الیکشن کمیشن کا ٹی ایم سی تنازعہ میں عبوری فیصلہ: ممتا بنرجی گروپ کو ’فٹبال پلیئر‘، ریتبرتا گروپ کو ’لفافہ‘ نشان
الیکشن کمیشن کے تازہ فیصلے کے بعد دونوں گروپ اپنے اپنے امیدواروں کے ساتھ انتخابی میدان میں الگ شناخت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔
Published : September 18, 2026 at 5:02 PM IST
نئی دہلی : مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے اندر پیدا ہونے والے تنازعہ کے درمیان الیکشن کمیشن آف انڈیا نے دونوں متحارب دھڑوں کے لیے الگ الگ نام اور انتخابی نشانات الاٹ کردیئے ہیں۔ کمیشن کے جمعہ کو جاری کردہ تازہ عبوری حکم کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی قیادت والے گروپ کو ’’ممتا آل ترنمول کانگریس‘‘ نام اور ’’فٹبال پلیئر‘‘ کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے، جبکہ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ریتبرتا بنرجی کی قیادت والے گروپ کو ’’ڈیموکریٹک ترنمول کانگریس‘‘ نام اور ’’لفافہ‘‘ کا انتخابی نشان دیا گیا ہے۔
یہ فیصلہ مغربی بنگال کی نندی گرام اور ریجینگر اسمبلی نشستوں کے ضمنی انتخابات اور آسام کی ناگاؤں لوک سبھا نشست کے ضمنی انتخاب سے قبل سامنے آیا ہے۔ ان نشستوں پر ووٹنگ 6 اکتوبر 2026 کو مقرر ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ نام اور انتخابی نشان اس وقت الاٹ کیے جب دونوں گروپوں نے کمیشن کے گزشتہ عبوری حکم کی ہدایت کے مطابق اپنی پسند کے نام اور نشانات پیش کیے۔
کمیشن نے جمعرات کی رات جاری کیے گئے اپنے عبوری حکم میں دونوں گروپوں کو اصل ’’آل انڈیا ترنمول کانگریس‘‘ نام اور پارٹی کے روایتی دو پھول اور گھاس والے انتخابی نشان کے استعمال سے عارضی طور پر روک دیا تھا۔ اس کے بعد دونوں دھڑوں سے کہا گیا تھا کہ وہ آئندہ ضمنی انتخابات میں استعمال کے لیے متبادل نام اور انتخابی نشانات کی ترجیحات کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ جمعہ کی دوپہر جاری تازہ حکم میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ دونوں گروپوں نے اپنے پسندیدہ نام اور انتخابی نشان پیش کیے ہیں، جس کے بعد انہیں ضمنی انتخابات کے لیے یہ نام اور نشان الاٹ کیے گئے۔
الیکشن کمیشن نے اپنے حکم میں یہ بھی واضح کیا کہ دونوں گروپوں کو مغربی بنگال، میگھالیہ اور تریپورہ ریاستوں میں تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے طور پر تصور کیا جائے گا۔ کمیشن کے مطابق آئندہ ضمنی انتخابات میں دونوں گروپوں کی جانب سے میدان میں اتارے گئے امیدواروں کو ان کے متعلقہ الاٹ کردہ نام اور انتخابی نشان فراہم کیے جائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد دونوں گروپ اپنے اپنے امیدواروں کے ساتھ انتخابی میدان میں الگ شناخت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔
الیکشن کمیشن نے ریجینگر اور نندی گرام اسمبلی حلقوں کے علاوہ آسام کے ناگاؤں پارلیمانی حلقے کے ریٹرننگ افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی کی جانچ اور انتخابی نشانات الاٹ کرتے وقت کمیشن کے تازہ حکم پر سختی سے عمل کریں۔ تاہم کمیشن نے ساتھ ہی ایک اہم وضاحت بھی کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس نے کسی امیدوار کے کاغذات نامزدگی کی قانونی حیثیت کے بارے میں نہ کوئی رائے ظاہر کی ہے اور نہ ہی کوئی فیصلہ دیا ہے۔
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ترنمول کانگریس کے اندر موجود اختلافات کے بعد پارٹی کے دونوں گروپوں نے تقریباً دو ماہ قبل الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے کمیشن نے اس تنازع پر باضابطہ سماعت شروع کی۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی سربراہی میں مکمل بنچ نے جمعرات کو اس معاملے پر دوسری سماعت کی، جس کے بعد کمیشن نے عبوری انتظام کے تحت دونوں دھڑوں کو اصل پارٹی کے نام اور روایتی انتخابی نشان کے استعمال سے روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔