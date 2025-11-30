آسام میں ایس آر کے بیچ الیکشن کمیشن نے بی ایل اوز کی تفصیلات عام کر دیں
ای سی آئی ذرائع کے مطابق بی ایل او کی تفصیلات آسام کے چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔
Published : November 30, 2025 at 10:36 AM IST
نئی دہلی: آسام میں ووٹر لسٹ کی "خصوصی نظر ثانی" (ایس آر) کے بیچ ریاستی الیکشن کمیشن نے ووٹروں کی سہولت کے لیے بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل اوز) کے بارے میں تفصیلات عام کر دی ہیں۔ واضح رہے کہ آسام میں ایس آئی آر نہیں کرایا جا رہا ہے، بلکہ ایک ایس آر (اسپیشل رویژن) ہو رہا ہے۔
آسام میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کا باقاعدہ عمل 22 نومبر کو شروع ہوا۔ اس کام کے ایک حصے کے طور پر بی ایل اوز فی الحال ریاست بھر میں ووٹروں کی تصدیق کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں۔ آسام میں الیکشن کمیشن کے حکم کے بعد یہ خصوصی نظرثانی کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے آخری تاریخ 1 جنوری 2026 مقرر کی گئی ہے۔ اس میں مہم میں ریاست کے کل 25,202,775 ووٹروں کا احاطہ کیا جائے گا۔
الیکشن کمیشن کے مطابق ریاست میں کل 29,656 بی ایل او اس جاری کام میں مصروف ہیں۔ بی ایل او مقامی، سرکاری یا نیم سرکاری اہلکار ہوتے ہیں جو مقامی ووٹرز کو جانتے ہیں، عام طور پر وہ اسی پولنگ ایریا کے ووٹر ہوتے ہیں۔ وہ ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنے میں مدد کے لیے اپنی مقامی مہارت کا استعمال کرتے ہیں۔
وہ نچلی سطح پر الیکشن کمیشن کے نمائندے کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ اپنے تفویض کردہ پولنگ ایریا کے لیے ووٹر فہرست سے متعلق درست فیلڈ جانکاری اکٹھا کرتے ہیں۔ آسام میں خصوصی نظرثانی کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے ذرائع نے سنیچر کو ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "خصوصی نظرثانی میں مصروف بی ایل اوز کے بارے میں جانکاری کو عام کر دی گئی ہے۔ یہ رائے دہندگان کی سہولت کے لیے کیا جا رہا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ بی ایل او کی تفصیلات آسام کے چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا، "آسام کے 126 اسمبلی حلقوں کے بی ایل اوز کی تفصیلات ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ فہرست میں بی ایل اوز کے نام، ان کے رابطہ نمبر، پولنگ اسٹیشن کے نام، اور وہ اسمبلی حلقے شامل ہیں جہاں وہ کام کر رہے ہیں۔"
الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ کوئی بھی ووٹر اپنے بی ایل او کی تفصیلات ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "آسام میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے دوران کسی بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگ ان معلومات کا استعمال کر سکتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے عوام کی سہولت کے لیے پچھلی ووٹر لسٹ بھی دستیاب کرا دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے کہا، "آسام میں خصوصی نظرثانی کامیابی سے جاری ہے۔ اب تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ہے۔" جاری خصوصی نظر ثانی کے ایک حصے کے طور پر بی ایل اوز کو پہلے سے بھرا ہوا بی ایل او رجسٹر فراہم کر دیا گیا ہے۔
اس میں گھر گھر جا کر تصدیق کے لیے ان کے تفویض کردہ علاقوں میں موجودہ ووٹرز کی معلومات شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ خصوصی نظرثانی کے شیڈول کے مطابق ڈرافٹ ووٹر لسٹ 27 دسمبر کو شائع کی جائے گی۔
اس سے قبل ریاستی الیکشن کمیشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی کے عمل میں خاص طور پر دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کے دوران بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ فائلنگ کی مدت 27 دسمبر سے شروع ہوگی اور 22 جنوری تک جاری رہے گی۔ دعووں پر دو فروری تک کارروائی کی جائے۔
ریاستی الیکشن کمیشن نے کہا، "شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے، ای آر او کے فیصلے کے خلاف اپیل کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے۔ ای آر او کے کسی بھی فیصلے کے خلاف ضلع مجسٹریٹ کے پاس اپیل کی جا سکتی ہے اور پہلے اپیل افسر کے فیصلے کے خلاف دوسری اپیل چیف ایگزیکٹو آفیسر، آسام کے سامنے مقررہ وقت کے اندر اور مقررہ طریقے سے کی جا سکتی ہے۔" حتمی ووٹر لسٹ 10 فروری کو شائع کی جائے گی۔
