ایس آئی آر کا شیڈول پانچ ریاستوں اور ایک مرکز کے زیرِ انتظام علاقہ میں تبدیل، الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان

ایس آئی آر کا شیڈول پانچ ریاستوں اور ایک مرکز کے زیرِ انتظام علاقہ میں تبدیل، الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان
تمل ناڈو، گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اتر پردیش اور انڈمان و نکوبار جزائر کےلیے ایس آئی آر کے شیڈول پر نظر ثانی کی گئی۔
Published : December 11, 2025 at 5:24 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے جمعرات کے روز خصوصی انسینٹو ریویژن (ایس آئی آر) کے جاری شیڈول میں اہم تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ تمل ناڈو، گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اتر پردیش اور جزائر انڈمان و نکوبار کے چیف الیکٹورل آفیسرز کی درخواستوں کی بنیاد پر کیا گیا۔
اس وقت ایس آئی آر کا دوسرا مرحلہ، جس کا مقصد ووٹر لسٹ کی شفافیت کو یقینی بنانا ہے، ملک کی 9 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیرِ انتظام علاقوں میں جاری ہے۔ اس میں آئندہ انتخابات کی جانب بڑھنے والی ریاستیں بھی شامل ہیں، جیسے کہ مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری۔
کمیشن کے مطابق، نظرِ ثانی شدہ شیڈول کے تحت تمل ناڈو اور گجرات میں اندراج کا عمل 14 دسمبر کو مکمل ہوگا جبکہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ 19 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور انڈمان و نکوبار میں اندراج کی مدت 18 دسمبر تک بڑھا دی گئی ہے، اور ان کی ڈرافٹ ووٹر لسٹ 23 دسمبر کو شائع ہوگی۔ اتر پردیش کے لیے اندراج کی مدت میں سب سے زیادہ توسیع کی گئی ہے، اور اب یہ 26 دسمبر تک جاری رہے گی، جبکہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ 31 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔
اس سے قبل ان ریاستوں اور یو ٹی کے لیے آخری تاریخ 11 دسمبر اور ڈرافٹ لسٹ کی اشاعت کی تاریخ 16 دسمبر مقرر تھی۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق، گوا، پڈوچیری، لکشدیپ، راجستھان اور مغربی بنگال میں اندراج کا عمل آج ختم ہو رہا ہے اور ان کی ڈرافٹ ووٹر لسٹ 16 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ کیرالہ کے لیے شیڈول پہلے ہی تبدیل کیا جا چکا ہے، جہاں اندراج کا عمل 18 دسمبر کو مکمل ہوگا اور ڈرافٹ لسٹ 23 دسمبر کو شائع کی جائے گی۔
کمیشن نے تمام اہل شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ووٹر فہرست میں اپنا نام شامل کروانے میں تاخیر نہ کریں۔ نئے ووٹرز سے فارم 6 اور مطلوبہ ڈیکلریشن پُر کرکے اسے بی ایل او کے پاس جمع کرانے یا ای سی آئی نیٹ ایپ ECINet App اور ویب سائٹ voters.eci.gov.in کے ذریعے آن لائن جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حتمی ووٹر لسٹ فروری 2026 میں شائع کی جائے گی۔