الیکشن کمیشن نے تمام ریاستوں کو ووٹر لسٹ کے ایس آئی آر کی تیاری کرنے کی ہدایت دی
الیکشن کمیشن نے تمام ریاستوں کو ووٹر لسٹ کے ایس آئی آر کی تیاری کرنے کی ہدایت دی (Image Source: ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 23, 2025 at 7:32 PM IST

نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جمعرات کو چیف الیکٹورل آفیسرز کو ہدایت دی کہ وہ اپنی متعلقہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کی تیاریوں کو حتمی شکل دیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ ہدایات نئی دہلی میں انڈیا انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ الیکٹورل مینجمنٹ (آئی آئی آئی ڈی ای ایم) میں سی ای اوز کی دو روزہ کانفرنس کے اختتامی دن جاری کیں۔

اس کانفرنس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کی موجودگی میں کی۔ کانفرنس کے دوران، ای سی آئی نے ریاستوں یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں موجودہ ووٹروں کو سابقہ ​​ایس آئی آر کے ساتھ ملانے کے لیے چیف الیکٹورل افسران کو جاری کی گئی پہلے کی ہدایات پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔

الیکشن کمیشن نے انتخابات میں حصہ لینے والی ریاستوں یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں آسام، تمل ناڈو، پڈوچیری، کیرالہ اور مغربی بنگال کے چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ بھی ذاتی طور پر بات چیت کی۔

یہ کانفرنس 10 ستمبر 2025 کو منعقد ہونے والی ایس آئی پریپریٹری کانفرنس کی پیروی کے طور پر منعقد کی گئی تھی۔ اس دوران تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے گزشتہ مکمل ایس آئی آر کے مطابق اپنی اپنی ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹرز کی تعداد، حتمی ایس آئی آر کی اہلیت کی تاریخ، اور ووٹر لسٹ کے بارے میں تفصیلی پیشکشیں فراہم کیں۔

قابل ذکر ہے کہ بہار میں اسمبلی انتخابات کے اعلان سے قبل ایس آئی آر کا انعقاد کیا گیا تھا۔ بہار میں اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں 6 اور 11 نومبر کو ہوں گے، ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔

بہار میں 2020 کے اسمبلی انتخابات میں، بی جے پی اور جے ڈی یو کی زیرقیادت این ڈی اے نے 125 سیٹیں جیتی ہیں، جب کہ آر جے ڈی اور کانگریس کی قیادت میں گرینڈ الائنس نے 110 سیٹیں جیتی ہیں، دیگر پارٹیوں نے آٹھ سیٹیں جیتی ہیں۔ آر جے ڈی 75 اسمبلی سیٹیں جیت کر واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ بی جے پی نے 74 اور جے ڈی یو نے 43 سیٹیں حاصل کیں۔

