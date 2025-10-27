15 ریاستوں میں ایس آئی آر کی تیاریاں! آج اعلان متوقع، الیکشن کمیشن کرے گا پریس کانفرنس
الیکشن کمیشن آج SIR سے متعلق پریس کانفرنس کرے گا۔ امکان ہیکہ ملک بھر میں ووٹر لسٹوں پر نظر ثانی کا اعلان کیا جائے گا۔
Published : October 27, 2025 at 7:04 AM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) پیر کو کئی ریاستوں میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی (SIR) کے سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار شام 4:15 بجے قومی دارالحکومت نئی دہلی کے وگیان بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ کمیشن کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "پریس کانفرنس ایس آئی آر سے متعلق ہے۔ سی ای سی گیانش کمار پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔"
انہوں نے کہا، "ایس آئی آر کا اعلان 10 سے 15 ریاستوں میں کیے جانے کا امکان ہے، جن میں وہ ریاستیں بھی شامل ہیں جہاں اگلے سال انتخابات ہونے والے ہیں۔"
اگلے سال آسام سمیت مختلف ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ حال ہی میں، الیکشن کمیشن نے SIR پر تبادلہ خیال کے لیے انڈیا انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ الیکٹورل مینجمنٹ (IIIDEM) میں چیف الیکٹورل آفیسرز (CEOs) کی دو روزہ کانفرنس بلائی۔ تمام ریاستوں میں ایس آئی آر کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔
الیکشن کمیشن نے چیف الیکٹورل افسران کو ہدایت دی کہ وہ اپنی متعلقہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر کی تیاریوں کو حتمی شکل دیں۔ کانفرنس کے دوران، الیکشن کمیشن نے ریاست یا مرکز کے زیر انتظام علاقے میں موجودہ ووٹروں کو سابقہ ایس آئی آر کے ساتھ ملانے کے لیے سی ای اوز کو پہلے جاری کردہ ہدایات پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مزید برآں، الیکشن کمیشن نے انتخابی پابند ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں جیسے آسام، تمل ناڈو، پڈوچیری، کیرالہ اور مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل افسران کے ساتھ انفرادی طور پر بات چیت کی۔
انڈیا انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ الیکٹورل مینجمنٹ کانفرنس 10 ستمبر 2025 کو منعقد ہونے والی ایس آئی آر پریپریٹری کانفرنس کی پیروی کے طور پر منعقد کی گئی تھی، جس کے دوران تمام ریاستوں یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے ووٹروں کی تعداد، آخری ایس آئی آر کی اہلیت کی تاریخ اور آخری مکمل شدہ ایس آئی آر کے مطابق اپنی متعلقہ ریاست یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر لسٹ کے بارے میں جامع پیشکشیں کیں۔
الیکشن کمیشن نے حال ہی میں اسمبلی انتخابات کے اعلان سے عین قبل بہار میں ووٹر لسٹوں کی ایس آئی آر کی ہے۔ اس پر اپوزیشن کی طرف سے شدید تنقید کی گئی، جنہوں نے اس عمل پر غریبوں اور مزدوروں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کرنے کا الزام لگایا۔ تاہم الیکشن کمیشن نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔
