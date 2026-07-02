الیکشن کمیشن نے بہار، مدھیہ پردیش اور گجرات کی تین اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا
الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق تینوں اسمبلی حلقوں میں 30 جولائی کو ووٹنگ ہوگی، جبکہ 3 اگست کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔
Published : July 2, 2026 at 8:04 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے جمعرات کو بہار، مدھیہ پردیش اور گجرات کی تین اسمبلی نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ انتخابات متعلقہ ارکان کے استعفیٰ، نااہلی اور انتقال کے باعث خالی ہونے والی نشستوں پر کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بہار کی بانکی پور اسمبلی نشست بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے قومی صدر نتن نبین کے استعفیٰ کے بعد خالی ہوئی ہے۔
مدھیہ پردیش کی دتیا اسمبلی نشست سابق رکن راجندر بھارتی کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی، جبکہ گجرات کی نشست یوگیش بھائی نرندر داس پٹیل کے انتقال کے بعد خالی قرار دی گئی۔ کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق 6 جولائی کو باضابطہ نوٹیفکیشن جاری ہوگا، جبکہ 13 جولائی کاغذاتِ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ نامزدگیوں کی جانچ 14 جولائی کو ہوگی اور امیدوار 16 جولائی تک اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے۔
ان تینوں اسمبلی حلقوں میں 30 جولائی کو ووٹنگ ہوگی، جبکہ 3 اگست کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ الیکشن کا مکمل عمل 4 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ شفاف، آزاد اور قابل اعتماد انتخابات کے لیے صاف اور درست ووٹر لسٹ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اسی مقصد کے تحت مختلف ریاستوں میں خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) اور خصوصی خلاصہ نظرثانی (ایس ایس آر) کی جا رہی ہے۔
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کمیشن نے واضح کیا کہ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین (ای وی ایم) اور وی وی پی اے ٹی (وی وی پی اے ٹی) کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔