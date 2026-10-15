الیکشن کمیشن کا 17 ریاستوں میں ایس آئی آر کا اعلان: جموں و کشمیر اور لداخ کے لیے شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا

الیکشن کمیشن کا 17 ریاستوں میں ایس آئی آر کا اعلان: جموں و کشمیر اور لداخ کے لیے شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا
ایسے وقت اعلان کیاگیا ہے جب مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کے الزامات اور چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج جاری ہے۔
Published : October 15, 2026 at 10:11 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے 17 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اس مہم کا مقصد تمام اہل شہریوں بالخصوص نوجوانوں اور پہلی بار ووٹ کا حق حاصل کرنے والوں کا اندراج یقینی بنانا ہے۔ ان ریاستوں میں اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب اور منی پور بھی شامل ہیں جہاں انتخابات ہونے والے ہیں۔ یہاں نظرثانی کے لیے یکم جنوری 2027 کو اہلیت کی بنیادی تاریخ مقرر کیا گیا ہے۔
یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حزبِ اختلاف کے ’انڈیا‘ اتحاد کی جانب سے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کے الزامات اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کے مطالبے کو لے کر احتجاج جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان 17 ریاستوں اور یوٹیز کے چیف الیکٹورل آفیسرز (سی ای اوز) کو تفصیلی ہدایات جاری کی ہیں جن میں آئندہ برس اسمبلی انتخابات والی ریاستیں جیسے اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب اور منی پور شامل ہیں۔ دیگر ریاستوں اور علاقوں میں بہار، مغربی بنگال، راجستھان، تمل ناڈو، کیرالہ، مدھیہ پردیش، گجرات، آسام، گوا، چھتیس گڑھ، پڈوچیری، انڈمان و نکوبار اور لکشدیپ شامل ہیں۔
کمیشن نے واضح کیا ہے کہ ہماچل پردیش، جموں و کشمیر اور لداخ کے لیے نظرثانی کا شیڈول موسم کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جاری سرگرمیوں والی ریاستیں: دہلی، مہاراشٹر، ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور دیگر جن ریاستوں میں خصوصی تفصیلی نظرثانی (SIR) جاری ہے یا حال ہی میں مکمل ہوئی ہے، وہاں کا شیڈول بھی بعد میں الگ سے مشتہر ہوگا۔
خصوصی نظرثانی (SSR) کا باضابطہ شیڈول
عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کے سیکشن 21 کے تحت جاری کردہ شیڈول کے اہم مراحل کچھ اس طرح ہیں کہ پولنگ اسٹیشنوں کی تنظیمِ نو اور ریشنلائزیشن کا عمل 2 نومبر کو اور مسودہ انتخابی فہرست کی اشاعت 12 نومبر کو کی جائے گی۔ اسی طرح دعوے اور اعتراضات جمع کرانے کا دورانیہ 12 نومبر سے 11 دسمبر تک جاری رہے گا۔ وہیں موصولہ دعووں اور اعتراضات کا تصفیہ 28 دسمبر تک کیا جائے گا اور حتمی انتخابی فہرست کی اشاعت 4 جنوری 2027 کو عمل میں آئے گی۔
الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 324 اور عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کی دفعہ 13CC کا حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ نظرثانی کے عمل میں شامل تمام افسران و عملہ (بشمول ڈی ای اوز، اے ای آر اوز، ای آر اوز، ڈی ای اوز اور بی ایل اوز) اس مدت کے دوران کمیشن کے ماتحت اور ڈیپوٹیشن پر تصور ہوں گے۔ متعلقہ ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کو پابند کیا گیا ہے کہ مسودہ فہرست کی اشاعت سے لے کر حتمی اشاعت تک کمیشن کی پیشگی اجازت کے بغیر کسی بھی متعلقہ افسر کا تبادلہ نہ کیا جائے۔ اگر ناگزیر وجوہات کی بنا پر تبادلہ ضروری ہو تو مکمل جواز کے ساتھ چیف الیکٹورل آفیسر کے توسط سے کمیشن کو تجویز بھیجی جائے۔
اس دوران اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ نظرثانی کے دوران ضلع یا حلقہ سطح پر انتخابی ذمہ داری کا کوئی بھی عہدہ خالی نہ رہے۔ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز اور بوتھ لیول آفیسرز کے لیے کمیشن نے واضح رہنما اصول وضع کیے ہیں۔ کمیشن نے واضح کیا ہے کہ ووٹر رجسٹریشن کے لیے فارم 6 اور 8 میں آدھار نمبر کی فراہمی خالصتاً رضاکارانہ ہے۔ کسی بھی شہری کا نام آدھار نہ دینے کی وجہ سے ووٹر لسٹ سے خارج نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی درخواست مسترد ہوگی۔
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تمام بی ایل اوز کو غیر واضح، دھندلی یا غیر معیاری تصاویر ہٹا کر ووٹرز کی نئی اور معیاری تصاویر شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے بوتھ لیول ایجنٹس یا شہریوں کی جانب سے ایک سے زائد اندراجات کی شکایات پر بی ایل اوز کے ذریعے لازمی فیلڈ تصدیق کی جائے گی۔ خواتین، خواجہ سرا، معذور افراد، پسماندہ قبائل، معمر شہریوں اور دور دراز علاقوں کے افراد کے اندراج کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی تاکہ کوئی بھی اہل ووٹر حقِ رائے دہی سے محروم نہ رہے۔