بنگال حکومت پر ایس آئی آر کو پٹڑی سے اتارنے کی منصوبہ بند کوششوں کا الزام، الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں بیان
الیکشن کمیشن نے الزام لگایا کہ بنگال حکومت نے اس کی ہدایات کو نظر انداز کیا، نیز ایس آئی آر روکنے کیلئے حربے استعمال کیے۔
Published : February 10, 2026 at 7:55 AM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ مغربی بنگال میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کو پٹڑی سے اتارنے، ناکام بنانے اور اس میں رکاوٹ ڈالنے کی جان بوجھ کر اور منظم کوششیں کی جارہی ہیں۔
ایک اضافی حلف نامے میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ معاملہ سنگین آئینی تشویش کا باعث ہے۔ ایس آئی آر اس وقت بارہ ریاستوں میں جاری ہے۔ اس قسم کا تنازع، جس میں ریاست کی حکمراں پارٹی حکام کو رکاوٹیں ڈالنے اور دھمکیاں دینے میں سرگرم عمل ہے، صرف ریاست مغربی بنگال تک محدود ہے۔
بدقسمتی سے یہ 'اتحاد' صرف چند افراد تک محدود نہیں ہے۔ یہ کارروائیاں ظاہر کرتی ہیں کہ ریاست کی تمام اہم شخصیات ملوث ہیں۔ اس میں ریاستی حکومت، حکمراں جماعت کے کچھ منتخب نمائندے اور پارٹی عہدیدار سبھی شامل ہیں۔ حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کے ہتھکنڈے، خواہ وہ منصفانہ ہوں یا غلط، ایس آئی آر کے عمل کو روکنے یا سبوتاژ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ مسلسل رکاوٹیں اور مغربی بنگال حکومت کی طرف سے ایس آئی آر کے عمل کو پٹڑی سے اتارنے کی ٹھوس کوششیں سپریم کورٹ کی ہدایات کی براہ راست خلاف ورزی اور عدم تعمیل ہے۔ حلف نامہ میں کہا گیا کہ "ریکارڈ پر رکھے گئے شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ، اچھی طرح سے منصوبہ بند اور مربوط کارروائی کے ذریعے مغربی بنگال میں الیکشن کمیشن کے کی ایس آئی آر مہم کو پٹڑی سے اتارنے، مفلوج کرنے اور سبوتاژ کرنے کی دانستہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔"
الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگرچہ مغربی بنگال نے ایس آئی آر مہم میں اپنے جوابی حلف نامے میں الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کا وعدہ کیا ہے، لیکن زمینی حقیقت سپریم کورٹ کے سامنے کیے گئے اس پختہ وعدے سے بالکل مختلف ہے۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ زمین پر عدم تعاون، رکاوٹ، دھمکی اور مداخلت کے بار بار واقعات دیکھے گئے ہیں، اور یہ 19 جنوری 2026 کے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بھی جاری ہیں۔ کمیشن نے کہا کہ مغربی بنگال کے موجودہ وزیر اعلیٰ، اراکین پارلیمنٹ، اور حکمراں جماعت کے دیگر سیاسی عہدیداروں نے اس سلسلے میں عوامی سطح پر بیانات دیے اور اس عمل (ایس آئی آر) میں مداخلت کی۔
مزید پڑھیں: سپریم کورٹ میں ایس آئی آر پر سماعت، وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا: بنگال کو بنایا جا رہا ہے نشانہ، اگلی سماعت پیر کو
حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ دھمکیوں، تشدد اور سماعتوں میں زبردستی خلل ڈالنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اس میں ان دفاتر میں داخل ہونا جہاں قانونی سماعتیں ہو رہی تھیں، ووٹرز کی طرف سے جمع کرائے گئے فارم کو جلانا، اور انتظامی معلومات پر مشتمل سرکاری دستاویزات کو تباہ کرنا جیسے جیسے واقعات شامل ہیں۔
اس میں کہا گیا کہ "مغربی بنگال واحد ریاست ہے جہاں مرکزی حکومت کو مداخلت کرنی پڑی اور چیف الیکٹورل آفیسر کو سکیورٹی فراہم کرنی پڑی، جس کی ایس آئی آر سے گزرنے والی کسی دوسری ریاست میں ضرورت نہیں تھی۔" الیکشن کمیشن نے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے ایس آئی آر کے عمل کو روکنے سے انکار کر دیا تو ایس آئی آر کے خلاف عدم تعاون اور رکاوٹ کی ایک ٹھوس مہم چلائی گئی، جس کا مقصد آئینی فرائض انجام دینے والے آئینی ادارے کے کام کو پٹڑی سے اتارنا تھا۔
ای سی آئی نے کہا کہ "بعد میں، مغربی بنگال حکومت نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایات کو صریح طور پر نظر انداز کیا۔ اس میں عہدیداروں کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے یا ان پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے میں ناکامی، عہدیداروں کے تبادلے/معطلی کے لیے ای سی آئی کی درخواستوں پر عمل کرنے میں ناکامی، اور عہدیداروں کے بار بار تقرری کی تعمیل کرنے میں ناکامی شامل ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: چیف الیکشن کمشنر مغرور اور جھوٹا، ایس آئی آر پر دہلی میں سی ای سی سے ملاقات کے بعد ممتا بنرجی کا بیان
اس میں کہا گیا ہے کہ حکمران جماعت کے سینئر لیڈروں کی طرف سے عوامی اشتعال انگیز تقاریر سے صورت حال مزید خراب ہو گئی ہے، جس میں کھل کر ای سی آئی اور ایس آئی آر کے عمل پر حملہ کیا گیا ہے۔ حلف نامے میں کہا گیا کہ "اس سے قدرتی طور پر سماعت کے مراکز پر حملے، سرکاری دفاتر کی توڑ پھوڑ، ووٹرز/بی ایل اے کے ذریعے جمع کرائے گئے قانونی فارمز کو جلانا، مائیکرو آبزرورز کو دھمکیاں، اور بوتھ لیول افسران، مائیکرو آبزرور، اے ای آر اوز، اور سماعت میں مصروف دیگر عملے کے خلاف تشدد کے واقعات رونما ہوئے۔"
الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر ایف آئی آر درج کریں اور الیکشن کمیشن کی درخواست کے مطابق تعمیل رپورٹ پیش کریں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ "تمام سیاسی اور انتظامی ایگزیکٹو افسران بشمول چیف سکریٹری اور حکومت مغربی بنگال کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ای سی آئی کی ہدایات پر عمل درآمد کریں اور تعمیل رپورٹ پیش کریں۔"
