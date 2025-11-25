ETV Bharat / bharat

مختلف ریاستوں میں بی ایل او کی اموات، اپوزیشن برہم، الیکشن کمیشن نے رپورٹ طلب کی

بی ایل او ایک مقامی سرکاری یا نیم سرکاری اہلکار ہے جو مقامی ووٹرز کو اچھی طرح جانتا ہے۔

الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر کے درمیان مختلف ریاستوں میں بی ایل او کی موت کی رپورٹ طلب کی
الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر کے درمیان مختلف ریاستوں میں بی ایل او کی موت کی رپورٹ طلب کی (Image : IANS)
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) سے مختلف ریاستوں میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے دوران بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل او) کی حالیہ اموات کے بارے میں رپورٹ طلب کی ہے۔

جن ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پولنگ پینل ایس آئی آر کر رہا ہے ان میں انڈمان اور نکوبار، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، لکشدیپ، مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری شامل ہیں۔

رپورٹ کے مطابق، ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے میں مصروف متعدد بی ایل او کی مبینہ طور پر مغربی بنگال، کیرالہ اور مدھیہ پردیش سمیت مختلف ریاستوں میں جاری مشق کی وجہ سے کام کے بوجھ کے دباؤ کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ ای سی آئی کے مطابق، کل 532,828 بی ایل او نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابی فہرستوں کے جاری ایس آئی آر میں مصروف ہیں۔

بی ایل او کون ہیں؟

بی ایل او مقامی حکومت یا نیم سرکاری اہلکار ہوتا ہے جو مقامی ووٹرز کو اچھی طرح جانتا ہے اور عام طور پر اسی پولنگ ایریا میں ووٹر ہوتا ہے۔ یہ شخص ووٹر فہرست کو اپ ڈیٹ کرنے میں مدد کے لیے اپنے مقامی علم کا استعمال کرتا ہے۔ بی ایل اوز نچلی سطح پر پولنگ پینل کے نمائندوں کے طور پر کام کرتے ہیں، رول کی تبدیلی کے عمل میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور اپنے تفویض کردہ پولنگ ایریا کے لیے ووٹر رول سے متعلق درست فیلڈ معلومات اکٹھا کرتے ہیں۔

عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کے سیکشن 13B (2) کے مطابق، بی ایل او کا تقرر سرکاری، نیم سرکاری، یا بلدیاتی عہدیداروں کے عہدے سے کیا جاتا ہے۔ ایک بی ایل او کو ووٹر فہرست کے ایک حصے کی نگرانی کا کام سونپا گیا ہے۔

بی ایل اوز ووٹ کے اندراج میں اہل شہریوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ووٹر لسٹ میں اندراجات شامل کرنے، حذف کرنے اور درست کرنے کے لیے مختلف فارم فراہم کرتے ہیں، جسمانی تصدیق کرتے ہیں، اور الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر (ای آر او ) کو رپورٹیں جمع کراتے ہیں۔

بی ایل اوز، مقامی رہائشیوں اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت سے، قانونی طریقہ کار کے بعد، مردہ، شفٹ شدہ یا ڈپلیکیٹ ووٹرز کی شناخت کرتے ہیں جنہیں ووٹر لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔

'سی ای او معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں'

مختلف ریاستوں میں بی ایل اوز کی مبینہ موت کا حوالہ دیتے ہوئے، مبینہ طور پر انتخابی فہرست کے ایس آئی آر سے متعلق ان کے فرائض سے متعلق کام کے بوجھ کے دباؤ کی وجہ سے، ای سی آئی کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ای سی آئی نے متعلقہ سی ای اوز سے اس معاملے کو دیکھنے کو کہا ہے۔"

انہوں نے مزید کہا، "سی ای او اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز (ڈی ای اوز) سے رپورٹ طلب کی جا رہی ہے۔" ذرائع نے انکشاف کیا کہ پوری کارروائی مکمل ہونے کے بعد، سی ای او اس معاملے سے متعلق اپنی متعلقہ ریاستی رپورٹس پول پینل کو پیش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا، "ای سی آئی اس معاملے کو اچھی طرح سے دیکھے گا۔" ای سی آئی کے ذرائع نے یہ بھی واضح کیا کہ پول پینل بی ایل او کو ان کے فرائض کی انجام دہی میں مزید مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ کیرالہ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر رتن کیلکر نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک حالیہ آڈیو پیغام کا نوٹس لیتے ہوئے جس میں ایک بی ایل او نے ووٹر لسٹ کے ایس آئی آر سے متعلق اپنی ذمہ داریوں پر تناؤ کا اظہار کیا تھا، پیر کو بی ایل او سے اپنی شکایات کو دور کرنے کے لیے بات کی۔

بات چیت کے دوران اینٹونی ورگیس نے بی ایل او کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پولنگ پینل کے مطابق، اگر وہ چاہیں تو انہیں اپنی ایس آئی آر کی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونے کا اختیار دیا گیا تھا۔ چیف ایگزیکٹیو آفیسر نے انہیں یقین دلایا کہ انہیں اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تمام ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔ ورگیز کے سپورٹ سسٹم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، ضلعی انتظامیہ نے ایس آئی آر سے متعلقہ سرگرمیوں کو مؤثر طریقے سے انجام دینے میں ان کی مدد کے لیے اضافی اہلکار تعینات کیے ہیں۔

بی ایل اوز کی مبینہ ہلاکت پر اپوزیشن جماعتوں کی برہمی

حزب اختلاف کی جماعتوں نے بی ایل او کی مبینہ ہلاکتوں پر الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بی ایل او کی مبینہ ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، "ایس آئی آر کی آڑ میں ملک بھر میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ تین ہفتوں میں 16 بی ایل او اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ہارٹ اٹیک، تناؤ، خودکشی ایس آئی آر اصلاح نہیں ہے، یہ ایک اصلاحی عمل ہے۔"

مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور آل انڈیا ترنمول کانگریس کی چیئرپرسن ممتا بنرجی نے پہلے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا تھا، "نام نہاد الیکشن کمیشن آف انڈیا کے غیر منصوبہ بند، مسلسل کام کے بوجھ کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ایک ایسا عمل جس میں پہلے تین سال لگتے تھے، اب سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انتخابات سے پہلے دو ماہ میں مکمل ہو رہا ہے، غیر انسانی دباؤ ڈال کر"۔ انہوں نے پولنگ پینل سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ریاست میں ووٹر فہرستوں کی ایس آئی آر فوری طور پر کرائیں۔

