ملک کی 12 ریاستوں میں ایس آئی آر آج سے شروع ہوگا، جانیں ریاستوں کے نام، 'ووٹر لسٹ میں تبدیلی ضروری'

ملک کی 12 ریاستوں میں ایس آئی آر آج سے شروع ہوگا، جانیں ریاستوں کے نام، 'ووٹر لسٹ میں تبدیلی ضروری'
سی ای سی نےبتایا کہ بی ایل او ہر گھر کا تین بار دورہ کریں گے۔ووٹرز سے ملیں گے اور ناموں کی تصدیق کریں گے
Published : October 27, 2025 at 5:26 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار نے پیر کو ملک میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظر ثانی (ایس آئی آر) کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر مشق دوسرے مرحلے میں 12 ریاستوں میں کی جائے گی۔
دہلی کے وگیان بھون میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا، "آج ہم یہاں خصوصی گہری نظر ثانی کی مشق کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے لیے موجود ہیں۔ میں بہار کے ووٹروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور 7.5 کروڑ ووٹروں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک کامیاب ایس آئی آر میں حصہ لیا۔ کمیشن نے تمام 36 ریاستوں کے انتخابی عہدیداروں سے بھی ملاقات کی اور پورے عمل پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔"
#WATCH | Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " ...the second phase of sir (special intensive revision) is about to be carried out in 12 states="" uts." pic.twitter.com/bKE65UFDay— ANI (@ANI) October 27, 2025
سی ای سی نے کہا، " ایس آئی آر کا دوسرا مرحلہ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔" گیانیش کمار نے کہا، "جن ریاستوں میں ایس آئی آر کرایا جائے گا، ووٹروں کی فہرستیں آج آدھی رات کو منجمد کر دی جائیں گی۔ بعد میں ووٹروں کو تمام تفصیلات کے ساتھ مخصوص گنتی فارم دیے جائیں گے۔"
انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر کا دوسرا مرحلہ نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منعقد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ اس عمل کا مقصد اہل ووٹرز کو فہرست میں شامل کرنا اور انتخابی فہرستوں سے نااہل ووٹرز کو نکالنا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے نوٹ کیا کہ ملک میں آخری اسپیشل انٹینسیو نظرثانی 21 سال قبل کی گئی تھی۔ تبدیلیاں اب ضروری ہیں۔
الیکشن کمشنر نے بتایا کہ بی ایل او ہر گھر کا تین بار دورہ کریں گے۔ اس دوران وہ ووٹرز سے ملیں گے اور فہرست میں ان کے ناموں کی تصدیق کریں گے، انہیں ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کرنے کا فارم دیں گے۔ وہ لوگ جو دن میں گھر سے باہر رہتے ہیں یا دفتر جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے نام آن لائن شامل کر سکیں گے۔ نئی ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے پہلے مرحلے میں ووٹرز کو کوئی دستاویز فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہیں صرف یہ بتانا ہوگا کہ 2003 کی ووٹر لسٹ میں ان کا نام تھا یا نہیں اور اگر ان کا نام نہیں تھا تو ان کے والدین کا نام تھا۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر تمام ریاستوں کی 2003 کی ووٹر لسٹ دیکھی جا سکتی ہے۔
پولنگ اہلکاروں کی ٹریننگ کل سے شروع ہوگی
سی ای سی نے اعلان کیا کہ ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ اہلکاروں کی تربیت منگل سے شروع ہوگی۔ گیانیش کمار نے کہا، "تمام چیف الیکٹورل افسران اور ڈسٹرکٹ الیکٹورل افسران کو بدھ تک سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرنے اور ایس آئی آر کے عمل کے بارے میں بریف کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔"
پولنگ بوتھ کی تعداد میں بھی تبدیلی کی جائے
پولنگ بوتھ کی تعداد میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ الیکشن کمشنر نے واضح کیا کہ اب کوئی ایک بوتھ ایک ہزار سے زیادہ ووٹرز کو نہیں رکھ سکتا۔ نتیجتاً پولنگ بوتھوں کی تعداد میں بھی خصوصی نظر ثانی کے بعد تبدیلی کی جائے گی، تاکہ کہیں بھی ووٹرز کا ہجوم نہ ہو۔
ان ریاستوں میں ہوگا ایس آئی آر
ایس آئی آر کو ان ریاستوں میں لاگو کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے انڈمان اور نکوبار، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کیرالہ، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، پڈوچیری، راجستھان، تمل ناڈو، اتر پردیش اور مغربی بنگال میں ایس آئی آر کا اعلان کیا ہے۔
ایس آئی آر کا انعقاد 21 سال پہلے ہوا تھا
چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ ملک میں آخری ایس آئی آر 21 سال قبل کرایا گیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ تمام اہل ووٹرز کو ایس آئی آر میں شامل کیا جائے گا اور نا اہل ووٹرز کو فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ اس حوالے سے کئی میٹنگز ہو چکی ہیں جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی ووٹرز کو روکنے کے لیے انتخابات سے قبل ایس آئی آر کا انعقاد بہت ضروری ہے۔