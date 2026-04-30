ای سی آئی نے گنتی کے مراکز پر سیکورٹی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کیو آر پر مبنی تصویری شناختی کارڈ کا نظام متعارف کرایا

ای سی آئی نے گنتی کے مراکز پر سیکورٹی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کیو آر پر مبنی تصویری شناختی کارڈ کا نظام متعارف کرایا
الیکشن کمیشن نے 4 مئی کو ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے لیے کیو آر کوڈ پر مبنی فوٹو آئی ڈی سسٹم شروع کیا ہے۔
Published : April 30, 2026 at 6:05 PM IST
نئی دہلی: مختلف ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں منصفانہ انتخابات کرانے کی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جمعرات کو کہا کہ اس نے گنتی کے مقامات پر سیکورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کیو آر کوڈ پر مبنی تصویر کی شناخت کا نظام متعارف کرایا ہے۔
الیکشن کمیشن نے کہا گنتی کے مقام پر کسی بھی غیر مجاز شخص کے داخل ہونے کے امکان کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے ای سی آئی نیٹ پر کیو آر کوڈ پر مبنی تصویر کی شناخت کا نظام متعارف کرایا ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ آسام، کیرالہ، تمل ناڈو، مغربی بنگال اور پڈوچیری میں ہونے والے اسمبلی انتخابات اور پانچ ریاستوں میں سات اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے لیے 4 مئی کو ووٹوں کی گنتی شروع ہونے کے بعد، یہ نظام مستقبل کے تمام عام اور لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کے ضمنی انتخابات میں بھی لاگو کیا جائے گا۔
اس نئے نظام کا تذکرہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ پہل پچھلے ایک سال میں اس کی طرف سے اٹھائے گئے 30 سے زیادہ اقدامات کی ایک سیریز کا حصہ ہے، جس میں بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل او) کے لیے معیاری کیو آر کوڈ پر مبنی تصویری شناختی کارڈ کا تعارف بھی شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ گنتی کے مقام پر شناخت کی تصدیق کے لیے تین درجے کا سیکورٹی نظام قائم کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے درجے پر آر او کی طرف سے جاری کردہ تصویری شناختی کارڈز کو دستی طور پر چیک کیا جائے گا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ کاؤنٹنگ ہال کے قریب تیسرے اور سب سے اندرونی سیکیورٹی زون میں کیو آر کوڈ اسکیننگ کے ذریعے کامیاب تصدیق کے بعد ہی داخلے کی اجازت دی جائے گی۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ نئے کیو آر کوڈ پر مبنی تصویری شناختی کارڈ ان افراد پر لاگو ہوں گے جنہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے گنتی کے مقام اور ہال میں داخلے کے لیے اختیار دیا ہے، جن میں ریٹرننگ آفیسرز، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز، گنتی کا عملہ، تکنیکی عملہ، امیدوار، انتخابی ایجنٹس اور کاؤنٹنگ ایجنٹس وغیرہ شامل ہیں۔
مزید برآں، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کہا کہ ہر ایک گنتی کے مقام پر کاؤنٹنگ ہال کے قریب ایک میڈیا سنٹر قائم کیا جائے گا تاکہ مجاز میڈیا والوں کو رکھا جا سکے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کی موجودہ ہدایات کے مطابق، میڈیا اہلکاروں کو الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اجازت نامے کی بنیاد پر داخلے کی اجازت جاری رہے گی۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ ضلعی الیکشن افسران اور ریٹرننگ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس نظام کے ہموار نفاذ کے لیے تمام ضروری انتظامات کریں جس میں ہموار اور محفوظ رسائی کنٹرول کو یقینی بنانے کے لیے مقررہ چوکیوں پر تربیت یافتہ اہلکاروں کی تعیناتی بھی شامل ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ تمام چیف الیکٹورل آفیسرز، ڈسٹرکٹ الیکٹورل آفیسرز، ریٹرننگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گنتی کے عمل میں شفافیت، سیکورٹی اور کارکردگی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ان ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔