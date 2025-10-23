الیکشن کمیشن نے تمام ریاستوں کو ووٹر لسٹ کے ایس آئی آر کی تیاری کرنے کی ہدایت دی
ای سی آئی نے چیف الیکٹورل افسران کو ہدایت کی کہ وہ ایس آئی آر کے لیے اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دیں۔
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جمعرات کو چیف الیکٹورل آفیسرز کو ہدایت دی کہ وہ اپنی متعلقہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کی تیاریوں کو حتمی شکل دیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ ہدایات نئی دہلی میں انڈیا انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ الیکٹورل مینجمنٹ (آئی آئی آئی ڈی ای ایم) میں سی ای اوز کی دو روزہ کانفرنس کے اختتامی دن جاری کیں۔
اس کانفرنس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کی موجودگی میں کی۔ کانفرنس کے دوران، ای سی آئی نے ریاستوں یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں موجودہ ووٹروں کو سابقہ ایس آئی آر کے ساتھ ملانے کے لیے چیف الیکٹورل افسران کو جاری کی گئی پہلے کی ہدایات پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
ECI's two-day Conference of CEOs on SIR preparedness concludes— ANI (@ANI) October 23, 2025
The Commission directed the CEOs to finalise their preparations for the Special Intensive Revision (SIR) in their respective States/UTs. After the presentations by senior officers of the Commission on the SIR… pic.twitter.com/x5Qza6hK9P
الیکشن کمیشن نے انتخابات میں حصہ لینے والی ریاستوں یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں آسام، تمل ناڈو، پڈوچیری، کیرالہ اور مغربی بنگال کے چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ بھی ذاتی طور پر بات چیت کی۔
یہ کانفرنس 10 ستمبر 2025 کو منعقد ہونے والی ایس آئی پریپریٹری کانفرنس کی پیروی کے طور پر منعقد کی گئی تھی۔ اس دوران تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے گزشتہ مکمل ایس آئی آر کے مطابق اپنی اپنی ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹرز کی تعداد، حتمی ایس آئی آر کی اہلیت کی تاریخ، اور ووٹر لسٹ کے بارے میں تفصیلی پیشکشیں فراہم کیں۔
قابل ذکر ہے کہ بہار میں اسمبلی انتخابات کے اعلان سے قبل ایس آئی آر کا انعقاد کیا گیا تھا۔ بہار میں اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں 6 اور 11 نومبر کو ہوں گے، ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔
بہار میں 2020 کے اسمبلی انتخابات میں، بی جے پی اور جے ڈی یو کی زیرقیادت این ڈی اے نے 125 سیٹیں جیتی ہیں، جب کہ آر جے ڈی اور کانگریس کی قیادت میں گرینڈ الائنس نے 110 سیٹیں جیتی ہیں، دیگر پارٹیوں نے آٹھ سیٹیں جیتی ہیں۔ آر جے ڈی 75 اسمبلی سیٹیں جیت کر واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ بی جے پی نے 74 اور جے ڈی یو نے 43 سیٹیں حاصل کیں۔