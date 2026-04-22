الیکشن کمیشن نے تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں 1000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ضبط کی
کمیشن نےضابطہ اخلاق کے نافذہونے کے بعد سے نگرانی تیز کر دی ہے۔کمیشن کے مطابق، کل 5,011 سے زیادہ فلائنگ اسکواڈ ٹیمیں تعینات کی گئی
Published : April 22, 2026 at 7:55 PM IST
نئی دہلی: تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں انتخابی مہم کے دوران ضبط کی گئی اشیاء کی مالیت 1000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے بدھ کے روز کہا کہ مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں انتخابی مہم کے دوران ضبط کی گئی اشیاء کی مالیت بشمول نقدی، منشیات اور شراب جو ووٹروں کو لبھانے کے لیے استعمال کی گئی تھی، ایک ہزار کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔
کمیشن نے کہا کہ 26 فروری کو انتخابی مہم ضبطی انتظامی نظام کے فعال ہونے کے بعد سے، نافذ کرنے والے اہلکاروں نے دونوں ریاستوں میں 1,072.13 کروڑ روپے کی مفت اور پرکشش اشیاء ضبط کی ہیں۔ یہ کارروائی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے نافذ ہونے کے بعد کی گئی۔
کمیشن نے ضابطہ اخلاق کے نافذ ہونے کے بعد سے نگرانی تیز کر دی ہے۔ کمیشن کے مطابق، کل 5,011 سے زیادہ فلائنگ اسکواڈ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں، جن میں مغربی بنگال میں 2,728 اور تمل ناڈو میں 2,283 شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شکایت موصول ہونے کے دو گھنٹے کے اندر تمام کارروائیاں کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
تمل ناڈو کی چیف الیکٹورل آفیسر ارچنا پٹنائک نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ریاست میں گاڑیوں کی جانچ کے دوران 543 کروڑ روپے کی نقدی ضبط کی ہے۔ اس کے علاوہ قیمتی سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ آئندہ انتخابات کے لیے ریاست کی تیاریوں پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مختلف خلاف ورزیوں کے لیے 163 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، جب کہ سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل نے مختلف پلیٹ فارمز سے 2,180 یو آر ایل کو ہٹا دیا ہے۔
کمیشن نے انتخابی شفافیت کو برقرار رکھنے میں شہریوں اور سیاسی جماعتوں کے کردار پر بھی روشنی ڈالی اور انہیں سی وجل پلیٹ فارم کے ذریعے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کی اطلاع دینے کی ترغیب دی۔
کمیشن کے مطابق مغربی بنگال میں 27.48 کروڑ روپے کی نقدی ضبط کی گئی، جبکہ 102.45 کروڑ روپے کی 39,31,463 لیٹر شراب ضبط کی گئی۔ 108.11 کروڑ روپے کی منشیات اور 55.88 کروڑ روپے کی قیمتی دھاتیں بھی ضبط کی گئیں۔ مزید برآں، مفت اور دیگر ترغیبات سب سے زیادہ قیمتی تھیں، جن کی رقم 178.84 کروڑ روپئےتھی۔ تمل ناڈو میں، 100.19 کروڑ روپے کی نقدی ضبط کی گئی، جبکہ 3.85 کروڑ روپے کی 1,17,713 لیٹر شراب ضبط کی گئی۔ 76.72 کروڑ روپے کی منشیات اور 159.31 کروڑ روپے کی قیمتی دھاتیں بھی ضبط کی گئیں۔ مزید برآں، مفت اور دیگر ترغیبات سب سے زیادہ قیمتی تھیں، جن کی رقم 259.14 کروڑ روپئے تھی۔
تمل ناڈو میں ضبط کی جانے والی اشیاء میں 127.67 کروڑ روپے نقد، تقریباً 41,000 لیٹر شراب (106.3 کروڑ روپے)، تقریباً 184 کروڑ روپے کی منشیات، اور 215 کروڑ روپے کی قیمتی دھاتیں جیسے سونے اور چاندی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اطلاع دی کہ اہلکاروں نے 418 کروڑ روپے کی مفت چیزیں بھی ضبط کیں۔
تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں 57.3 ملین سے زیادہ ووٹر 4,023 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ اس انتخابی مقابلے میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کی مرکزی پارٹی دراوڑ منیترا کزگم (ڈی ایم کے) اور آل انڈیا انا دراوڑ منیترا کزگم (اے آئی اے ڈی ایم کے) آمنے سامنے ہیں۔ جہاں ڈی ایم کے اقتدار برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، وہیں اے آئی اے ڈی ایم کے پانچ سال اپوزیشن میں رہنے کے بعد اقتدار میں واپسی کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔
وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے صدر ایم کے اسٹالن نے تمل ناڈو کو جنوبی ایشیا میں ایک ماڈل ریاست میں تبدیل کرنے کا وعدہ کیا ہے جبکہ اے آئی اے ڈی ایم کے، کے جنرل سکریٹری ای کے پلانی سوامی نے پہلی بار ووٹ دینے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غلط امیدوار کو منتخب نہ کریں۔
وجے تمل ناڈو ویٹری کزگم (ٹی وی کے) کے بانی، پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ چنئی کے پیرمبور اور تروچیراپلی ایسٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وجے نے پلانی سوامی پر طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا سابق وزیر اعلیٰ اپنے آبائی ضلع سیلم سے باہر کسی حلقے سے جیت سکتے ہیں۔