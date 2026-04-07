آسام، کیرالہ اور پڈوچیری میں انتخابی مہم ختم، 9 اپریل کو ہوگی ووٹنگ
126 رکنی آسام اسمبلی کے انتخابات کے لیے الزامات اور وعدوں سے بھری ہائی اوکٹین انتخابی مہم منگل کی شام 5 بجے ختم ہوگئی۔
Published : April 7, 2026 at 8:50 PM IST
گوہاٹی: الزامات اور وعدوں سے بھری آسام اسمبلی انتخابات کی مہم شام 5 بجے ختم ہوگئی۔کل 722 امیدواروں کی انتخابی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے 9 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنماؤں بشمول وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے اس پر الزام لگایا کہ وہ ووٹ بینک کے حصول کے لیے دراندازوں کو آسام میں آباد ہونے کی ترغیب دے رہی ہے اور اس کے دور حکومت میں بغاوت پر قابو پانے اور ترقی اور روزگار لانے میں ناکام رہی ہے۔
ریاست میں حکمراں جماعت نے دعویٰ کیا کہ اس نے چائے کے باغ کے کارکنوں کو زمین کے مالکانہ حقوق دیے ہیں، خواتین کے لیے بااختیار بنانے کی اسکیمیں متعارف کرائی ہیں، لڑکیوں کو مالی مدد فراہم کی ہے، اور بچوں کی شادیوں میں 84 فیصد کمی کی ہے۔ بی جے پی لیڈروں نے دعویٰ کیا کہ تعدد ازدواج کو روکنے کے لیے ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا۔
اپوزیشن کانگریس اور اس کے اتحادیوں نے بی جے پی پر "نفرت کی سیاست" کی مشق کرنے، خاص طور پر ہمنتا بسوا سرما اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف بدعنوانی اور گلوکار زوبین گرگ کے لیے انصاف کے حصول میں سنجیدگی کے فقدان کا الزام لگایا ہے، جن کا سنگاپور میں گزشتہ سال 19 ستمبر کو انتقال ہوگیا تھا۔
کانگریس نے کہا کہ اگر وہ اقتدار میں آتی ہے تو وہ گرگ کو انصاف فراہم کرے گی، خواتین کو مالی امداد، لوگوں کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم، مقامی لوگوں کے لیے زمین کے حقوق اور دیگر فوائد فراہم کرے گی۔ چیف منسٹر سرما نے ریاستی کانگریس کے صدر گورو گوگوئی اور ان کی اہلیہ پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے روابط رکھنے کا الزام لگایا۔
دوسری جانب اپوزیشن پارٹی نے شرما کی اہلیہ رنکی بھویاں شرما پر تین پاسپورٹ، دبئی میں جائیدادیں اور شیل کمپنیوں میں اثاثے رکھنے کا الزام لگایا۔
الیکشن لڑنے والے کلیدی امیدواروں میں چیف منسٹر ہمنتا بسوا سرما، سینئر کانگریس لیڈر گورو گوگوئی، اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ بدرالدین اجمل، اسمبلی اسپیکر بسواجیت ڈیماری، قائد حزب اختلاف دیببرتا سائکیا، سینئر وزراء رنوج پیگو، چندرموہن پٹواری، اتل بورا، اشوک سنگھ، اشوک سنگھ، آشوک سنگھ، اور راجدھانی کے سربراہ شامل ہیں۔ اکھل گوگوئی، اور اے جے پی صدر لورین جیوتی گوگوئی۔
بی جے پی، بایاں محاذ اور کانگریس نے تریپورہ میں 9 اپریل کو ہونے والے دھرمن نگر ضمنی انتخاب کے لیے الگ الگ امیدوار کھڑے کیے ہیں۔