ضمنی انتخابات کے دوران تعینات ہوئے تھے۔"
پول پینل نے کہا کہ اگر مندرجہ بالا ہدایات پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو، مخصوص کیس کو وجوہات کے ساتھ سی ای او کے ذریعے چھوٹ کے لیے کمیشن کو بھیجا جا سکتا ہے، اور اگر ضروری سمجھا گیا تو کمیشن ہدایات جاری کرے گا۔
مختلف ریاستوں میں انتخابی فہرستوں کے جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) یا ریاست آسام میں ووٹر لسٹوں کی نظرثانی میں مصروف افسران/ملازمین کے تبادلے کے احکامات چیف الیکٹورل آفیسر کی مشاورت سے ووٹر لسٹوں کی حتمی اشاعت کے بعد ہی جاری اور نافذ کیے جائیں گے۔ اگر خاص حالات میں منتقلی کی ضرورت ہو تو الیکشن کمیشن سے پیشگی منظوری درکار ہوتی ہے۔
الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات میں براہ راست ملوث کسی بھی افسر کو اپنے موجودہ ضلع (ریونیو ڈسٹرکٹ) میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر وہ اپنے آبائی ضلع میں تعینات ہیں اور انہوں نے گذشتہ چار برسوں کے دوران اس ضلع میں تین سال مکمل کر لیے ہیں، یا آسام، کیرالہ، تمل ناڈو اور مغربی بنگال کے لیے 31 مئی کو یا اس سے پہلے پڈوچیری کے لیے 30 جون کو پورے کر لیں گے۔ ضلع کے اندر عہدوں پر ترقیوں کو تین سال کی مدت کا حساب لگاتے وقت شمار کیا جائے گا۔
اس طرح پیراگراف 3 (ii) کی شرط کو پورا کرنے والے افسروں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، تاہم انہیں اسٹیٹ ہیڈ کوارٹر میں تعینات کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، چاہے وہ اسی ریونیو ضلع میں ہو۔
خط میں مزید کہا گیا ہے، "اوپر بیان کردہ الیکشن کمیشن کی پالیسیوں کے مطابق، کسی ایسے شخص کا متبادل تعینات کرنے سے پہلے ریاست کے چیف الیکشن آفیسر سے مشورہ کیا جائے گا جس کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ ان ہدایات کے تحت جاری ہونے والے ہر ٹرانسفر آرڈر کی ایک کاپی چیف الیکشن آفیسر کو فراہم کی جائے گی۔"
