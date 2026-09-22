الیکشن کمیشن نے مختلف ریاستوں میں بارہ راجیہ سبھا سیٹوں پر انتخابات اور ضمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا
مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، دنیش شرما، رہنما رام گوپال یادو نریش بنسل کی مدتِ کار 25 نومبر کو ختم ہوجائے گی۔
Published : September 22, 2026 at 12:56 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن (ECI) نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی بنگال میں 12 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے انتخابات اور ضمنی انتخابات (بائی پولز) 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ اتر پردیش کی 10 اور اتراکھنڈ کی ایک راجیہ سبھا سیٹ کے لیے باقاعدہ انتخابات ہوں گے، کیونکہ موجودہ ارکان کی مدتِ کار نومبر میں ختم ہونے والی ہے۔
جن ارکان کی بطور رکنِ پارلیمنٹ (MP) مدت ختم ہو جائے گی، ان میں مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری اور بی ایل ورما، اتر پردیش کے سابق نائب وزیر اعلیٰ دنیش شرما اور سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما رام گوپال یادو شامل ہیں۔ اتراکھنڈ میں نریش بنسل کی مدت 25 نومبر کو ختم ہو جائے گی۔
News Alert! Polling for 8 MLC seats in Bihar to be held on October 23: EC pic.twitter.com/Uc9EAAmInk— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
رکمنی ملک نے راجیہ سبھا سے استعفیٰ دیا تھا
مغربی بنگال میں، اداکارہ سے سیاست دان بننے والی رکمنی ملک کے ایوانِ بالا (راجیہ سبھا) سے ترنمول کانگریس (TMC) کی رکنِ پارلیمنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد ضمنی انتخاب کی ضرورت پڑی۔ ان کی مدتِ کار 2 اپریل 2032 کو ختم ہونے والی تھی۔ ان انتخابات اور 12 راجیہ سبھا سیٹوں کے ضمنی انتخاب کے شیڈول کے مطابق، نوٹیفکیشن 29 ستمبر کو جاری کیا جائے گا اور کاغذاتِ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 اکتوبر ہے۔ کاغذاتِ نامزدگی کی جانچ پڑتال اگلے دن کی جائے گی۔
निवडणूक आयोगानं उत्तर प्रदेशातल्या ११, बिहारमध्ये ८, महाराष्ट्रातल्या ५ आणि कर्नाटकातल्या ४ जागांसाठी विधान परिषदेच्या निवडणुकाही जाहीर केल्या आहेत.— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) September 22, 2026
📝या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया देखील २९ तारखेला सुरू होईल
🗳️१६ ऑक्टोबर रोजी मतदान होईल.
📊२७ ऑक्टोबर रोजी… pic.twitter.com/TAp3ytDb1q
بیلٹ پیپر پر ترجیح درج کرنے جامنی اسکیچ پین کا ہی استعمال
کاغذاتِ نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 9 اکتوبر ہے۔ پولنگ 16 اکتوبر کو صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی اور ووٹوں کی گنتی اسی دن کی جائے گی۔ انتخابی عمل 19 اکتوبر تک مکمل ہو جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس نے ہدایت دی ہے کہ بیلٹ پیپر پر ترجیح (پریفیرنس) درج کرنے کے لیے صرف ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے فراہم کردہ جامنی رنگ کے اسکیچ پین کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ مذکورہ انتخابات میں ترجیح درج کرنے کے لیے کسی دوسرے پین کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
انتخابی عمل کی سخت نگرانی کے لیے مبصرین مقرر
الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ اس نے ہدایت دی ہے کہ انتخابی عمل کی سخت نگرانی کے لیے مبصرین (آبزرورز) مقرر کر کے مناسب اقدامات کیے جائیں گے تاکہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے بہار، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتر پردیش کے گریجویٹ اور ٹیچر حلقوں سے قانون ساز کونسلوں کے انتخابات کے شیڈول کا بھی اعلان کیا۔
گریجویٹ سے 3 اور ٹیچر کوٹے سے 2 ارکان
بہار قانون ساز کونسل کے 4 گریجویٹ اور 4 ٹیچر کوٹے سے 8 ارکان، کرناٹک قانون ساز کونسل کے 2 گریجویٹ اور 2 ٹیچر کوٹے سے 4 ارکان، مہاراشٹر قانون ساز کونسل کے 5 ارکان (گریجویٹ سے 3 اور ٹیچر کوٹے سے 2) اور اتر پردیش قانون ساز کونسل کے 11 ارکان (گریجویٹ سے 5 اور ٹیچر کوٹے سے 6 ارکان) کی مدتِ کار نومبر اور دسمبر میں ختم ہونے والی ہے۔
ووٹوں کی گنتی 27 اکتوبر کو کی جائے گی
ان کونسل انتخابات کے لیے کاغذاتِ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 اکتوبر ہے اور جانچ پڑتال 7 اکتوبر کو ہوگی، جب کہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 9 اکتوبر ہے۔ پولنگ 23 اکتوبر کو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک مقررہ شیڈول کے مطابق ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 27 اکتوبر کو کی جائے گی، جب کہ وہ تاریخ جس سے پہلے یہ انتخابی عمل مکمل ہو جائے گا 31 اکتوبر ہے۔