الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس: پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا ہو سکتا ہے اعلان
آسام، کیرالہ، مغربی بنگال، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات کا آج اعلان ہو سکتا ہے۔
Published : March 15, 2026 at 12:32 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے الیکشن کمیشن (ای سی آئی) کی طرف سے آسام، کیرالہ، مغربی بنگال، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان اتوار کی دوپہر کو متوقع ہے۔ الیکشن کمیشن آج شام پریس کانفرنس کرے گا۔
الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار، الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کے ساتھ شام 4 بجے میڈیا سے خطاب کریں گے۔ وگیان بھون میں توقع ہے کہ وہ ان چار ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کریں گے۔ اس سے پہلے ای ٹی وی بھارت نے اطلاع دی تھی کہ اسمبلی انتخابات کا اعلان اس ہفتے کیا جائے گا۔
چیف الیکشن کمشنر کی قیادت میں مغربی بنگال کا دورہ
آسام قانون ساز اسمبلی کی مدت 20 مئی کو ختم ہو رہی ہے، جب کہ کیرالہ کی قانون ساز اسمبلی کی مدت 23 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔ تامل ناڈو کی قانون ساز اسمبلی کی مدت 10 مئی کو ختم ہو رہی ہے اور مغربی بنگال کی قانون ساز اسمبلی کی مدت 7 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔
انتخابات کا اعلان چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنروں کی قیادت میں فل بنچ کے مغربی بنگال کے دورے کی تکمیل کے بعد ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کی فل بنچ نے آسام، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کیرالہ کا دورہ کیا اور آئندہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔
انتخابات دو مرحلوں میں ہونے کا امکان
الیکشن کمیشن کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا تھا کہ مغربی بنگال کو چھوڑ کر آسام، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات ممکنہ طور پر ایک ہی مرحلے میں ہوں گے۔ مغربی بنگال میں 2021 کے اسمبلی انتخابات کے مقابلے ووٹنگ کے کم مراحل ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات دو مرحلوں میں ہونے کا امکان ہے۔ 2021 اور 2016 میں، الیکشن کمیشن نے آسام میں اسمبلی انتخابات بالترتیب تین اور دو مرحلوں میں کرائے، جب کہ کیرالہ، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں ایک ہی مرحلے میں انتخابات ہوئے۔ مغربی بنگال میں انتخابات بالترتیب سات اور آٹھ مرحلوں میں ہوئے۔
اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کا انعقاد
واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ کو صاف کرنے کے لیے مغربی بنگال، کیرالہ، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کا انعقاد کیا۔ آسام میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی (SR) کی گئی۔ انتخابی فہرستوں (SIR) کی خصوصی نظر ثانی (SR) جو گزشتہ سال جون میں شروع ہوئی تھی، اب تک 11 ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں بشمول مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری میں کی جا چکی ہے۔
آسام کو قومی عمل سے خارج کر دیا گیا
اس عمل میں انتخابی فہرستوں کی دوبارہ خاکہ بندی شامل تھی، جس میں تمام رجسٹرڈ ووٹرز کو گنتی کے فارم جمع کروانے کی ضرورت ہوتی تھی اور ووٹرز کی مخصوص قسموں کو اضافی دستاویزات جمع کرانے اور شہریت سمیت اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے سماعتوں میں شرکت کی ضرورت ہوتی تھی۔ پچھلے سال اکتوبر میں ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے کا اعلان کرتے ہوئے، چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا کہ آسام کو قومی عمل سے خارج کر دیا گیا ہے کیونکہ ریاست میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزن (این آر آئی سی) ابھی تک شائع نہیں ہوا تھا۔